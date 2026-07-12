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SP 2026

Nov škandal na SP? Norvežani prepričani, da je Bellinghamu pri golu pomagal kar kabel kamere

Miami, 12. 07. 2026 08.28 pred 1 uro 4 min branja 19

Avtor:
M.J.
Kabel gol Bellingham

Iz tabora norveške nogometne reprezentance prihaja trditev, da je pred angleškim izenačenjem, za zadetek je zaslužen igralec tekme Jude Bellingham, žoga zadela kabel kamere. Še več, vikingi so prepirčani, da je to le prva izmed dveh hudih napak, ki sta zaznamovali četrtfinale. Njihov zadetek za 2:1 je VAR razveljavil zaradi prekrška, storjenega še pred izvedbo kota in Norvežani so ostali brez novega vodstva. Fifa medtem zagotavlja, da podatki senzorja dotika kabla niso zaznali ...

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Anglija je po dramatični in kontroverzni tekmi s 2:1 po podaljšku premagala Norveško ter si zagotovila nastop v polfinalu svetovnega prvenstva. Junak obračuna je bil Jude Bellingham, ki je z dvema zadetkoma poskrbel za popoln preobrat Angležev. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Norvežani so povedli v 36. minuti, ko je zadel Andreas Schjelderup, vendar je Bellingham v drugi minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa izenačil na 1:1. Angleški zvezdnik je nato v 93. minuti izkoristil odbito žogo in dosegel zadetek za zmago.

Gol za izenačenje Juda Belluinghama. Je Otočanom pomagal tudi kabel kamere? Norvežani so v to prepričani ...
Gol za izenačenje Juda Belluinghama. Je Otočanom pomagal tudi kabel kamere? Norvežani so v to prepričani ...
FOTO: AP

Anglija se bo v polfinalu, ki bo na sporedu v sredo ob 21. uri, pomerila z Argentino. Ta je v četrtfinalu s 3:1 premagala Švico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dve sporni odločitvi v škodo Norveške

Tekmo sta zaznamovali predvsem dve kontroverzni sodniški odločitvi, obe po mnenju Norvežanov v njihovo škodo. Prva se nanaša na izenačujoči zadetek Anglije, ki naj bi padel potem, ko je žoga med letom zadela kabel kamere nad igriščem. Druga pa na razveljavljeni norveški zadetek za 2:1, ko je bil gol Torbjorna Heggema razveljavljen zaradi prekrška v napadu in novega pravila, uvedenega posebej za svetovno prvenstvo.

Je žoga pred zadetkom zadela kabel?

Do prvega spornega trenutka je prišlo, kot še piše net.hr v sodnikovem dodatku prvega polčasa. Po Bellinghamovem zadetku za 1:1 je norveški vratar Orjan Nyland nemudoma stekel proti francoskemu sodniku Clementu Turpinu in protestiral, pri tem pa kazal proti nebu. 

Statistika četrtfinalnega obračuna med Anglijo in Norveško
Statistika četrtfinalnega obračuna med Anglijo in Norveško
FOTO: Sofascore.com

Čeprav zgolj iz televizijskega posnetka dogajanja ni mogoče dokončno potrditi, številni menijo, da je pri akciji, ki je vodila do angleškega zadetka, ključno vlogo odigral kabel, na katerem je nameščena kamera nad igriščem.

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Akcija se je začela po Nylandovem izbijanju od vrat. Na prvi pogled je delovalo, da je vratar slabo zadel žogo, toda posnetki kažejo nekoliko nenaravno krivuljo njenega leta. Več medijev je zato poročalo, da naj bi žoga ob izbijanju zadela kabel in zaradi tega spremenila smer. To bi pojasnilo tudi burne proteste norveških nogometašev po prejetem zadetku in med odmorom.

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Če bi prišlo do stika, bi morali igro ustaviti

Norvežane posebej jezi dejstvo, da morajo sodniki po pravilih prekiniti igro, če se žoga med igro dotakne kakršnegakoli zunanjega predmeta. 

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Ker je sporna situacija neposredno pripeljala do zadetka, bi lahko posredoval tudi VAR, vendar sodniška ekipa očitno morebitnega dotika ni zaznala.

FIFA: Senzor v žogi ni zaznal nobenega stika

FIFA se je na očitke odzvala prek uradnega profila FIFA Media, kjer je objavila posnetek akcije skupaj s podatki senzorjev, nameščenih v žogi. 

