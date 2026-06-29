Nov član elitne druščine: najprej Ronaldo, nato Messi, zdaj še Vinicius

Svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki je bilo za Cristiana Ronalda drugo v njegovi karieri. Čeprav je takrat štel zgolj 25 let, je imel v portugalski izbrani vrsti že vlogo kapetana. To je, vsaj v skupinskem delu tekmovanja, opravil z odliko. Čeprav je Portugalska dvakrat remizirala z 0:0, med omenjenima tekmama pa s 7:0 uničila Severno Korejo, je Ronaldo upravičil status prvega zvezdnika in navijače navduševal predvsem s svojimi preigravanji in ustvarjanjem nevarnih priložnosti. Po vseh treh tekmah je prejel nagrado za igralca tekme, kar pred njim ni uspelo nikomur.

Cristiano Ronaldo na svetovnem prvenstvu leta 2010 FOTO: AP

Štiri leta kasneje je to uspelo tudi njegovemu večnemu tekmecu Lionelu Messiju. Med strelce se je vpisal na vseh treh tekmah skupinskega dela, kjer je Argentina igrala proti Bosni in Hercegovini, Iranu in Nigeriji, prvenstvo pa se je zanj in za njegove soigralce končalo v finalu, ki so ga izgubili po podaljšku proti Nemčiji, ki je zabila v 114. minuti.

Lionel Messi na svetovnem prvenstvu leta 2014 FOTO: AP

Sledili sta dve prvenstvi, na katerih si treh nagrad za igralca uvodnih treh tekem ni uspelo zagotoviti nobenemu nogometašu, letos pa se je največjima nogometašema v zgodovini pridružil Vinicius Junior. Ker sta v središču pozornosti še vedno Ronaldo in Messi, se je o njem letos govorilo precej manj, kot bi si s svojimi predstavami zaslužil.

Vinicius Junior FOTO: Profimedia

Brazilija je mundial odprla z zahtevno tekmo proti afriškemu prvaku Maroku, ki je po slabi polovici prvega polčasa prišel do prednosti. Ta ni trajala dolgo, saj je krilni napadalec Real Madrida po odličnem preigravanju in sijajnem zaključku poskrbel, da sta bili ekipi po dobre pol ure igre spet poravnani. Tekma se je končala z 1:1, nato pa je Brazilija vknjižila dve zmagi s 3:0. Pri štirih od šestih zadetkov je sodeloval Vinicius, ki je proti Haitiju dosegel gol in asistenco, proti Škotski pa dva regularna zadetka in enega, ki je bil po mnenju večine nogometnega sveta nepravično razveljavljen. Vinicius je bil na vseh treh obračunih izbran za igralca tekme in tako postal šele tretji nogometaš v zgodovini, ki mu je to uspelo. Sam je po zadnji tekmi povedal, da je bil prepričan, da bo za Brazilijo zablestel ob pravem trenutku, s svojimi predstavami pa navdušil tudi Neymarja Juniorja, ki je bil vrsto let prva violina brazilske izbrane vrste: "Vinicius je na tem prvenstvu naša zvezda. Odloča tekme, igra res odlično."