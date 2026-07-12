Nov škandal na SP? Norvežani prepričani, da je Bellinghamu pri golu pomagal kar kabel kamere

Anglija je po dramatični in kontroverzni tekmi s 2:1 po podaljšku premagala Norveško ter si zagotovila nastop v polfinalu svetovnega prvenstva. Junak obračuna je bil Jude Bellingham, ki je z dvema zadetkoma poskrbel za popoln preobrat Angležev.
Norvežani so povedli v 36. minuti, ko je zadel Andreas Schjelderup, vendar je Bellingham v drugi minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa izenačil na 1:1. Angleški zvezdnik je nato v 93. minuti izkoristil odbito žogo in dosegel zadetek za zmago.
Anglija se bo v polfinalu, ki bo na sporedu v sredo ob 21. uri, pomerila z Argentino. Ta je v četrtfinalu s 3:1 premagala Švico.
Dve sporni odločitvi v škodo Norveške
Tekmo sta zaznamovali predvsem dve kontroverzni sodniški odločitvi, obe po mnenju Norvežanov v njihovo škodo. Prva se nanaša na izenačujoči zadetek Anglije, ki naj bi padel potem, ko je žoga med letom zadela kabel kamere nad igriščem. Druga pa na razveljavljeni norveški zadetek za 2:1, ko je bil gol Torbjorna Heggema razveljavljen zaradi prekrška v napadu in novega pravila, uvedenega posebej za svetovno prvenstvo.
Je žoga pred zadetkom zadela kabel?
Do prvega spornega trenutka je prišlo, kot še piše net.hr v sodnikovem dodatku prvega polčasa. Po Bellinghamovem zadetku za 1:1 je norveški vratar Orjan Nyland nemudoma stekel proti francoskemu sodniku Clementu Turpinu in protestiral, pri tem pa kazal proti nebu.
Čeprav zgolj iz televizijskega posnetka dogajanja ni mogoče dokončno potrditi, številni menijo, da je pri akciji, ki je vodila do angleškega zadetka, ključno vlogo odigral kabel, na katerem je nameščena kamera nad igriščem.
Akcija se je začela po Nylandovem izbijanju od vrat. Na prvi pogled je delovalo, da je vratar slabo zadel žogo, toda posnetki kažejo nekoliko nenaravno krivuljo njenega leta. Več medijev je zato poročalo, da naj bi žoga ob izbijanju zadela kabel in zaradi tega spremenila smer. To bi pojasnilo tudi burne proteste norveških nogometašev po prejetem zadetku in med odmorom.
Če bi prišlo do stika, bi morali igro ustaviti
Norvežane posebej jezi dejstvo, da morajo sodniki po pravilih prekiniti igro, če se žoga med igro dotakne kakršnegakoli zunanjega predmeta.
Ker je sporna situacija neposredno pripeljala do zadetka, bi lahko posredoval tudi VAR, vendar sodniška ekipa očitno morebitnega dotika ni zaznala.
FIFA: Senzor v žogi ni zaznal nobenega stika
FIFA se je na očitke odzvala prek uradnega profila FIFA Media, kjer je objavila posnetek akcije skupaj s podatki senzorjev, nameščenih v žogi.
"Pred angleškim zadetkom v 45.+2 minuti proti Norveški senzor v žogi ni zaznal nobene spremembe v srčnem utripu žoge', medtem ko je bila ta v zraku. Zato ni dokazov, da bi se žoga dotaknila kabla nad igriščem in zaradi tega spremenila svojo smer leta," so zapisali pri Fifi.
Podoben primer se je zgodil tudi Hrvaški
To sicer ni prvi primer, ko je tehnologija v žogi igrala pomembno vlogo na svetovnem prvenstvu. Po razveljavljenem zadetku Hrvaške v zaključku tekme proti Portugalski je, kot poroča net.hr Fifa pojasnila odločitev sodnika Espena Eskasa. Tehnologija Connected Ball je zaznala stik Igorja Matanovića z žogo, kar je sodniku omogočilo dosoditi prepovedani položaj in razveljaviti zadetek Joška Gvardiola.
Kako je potekala sporna akcija?
Po predložku z leve strani v portugalski kazenski prostor je za žogo skočil Igor Matanović, za njim pa se je v prepovedanem položaju nahajal Mario Pašalić. Zdelo se je, da je žoga šla mimo Matanovićeve glave, nato pa se odbila od portugalskega branilca Renata Veige do Pašalića. Ta jo je podal na drugo vratnico, kjer jo je Joško Gvardiol poslal v mrežo.
Tehnologija odločila o usodi zadetka
Po podatkih FIFA so senzorji v žogi zaznali stik z Matanovićem, kar je bilo dovolj za dosojen prepovedani položaj.
Če bi bilo ugotovljeno, da hrvaški napadalec žoge ni dotaknil, prepovedanega položaja ne bi bilo in zadetek bi obveljal.
V pojasnilu FIFA so takrat zapisali: "Na podlagi podatkov tehnologije Connected Ball, nameščene v žogi, je bilo potrjeno, da je hrvaški reprezentant s številko 20 Igor Matanović vzpostavil stik z žogo v akciji, ki je vodila do zadetka proti Portugalski. To je sodniku omogočilo pravilno dosoditi prepovedani položaj in razveljaviti zadetek."
Tehnologija 'Connected Ball' je napreden sistem, vgrajen v uradno tekmovalno žogo, ki vključuje inercialno merilno enoto (IMU). Ta senzor v žogi meri podatke o gibanju, hitrosti in dotikih v realnem času, s frekvenco 500-krat na sekundo. Ti podatki se pošiljajo v operacijski center VAR, kar sodnikom omogoča izjemno natančno določanje trenutka stika žoge z igralcem, kar je ključno za razsojanje o prepovedanih položajih ali morebitnih zunanjih motnjah med letom žoge.
Po pravilih Mednarodnega odbora za nogometna pravila (IFAB) se igra prekine, če se žoga dotakne zunanjega predmeta, ki se nahaja nad igriščem, kot so kabli televizijskih kamer (t.i. 'spidercam'), droni ali drugi predmeti, ki niso del igre. V takšnem primeru sodnik prekine igro in jo nadalje ponovno začne s sodniškim metom na mestu, kjer se je dotik zgodil. Če bi žoga zaradi stika s kablom bistveno spremenila smer in neposredno vplivala na potek akcije, ki vodi do zadetka, bi moral biti gol razveljavljen.
Jude Bellingham je vrhunski angleški nogometaš, ki velja za enega najbolj nadarjenih vezistov svoje generacije. Svojo kariero je začel v Birmingham Cityju, nato pa se je uveljavil v nemški Bundesligi pri Borussii Dortmund. Danes nastopa za španski klub Real Madrid. Znan je po svoji vsestranskosti, saj lahko igra na različnih položajih v zvezni vrsti, odlikujejo pa ga izjemna tehnična podkovanost, taktična zrelost in sposobnost doseganja odločilnih zadetkov v ključnih trenutkih tekem.
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