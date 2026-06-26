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SP 2026

Haaland pred Francijo: Verjetno nas bodo premagali in osvojili mundial

Foxborough, 26. 06. 2026 16.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Erling Haaland

Norveška in Francija sta si napredovanje v izločilne boje zagotovili že pred zadnjim krogom skupinskega dela. Današnja medsebojna tekma bo posledično odločala o zmagovalcu skupine I, v kateri sta še Senegal in Irak. Norveški zvezdnik Erling Haaland je pred spektaklom napovedal zmago galskih petelinov. Bo res tako?

Norveška je svetovno prvenstvo odprla fantastično in s 4:1 premagala Irak. Erling Haaland je že v prvem polčasu dosegel dva zadetka, to pa ponovil v drugem polčasu zahtevnega obračuna proti afriškemu velikanu Senegalu, ki ga je Norveška dobila s 3:2.

Popolnega izkupička pa v skupini I nima le Norveška, pač pa tudi Francija, pri kateri predstave na ravni Haalanda kaže Kylian Mbappe. Tudi on je na obeh tekmah dosegel po dva zadetka, galski petelini pa so na račun boljše gol razlike trenutno na vrhu lestvice.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: AP

Haaland verjame, da bo tako tudi ostalo. "Trenutno me ta tekma ne zanima. Verjetno nas bodo premagali in osvojili naslov prvaka," je po obračunu drugega kroga dejal norveški stroj za zadetke. Njegovo razmišljanje se je do danes vsekakor nekoliko spremenilo.

Pred predstavniki sedme sile je bil dobro razpoložen tudi francoski vezist Aurelien Tchouameni, ki je najprej dobil vprašanje, kako bodo zaustavili Haalanda. "Imamo branilce," je odvrnil Francoz, nato pa se je dotaknil tudi izjav Haalanda. "Ne vem, če se je šalil ali bil resen. Osredotočeni bomo nase, ker vemo, da nas čaka zahtevna bitka."

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Svetovno prvenstvo, skupina I, 3. krog, izida:

21.00 Norveška – Francija -:-

21.00 Senegal – Irak -:-

nogomet svetovno prvenstvo skupina i

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