Norveška na mundial odpotovala s tono hrane, kaj je razlog?

Norveška nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu tekmuje v "skupini smrti", kjer ji družbo delajo še Francija, Senegal in Irak. Slednje so na uvodni tekmi prepričljivo premagali, nato pa so se vrnili v svojo bazo v Greensboro, kamor so ob prvem prihodu pripeljali kar tono hrane.
Šlo naj bi za skrbno izbrano zalogo znanih živil, vključno s stotinami kilogramov atlantskega lososa in bele ribe, več kot 100 kilogrami brunosta (tradicionalnega rjavega sira, op. a.) ter 6000 pomaranč, skupaj s celotno potujočo kulinarično ekipo. Skupno pošiljka presega tono, namenjena pa je oskrbi ekipe skozi celoten turnir.
Številni uporabniki na družbenih omrežjih so potezo predstavili kot problem, da "Norveška ne zaupa ameriški hrani". Osebje njihove ekipe je poudarilo, da je namen učinkovitost in stabilnost. Ker igralci več tednov preživijo v neznanih razmerah, je cilj odpraviti vse spremenljivke, še posebej prehranske, ki bi lahko vplivale na regeneracijo, prebavo, kakovost spanja ali pripravljenost na tekmo.
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