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"Pred angleškim zadetkom v 45.+2 minuti proti Norveški senzor v žogi ni zaznal nobene spremembe v srčnem utripu žoge', medtem ko je bila ta v zraku. Zato ni dokazov, da bi se žoga dotaknila kabla nad igriščem in zaradi tega spremenila svojo smer leta," so zapisali pri Fifi.

Podoben primer se je zgodil tudi Hrvaški

To sicer ni prvi primer, ko je tehnologija v žogi igrala pomembno vlogo na svetovnem prvenstvu. Po razveljavljenem zadetku Hrvaške v zaključku tekme proti Portugalski je, kot poroča net.hr Fifa pojasnila odločitev sodnika Espena Eskasa. Tehnologija Connected Ball je zaznala stik Igorja Matanovića z žogo, kar je sodniku omogočilo dosoditi prepovedani položaj in razveljaviti zadetek Joška Gvardiola.

Kako je potekala sporna akcija?

Po predložku z leve strani v portugalski kazenski prostor je za žogo skočil Igor Matanović, za njim pa se je v prepovedanem položaju nahajal Mario Pašalić. Zdelo se je, da je žoga šla mimo Matanovićeve glave, nato pa se odbila od portugalskega branilca Renata Veige do Pašalića. Ta jo je podal na drugo vratnico, kjer jo je Joško Gvardiol poslal v mrežo.

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Tehnologija odločila o usodi zadetka

Po podatkih FIFA so senzorji v žogi zaznali stik z Matanovićem, kar je bilo dovolj za dosojen prepovedani položaj. 

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Če bi bilo ugotovljeno, da hrvaški napadalec žoge ni dotaknil, prepovedanega položaja ne bi bilo in zadetek bi obveljal.

Igor Matanović
Igor Matanović
FOTO: AP

V pojasnilu FIFA so takrat zapisali: "Na podlagi podatkov tehnologije Connected Ball, nameščene v žogi, je bilo potrjeno, da je hrvaški reprezentant s številko 20 Igor Matanović vzpostavil stik z žogo v akciji, ki je vodila do zadetka proti Portugalski. To je sodniku omogočilo pravilno dosoditi prepovedani položaj in razveljaviti zadetek."

Razlagalnik

Tehnologija 'Connected Ball' je napreden sistem, vgrajen v uradno tekmovalno žogo, ki vključuje inercialno merilno enoto (IMU). Ta senzor v žogi meri podatke o gibanju, hitrosti in dotikih v realnem času, s frekvenco 500-krat na sekundo. Ti podatki se pošiljajo v operacijski center VAR, kar sodnikom omogoča izjemno natančno določanje trenutka stika žoge z igralcem, kar je ključno za razsojanje o prepovedanih položajih ali morebitnih zunanjih motnjah med letom žoge.

Po pravilih Mednarodnega odbora za nogometna pravila (IFAB) se igra prekine, če se žoga dotakne zunanjega predmeta, ki se nahaja nad igriščem, kot so kabli televizijskih kamer (t.i. 'spidercam'), droni ali drugi predmeti, ki niso del igre. V takšnem primeru sodnik prekine igro in jo nadalje ponovno začne s sodniškim metom na mestu, kjer se je dotik zgodil. Če bi žoga zaradi stika s kablom bistveno spremenila smer in neposredno vplivala na potek akcije, ki vodi do zadetka, bi moral biti gol razveljavljen.

Jude Bellingham je vrhunski angleški nogometaš, ki velja za enega najbolj nadarjenih vezistov svoje generacije. Svojo kariero je začel v Birmingham Cityju, nato pa se je uveljavil v nemški Bundesligi pri Borussii Dortmund. Danes nastopa za španski klub Real Madrid. Znan je po svoji vsestranskosti, saj lahko igra na različnih položajih v zvezni vrsti, odlikujejo pa ga izjemna tehnična podkovanost, taktična zrelost in sposobnost doseganja odločilnih zadetkov v ključnih trenutkih tekem.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI19

