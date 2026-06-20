Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Norveška na mundial odpotovala s tono hrane, kaj je razlog?

Greensboro, 20. 06. 2026 13.11 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
A.M.
Norveška

Številni nogometni strokovnjaki verjamejo, da lahko norveška izbrana vrsta letos na mundialu pride zelo daleč. Vodstvo moštva je bilo pred odhodom pozorno tudi na dejavnike, ki niso neposredno povezani z nogometom – čez lužo so odpeljali več kot tono hrane.

Norveška nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu tekmuje v "skupini smrti", kjer ji družbo delajo še Francija, Senegal in Irak. Slednje so na uvodni tekmi prepričljivo premagali, nato pa so se vrnili v svojo bazo v Greensboro, kamor so ob prvem prihodu pripeljali kar tono hrane.

Šlo naj bi za skrbno izbrano zalogo znanih živil, vključno s stotinami kilogramov atlantskega lososa in bele ribe, več kot 100 kilogrami brunosta (tradicionalnega rjavega sira, op. a.) ter 6000 pomaranč, skupaj s celotno potujočo kulinarično ekipo. Skupno pošiljka presega tono, namenjena pa je oskrbi ekipe skozi celoten turnir.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Številni uporabniki na družbenih omrežjih so potezo predstavili kot problem, da "Norveška ne zaupa ameriški hrani". Osebje njihove ekipe je poudarilo, da je namen učinkovitost in stabilnost. Ker igralci več tednov preživijo v neznanih razmerah, je cilj odpraviti vse spremenljivke, še posebej prehranske, ki bi lahko vplivale na regeneracijo, prebavo, kakovost spanja ali pripravljenost na tekmo.

nogomet svetovno prvenstvo norveška hrana

62 strelov, nič zadetkov: 'Se opravičujemo, sram nas je'

24ur.com Kako potekajo milijonski prestopi v nogometu?
24ur.com Vse višje cene hrane: cena kruha ponekod tudi dvakrat višja
24ur.com Umetno meso na krožnikih: dilem in neznank je ogromno, pot je še dolga
24ur.com Hokej: Utrinki s SP na Švedskem
Cekin.si Mi jo zavržemo, drugi pa iz nje delajo uspešen posel
Cekin.si Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
24ur.com 'Pica je najboljša izbira'
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Karamazov
20. 06. 2026 14.16
Vsak, ki je bil v ZDA mu je jasno zakaj. Hrana tam je v večini držav zelo neokusna in deluje plastično. Jih popolnoma razumem.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
20. 06. 2026 13.54
Ne jedô plastik fantastik pač.
Odgovori
+3
3 0
olafur
20. 06. 2026 13.33
Skandinavska kuhinja ni ravno preveč okusna in jih je strah, da se ne bi prenajedel kake okusne hrane
Odgovori
-7
0 7
Brinceljveliki
20. 06. 2026 13.33
Amerika in okusna hrana negre skupi
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
zadovoljna
Portal
Objavil čudovito fotografijo in ganljiv zapis
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
vizita
Portal
Znaki, da s prehranskimi dopolnili resno pretiravate
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
cekin
Portal
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
moskisvet
Portal
Zvezdnica priznala: Za razpad zakona sem kriva tudi sama
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Zapustili samostan in se poročili: redovnici, ki sta šli proti vsem pravilom
Zapustili samostan in se poročili: redovnici, ki sta šli proti vsem pravilom
Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel grd šok
Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel grd šok
dominvrt
Portal
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
okusno
Portal
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
voyo
Portal
Dungeons & Dragons: Čast med tatovi
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763