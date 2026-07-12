Nov škandal na SP? Norvežani prepričani, da je Bellinghamu pri golu pomagal kar kabel kamere

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Anglija je po dramatični in kontroverzni tekmi s 2:1 po podaljšku premagala Norveško ter si zagotovila nastop v polfinalu svetovnega prvenstva. Junak obračuna je bil Jude Bellingham, ki je z dvema zadetkoma poskrbel za popoln preobrat Angležev.

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Norvežani so povedli v 36. minuti, ko je zadel Andreas Schjelderup, vendar je Bellingham v drugi minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa izenačil na 1:1. Angleški zvezdnik je nato v 93. minuti izkoristil odbito žogo in dosegel zadetek za zmago.

Gol za izenačenje Juda Belluinghama. Je Otočanom pomagal tudi kabel kamere? Norvežani so v to prepričani ... FOTO: AP

Anglija se bo v polfinalu, ki bo na sporedu v sredo ob 21. uri, pomerila z Argentino. Ta je v četrtfinalu s 3:1 premagala Švico.

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Dve sporni odločitvi v škodo Norveške

Tekmo sta zaznamovali predvsem dve kontroverzni sodniški odločitvi, obe po mnenju Norvežanov v njihovo škodo. Prva se nanaša na izenačujoči zadetek Anglije, ki naj bi padel potem, ko je žoga med letom zadela kabel kamere nad igriščem. Druga pa na razveljavljeni norveški zadetek za 2:1, ko je bil gol Torbjorna Heggema razveljavljen zaradi prekrška v napadu in novega pravila, uvedenega posebej za svetovno prvenstvo.

Je žoga pred zadetkom zadela kabel?

Do prvega spornega trenutka je prišlo, kot še piše net.hr v sodnikovem dodatku prvega polčasa. Po Bellinghamovem zadetku za 1:1 je norveški vratar Orjan Nyland nemudoma stekel proti francoskemu sodniku Clementu Turpinu in protestiral, pri tem pa kazal proti nebu.

Statistika četrtfinalnega obračuna med Anglijo in Norveško FOTO: Sofascore.com

Čeprav zgolj iz televizijskega posnetka dogajanja ni mogoče dokončno potrditi, številni menijo, da je pri akciji, ki je vodila do angleškega zadetka, ključno vlogo odigral kabel, na katerem je nameščena kamera nad igriščem.

Akcija se je začela po Nylandovem izbijanju od vrat. Na prvi pogled je delovalo, da je vratar slabo zadel žogo, toda posnetki kažejo nekoliko nenaravno krivuljo njenega leta. Več medijev je zato poročalo, da naj bi žoga ob izbijanju zadela kabel in zaradi tega spremenila smer. To bi pojasnilo tudi burne proteste norveških nogometašev po prejetem zadetku in med odmorom.

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Če bi prišlo do stika, bi morali igro ustaviti

Norvežane posebej jezi dejstvo, da morajo sodniki po pravilih prekiniti igro, če se žoga med igro dotakne kakršnegakoli zunanjega predmeta.

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Ker je sporna situacija neposredno pripeljala do zadetka, bi lahko posredoval tudi VAR, vendar sodniška ekipa očitno morebitnega dotika ni zaznala.

FIFA: Senzor v žogi ni zaznal nobenega stika

FIFA se je na očitke odzvala prek uradnega profila FIFA Media, kjer je objavila posnetek akcije skupaj s podatki senzorjev, nameščenih v žogi.

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"Pred angleškim zadetkom v 45.+2 minuti proti Norveški senzor v žogi ni zaznal nobene spremembe v srčnem utripu žoge', medtem ko je bila ta v zraku. Zato ni dokazov, da bi se žoga dotaknila kabla nad igriščem in zaradi tega spremenila svojo smer leta," so zapisali pri Fifi.

Podoben primer se je zgodil tudi Hrvaški

To sicer ni prvi primer, ko je tehnologija v žogi igrala pomembno vlogo na svetovnem prvenstvu. Po razveljavljenem zadetku Hrvaške v zaključku tekme proti Portugalski je, kot poroča net.hr Fifa pojasnila odločitev sodnika Espena Eskasa. Tehnologija Connected Ball je zaznala stik Igorja Matanovića z žogo, kar je sodniku omogočilo dosoditi prepovedani položaj in razveljaviti zadetek Joška Gvardiola.

Kako je potekala sporna akcija?

Po predložku z leve strani v portugalski kazenski prostor je za žogo skočil Igor Matanović, za njim pa se je v prepovedanem položaju nahajal Mario Pašalić. Zdelo se je, da je žoga šla mimo Matanovićeve glave, nato pa se odbila od portugalskega branilca Renata Veige do Pašalića. Ta jo je podal na drugo vratnico, kjer jo je Joško Gvardiol poslal v mrežo.

Tehnologija odločila o usodi zadetka

Po podatkih FIFA so senzorji v žogi zaznali stik z Matanovićem, kar je bilo dovolj za dosojen prepovedani položaj.

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Če bi bilo ugotovljeno, da hrvaški napadalec žoge ni dotaknil, prepovedanega položaja ne bi bilo in zadetek bi obveljal.

Igor Matanović FOTO: AP

V pojasnilu FIFA so takrat zapisali: "Na podlagi podatkov tehnologije Connected Ball, nameščene v žogi, je bilo potrjeno, da je hrvaški reprezentant s številko 20 Igor Matanović vzpostavil stik z žogo v akciji, ki je vodila do zadetka proti Portugalski. To je sodniku omogočilo pravilno dosoditi prepovedani položaj in razveljaviti zadetek."