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Chrome
12. 07. 2026 10.38
Dejstvo je, da lahko elektronika zataji, ampak potrebno jo je upoštevati. S tem izničimo subjektivno mnenje. Če bi spregledali dotik pri hrvatih bi ga morali tu priznati, torej je potrebno razveljaviti vse tekme, kjer je bil upoštevan senzor v žogi. Predlagam, da se ukine var in vsa senzorika.
Odgovori
0 0
Emyy
12. 07. 2026 10.35
Kakšen domačin , takšna pravila in igra
Odgovori
0 0
kick.your-ass
12. 07. 2026 10.32
A ni nobene kamere ki bi pokazala bol razlocno ami je bil kabel ali ne. Men zgleda da je bil. Zoga oada kr precej navpično. To je tako kot nso mi vcasih igrali, žoga zadene krošnjo igra tece dalje 🙃 bolj je sporno to da so zaznali las, kabla pa ne
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0 0
Krog
12. 07. 2026 10.31
Letošnje SP je zame izgubilo nekaj čara. Začelo se je s političnimi zapleti, nadaljevalo pa s spornimi odločitvami VAR-a. Tehnologija bi morala odpravljati dvome, ne pa jih ustvarjati. Ko po tekmah več govorimo o sodnikih in posnetkih kot o nogometu, nekaj ni več tako, kot bi moralo biti.
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0 0
sioxxos
12. 07. 2026 10.20
Zaslužena zmaga Anglije, zaslužena zmaga Argentine... vsi polfinalisti si dejansko pokazali največ in neskončno nakladanje medijev in nepoznavalcev nogometa, ki včasih meji že na obsedenost, je milo rečeno samo osebno sovraštvo zoper te ali one ekipe. Nogometna stroka je jasna, v polfinale so se uvrstile najboljše 4 ekipe na tem prvenstvu, še vedno pa je prvi favorit Francija, pa čeprav si želim, da bi bil na koncu prvak kdorkoli drug, samo ne Francozi, vendar zaenkrat delujejo nepremagljivo.
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+0
1 1
Observatore kita
12. 07. 2026 10.14
Vsi nekaj jokajo edini ki je pomagal Judu je Norveški golman
Odgovori
+1
2 1
a res1
12. 07. 2026 10.14
Naj se pogleda posnetek tiste kamere, če je kaj zanihala. Je to tako težko...Aja, ni snemala...
Odgovori
+0
1 1
krohotalo
12. 07. 2026 10.09
Pa kaj, če je bil kabel. Ko se žoga odbije od sodnika, prav tako spremeni smer🤣 naj se VAR s pomočjo umetne ingeligence in senzorjev začne uporabljati za celotnih 90minut igre ali pa sploh ne.
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-5
0 5
Panter 63
12. 07. 2026 10.27
Škoda časa , časa da ti človek razložil nekatere stvari.
Odgovori
+2
2 0
ThorStorm666
12. 07. 2026 10.07
Itak fifa potiska precenjene Angleže v finale, zdaj bo problem, ker je Argentina v istem rangu.
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+4
6 2
enajstdvanajst1
12. 07. 2026 10.00
sem gledal tekmo neutralen ker nisem ne za ene ne druge me bojl privlači messi in mislim da tisto prerivanje halanda ni bil prekrsek saj je to normalno medizvajanjem kornera. vsi se prerivajo. naslonil roko on pa padel
Odgovori
+0
4 4
mackon08
12. 07. 2026 10.18
enajstdvanajst1 ti to resno? Prekršek Haalanda je bil viden iz vesolja.
Odgovori
-1
1 2
12. 07. 2026 09.59
Po FIFA pravilih lasje ne štejejo kot dotik
Odgovori
+0
1 1
Trikrat cepljen
12. 07. 2026 09.58
Nak se Trumpu pritožijo. Edini ki lahko odloči naknadno.
Odgovori
+2
3 1
Crazy_Horse
12. 07. 2026 09.49
po tekmi je Matanović priznal da ga je žoga oplazila po laseh
Odgovori
+2
2 0
Zdravko Lajh 1
12. 07. 2026 09.48
Halland je rušil vse okoli sebe, sodnik pa mu je dosodil samo vsak peti prekršek in ta pri izvajanju kota je pač slučajno bil peti.. sojenje kot v peti gorenjski ligi
Odgovori
-5
3 8
ImamLastnoMnenje
12. 07. 2026 09.43
Pravica poražencev je, da se pritožujejo, slava gre zmagovalcem.
Odgovori
-8
1 9
zani10
12. 07. 2026 09.39
Haha prav jim je
Odgovori
-6
1 7
Dinho8O
12. 07. 2026 09.27
Se dobro da ni bilo zraven Argentine...
Odgovori
+4
8 4
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