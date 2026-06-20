Norveška na mundial odpotovala s tono hrane, kaj je razlog?

Norveška nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu tekmuje v "skupini smrti", kjer ji družbo delajo še Francija, Senegal in Irak. Slednje so na uvodni tekmi prepričljivo premagali, nato pa so se vrnili v svojo bazo v Greensboro, kamor so ob prvem prihodu pripeljali kar tono hrane.

Šlo naj bi za skrbno izbrano zalogo znanih živil, vključno s stotinami kilogramov atlantskega lososa in bele ribe, več kot 100 kilogrami brunosta (tradicionalnega rjavega sira, op. a.) ter 6000 pomaranč, skupaj s celotno potujočo kulinarično ekipo. Skupno pošiljka presega tono, namenjena pa je oskrbi ekipe skozi celoten turnir.