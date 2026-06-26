Haaland pred Francijo: Verjetno nas bodo premagali in osvojili mundial

Norveška je svetovno prvenstvo odprla fantastično in s 4:1 premagala Irak. Erling Haaland je že v prvem polčasu dosegel dva zadetka, to pa ponovil v drugem polčasu zahtevnega obračuna proti afriškemu velikanu Senegalu, ki ga je Norveška dobila s 3:2.
Popolnega izkupička pa v skupini I nima le Norveška, pač pa tudi Francija, pri kateri predstave na ravni Haalanda kaže Kylian Mbappe. Tudi on je na obeh tekmah dosegel po dva zadetka, galski petelini pa so na račun boljše gol razlike trenutno na vrhu lestvice.
Haaland verjame, da bo tako tudi ostalo. "Trenutno me ta tekma ne zanima. Verjetno nas bodo premagali in osvojili naslov prvaka," je po obračunu drugega kroga dejal norveški stroj za zadetke. Njegovo razmišljanje se je do danes vsekakor nekoliko spremenilo.
Pred predstavniki sedme sile je bil dobro razpoložen tudi francoski vezist Aurelien Tchouameni, ki je najprej dobil vprašanje, kako bodo zaustavili Haalanda. "Imamo branilce," je odvrnil Francoz, nato pa se je dotaknil tudi izjav Haalanda. "Ne vem, če se je šalil ali bil resen. Osredotočeni bomo nase, ker vemo, da nas čaka zahtevna bitka."
Svetovno prvenstvo, skupina I, 3. krog, izida:
21.00 Norveška – Francija -:-
21.00 Senegal – Irak -:-
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