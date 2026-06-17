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SP 2026

Nogometni svet razdeljen: bi moral biti Messi za grob start izključen?

Kansas City, 17. 06. 2026 09.50 pred 42 minutami 3 min branja 6

Avtor:
A.M.
Lionel Messi za prekršek nad Aisso Mandijem ni bil kaznovan.

Lionel Messi se je ob zmagi Argentine proti Alžiriji s 3:0 podpisal pod svoj prvi hat-trick na mundialih, številni pa so mnenja, da bi moral biti že po dobre pol ure igre izključen. Takrat je namreč svoj podplat zakopal v tetivo branilca Aisse Mandija, glavni sodnik tekme Szymon Marciniak pa mu ni pokazal niti rumenega kartona.

Argentinski virtuoz Lionel Messi je dokazal, da kljub dejstvu, da se bliža 39. rojstnemu dnevu, še vedno lahko kaže predstave na vrhunski ravni. Ob zmagi proti alžirski izbrani vrsti je dosegel vse tri zadetke za aktualne svetovne prvake, mnogi strokovnjaki in drugi gledalci pa so prepričani, da bi moral zaradi prekrška v 31. minuti odkorakati z zelenice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V omenjenem trenutku je imel kapetan severnoafriške reprezentance Aissa Mandi žogo v posesti in pod nadzorom, obenem pa je bilo njegovo gibanje precej počasno. Messi posledično iz svojega položaja ni imel prave možnosti, da bi mu jo odvzel brez prekrška. Kljub temu je visoko dvignil nogo in pohodil mečno mišico ter tetivo nasprotnika, ki mu je ob tem obrnilo stopalo, kar potrjuje prisotnost visoke intenzitete brezglavega starta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Alžirski kapetan jo je na srečo odnesel brez hujših posledic, enako pa lahko rečemo tudi za argentinskega. Glavni sodnik Szymon Marciniak, ki je sicer "delil pravico" tudi na finalni tekmi mundiala 2022, je dosodil prekršek v korist puščavskih lisic, Messija pa za storjeno ni dodatno kaznoval. Veliko bolj kot njegova odločitev preseneča dejstvo, da se v zadevo ni vključil VAR – iz počasnega posnetka je namreč jasno, za kak prekršek je šlo.

Lionel Messi za prekršek nad Aisso Mandijem ni bil kaznovan.
Lionel Messi za prekršek nad Aisso Mandijem ni bil kaznovan.
FOTO: Profimedia

Ker ne želimo odpirati teme o posebni obravnavi argentinskega zvezdnika, bomo brez zadržkov zatrdili, da je bila sodniška odločitev izjemno prizanesljiva. Večina gledalcev je pričakovala vsaj rumeni karton, druga najbolj verjetna možnost pa bi bila izključitev.

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Messi je tako ostal na zelenici in južnoameriška zasedba je po njegovem golu iz 17. minute, ko je z razdalje premagal nespretnega Luco Zidana, na odmor odšla z golom prednosti. Sin legendarnega francoskega vezista je slabo reagiral tudi v 60. minuti, ko je žogo po obrambi odbil pred noge Messija, ki jo je brez težav potisnil v mrežo. Četrt ure kasneje pa je bil 28-letnik povsem nemočen, ko je eden izmed najboljših nogometašev vseh časov v svojem slogu natančno zaključil z nizkim strelom ob vratnici, prišel do svojega prvega hat-tricka v zgodovini svetovnih prvenstev in postavil končni izid 3:0.

Tretji zadetek Lionela Messija za zgodovinski 'hat-trick' proti Alžiriji.
Tretji zadetek Lionela Messija za zgodovinski 'hat-trick' proti Alžiriji.
FOTO: AP

Zanj je bila to jubilejna 200. tekma v dresu argentinske izbrane vrste. "Kot otrok si nisem predstavljal vsega, kar sem doživel. Vse to je zgolj bonus. Dosegel sem vse in še več in v tem uživam," je strnil svoje misli po odmevni zmagi, nad njegovo predstavo pa je bil izjemno navdušen tudi selektor Lionel Scaloni: "Nimam besed, s katerimi bi ga opisal. Že 20 let nam ponuja neverjetne stvari. Navdihuje čisto vsakogar, ki ga spremlja."

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KOMENTARJI6

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cool_B
17. 06. 2026 10.36
Zrelo za rdeč karton-v obratnem položaju bi ga igralec brez oklevanja dobil...
Odgovori
0 0
kopalisce
17. 06. 2026 10.31
After rewiev, atakerer number ten, hambala rambula, red card.
Odgovori
0 0
kopalisce
17. 06. 2026 10.29
After rewiev, atakerer number ten, eee ee hambala hambala, RED CARD...
Odgovori
+0
1 1
FlatyEric
17. 06. 2026 10.27
Ve se kako se tak start kaznuje, ker gre za izjemno nevarne prekrške. Ampak ker je to Messi, je kriterij očitno v tem primeru popolnoma drugačen.
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+1
3 2
Koronavirusovec
17. 06. 2026 10.20
po mojem mnenju je ena največjih blamaž na svetovnih prvenstvih nogometa sojenje za argentino leta 2022
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-3
2 5
Boris Kavčič
17. 06. 2026 10.05
takih prekrškov je na mondialu bilo že veliko..se strinjam,vsaj porumenel bi lahko..drugače na tekmo pa CAR Messi..39 let in koliko pomeni pa če tuti pri miru stoji..
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+5
8 3
bibaleze
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