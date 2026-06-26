Haaland pred Francijo: Verjetno nas bodo premagali in osvojili mundial

Norveška je svetovno prvenstvo odprla fantastično in s 4:1 premagala Irak. Erling Haaland je že v prvem polčasu dosegel dva zadetka, to pa ponovil v drugem polčasu zahtevnega obračuna proti afriškemu velikanu Senegalu, ki ga je Norveška dobila s 3:2.

Popolnega izkupička pa v skupini I nima le Norveška, pač pa tudi Francija, pri kateri predstave na ravni Haalanda kaže Kylian Mbappe. Tudi on je na obeh tekmah dosegel po dva zadetka, galski petelini pa so na račun boljše gol razlike trenutno na vrhu lestvice.