Nogometni svet razdeljen: bi moral biti Messi za grob start izključen?

Argentinski virtuoz Lionel Messi je dokazal, da kljub dejstvu, da se bliža 39. rojstnemu dnevu, še vedno lahko kaže predstave na vrhunski ravni. Ob zmagi proti alžirski izbrani vrsti je dosegel vse tri zadetke za aktualne svetovne prvake, mnogi strokovnjaki in drugi gledalci pa so prepričani, da bi moral zaradi prekrška v 31. minuti odkorakati z zelenice.

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V omenjenem trenutku je imel kapetan severnoafriške reprezentance Aissa Mandi žogo v posesti in pod nadzorom, obenem pa je bilo njegovo gibanje precej počasno. Messi posledično iz svojega položaja ni imel prave možnosti, da bi mu jo odvzel brez prekrška. Kljub temu je visoko dvignil nogo in pohodil mečno mišico ter tetivo nasprotnika, ki mu je ob tem obrnilo stopalo, kar potrjuje prisotnost visoke intenzitete brezglavega starta.

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Alžirski kapetan jo je na srečo odnesel brez hujših posledic, enako pa lahko rečemo tudi za argentinskega. Glavni sodnik Szymon Marciniak, ki je sicer "delil pravico" tudi na finalni tekmi mundiala 2022, je dosodil prekršek v korist puščavskih lisic, Messija pa za storjeno ni dodatno kaznoval. Veliko bolj kot njegova odločitev preseneča dejstvo, da se v zadevo ni vključil VAR – iz počasnega posnetka je namreč jasno, za kak prekršek je šlo.

Lionel Messi za prekršek nad Aisso Mandijem ni bil kaznovan. FOTO: Profimedia

Ker ne želimo odpirati teme o posebni obravnavi argentinskega zvezdnika, bomo brez zadržkov zatrdili, da je bila sodniška odločitev izjemno prizanesljiva. Večina gledalcev je pričakovala vsaj rumeni karton, druga najbolj verjetna možnost pa bi bila izključitev.

Messi je tako ostal na zelenici in južnoameriška zasedba je po njegovem golu iz 17. minute, ko je z razdalje premagal nespretnega Luco Zidana, na odmor odšla z golom prednosti. Sin legendarnega francoskega vezista je slabo reagiral tudi v 60. minuti, ko je žogo po obrambi odbil pred noge Messija, ki jo je brez težav potisnil v mrežo. Četrt ure kasneje pa je bil 28-letnik povsem nemočen, ko je eden izmed najboljših nogometašev vseh časov v svojem slogu natančno zaključil z nizkim strelom ob vratnici, prišel do svojega prvega hat-tricka v zgodovini svetovnih prvenstev in postavil končni izid 3:0.

Tretji zadetek Lionela Messija za zgodovinski 'hat-trick' proti Alžiriji. FOTO: AP