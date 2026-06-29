Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Nov član elitne druščine: najprej Ronaldo, nato Messi, zdaj še Vinicius

New York, 29. 06. 2026 09.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Vinicius Junior

Nagrada za igralca tekme se je na mundialu začela podeljevati leta 2002, od takrat pa se je le trikrat zgodilo, da je na vseh treh tekmah skupinskega dela omenjeno odličje prejel isti igralec izbrane vrste.

Svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki je bilo za Cristiana Ronalda drugo v njegovi karieri. Čeprav je takrat štel zgolj 25 let, je imel v portugalski izbrani vrsti že vlogo kapetana. To je, vsaj v skupinskem delu tekmovanja, opravil z odliko.

Čeprav je Portugalska dvakrat remizirala z 0:0, med omenjenima tekmama pa s 7:0 uničila Severno Korejo, je Ronaldo upravičil status prvega zvezdnika in navijače navduševal predvsem s svojimi preigravanji in ustvarjanjem nevarnih priložnosti. Po vseh treh tekmah je prejel nagrado za igralca tekme, kar pred njim ni uspelo nikomur.

Cristiano Ronaldo na svetovnem prvenstvu leta 2010
Cristiano Ronaldo na svetovnem prvenstvu leta 2010
FOTO: AP

Štiri leta kasneje je to uspelo tudi njegovemu večnemu tekmecu Lionelu Messiju. Med strelce se je vpisal na vseh treh tekmah skupinskega dela, kjer je Argentina igrala proti Bosni in Hercegovini, Iranu in Nigeriji, prvenstvo pa se je zanj in za njegove soigralce končalo v finalu, ki so ga izgubili po podaljšku proti Nemčiji, ki je zabila v 114. minuti.

Lionel Messi na svetovnem prvenstvu leta 2014
Lionel Messi na svetovnem prvenstvu leta 2014
FOTO: AP

Sledili sta dve prvenstvi, na katerih si treh nagrad za igralca uvodnih treh tekem ni uspelo zagotoviti nobenemu nogometašu, letos pa se je največjima nogometašema v zgodovini pridružil Vinicius Junior. Ker sta v središču pozornosti še vedno Ronaldo in Messi, se je o njem letos govorilo precej manj, kot bi si s svojimi predstavami zaslužil.

Vinicius Junior
Vinicius Junior
FOTO: Profimedia

Brazilija je mundial odprla z zahtevno tekmo proti afriškemu prvaku Maroku, ki je po slabi polovici prvega polčasa prišel do prednosti. Ta ni trajala dolgo, saj je krilni napadalec Real Madrida po odličnem preigravanju in sijajnem zaključku poskrbel, da sta bili ekipi po dobre pol ure igre spet poravnani. Tekma se je končala z 1:1, nato pa je Brazilija vknjižila dve zmagi s 3:0. Pri štirih od šestih zadetkov je sodeloval Vinicius, ki je proti Haitiju dosegel gol in asistenco, proti Škotski pa dva regularna zadetka in enega, ki je bil po mnenju večine nogometnega sveta nepravično razveljavljen.

Vinicius je bil na vseh treh obračunih izbran za igralca tekme in tako postal šele tretji nogometaš v zgodovini, ki mu je to uspelo. Sam je po zadnji tekmi povedal, da je bil prepričan, da bo za Brazilijo zablestel ob pravem trenutku, s svojimi predstavami pa navdušil tudi Neymarja Juniorja, ki je bil vrsto let prva violina brazilske izbrane vrste: "Vinicius je na tem prvenstvu naša zvezda. Odloča tekme, igra res odlično."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

nogomet svetovno prvenstvo igralec tekme cristiano ronaldo lionel messi vinicius junior

Kanadčani v sodnikovem dodatku strli južnoafriška srca

24ur.com Ronaldo prvič po 20 letih ni med nominiranci za Ballon d'Or
24ur.com Fifa razkrila finaliste za nogometaša leta: Mbappe, Messi in Haaland
24ur.com Messi najbolj len nogometaš na svetu? Na seznamu tudi Ronaldo in Mbappe
24ur.com Ibrahimović izbral tri največje nogometaše vseh časov
24ur.com Po osmih letih na vrhu nogometnih zaslužkarjev nista več Messi ali Ronaldo
24ur.com Lionel Messi je lani bil športnik leta, tako vsaj trdi 'Laureus'
24ur.com Primerjati Maradono in Messija je neumnost, vsakemu je pripadlo svoje obdobje
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Čudovita obmorska destinacija za sproščene počitnice z otroki
Ribice, ki jih otroci dejansko pojedo
Ribice, ki jih otroci dejansko pojedo
Vročina in dojenje: ali dojenček res potrebuje dodatno vodo?
Vročina in dojenje: ali dojenček res potrebuje dodatno vodo?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
zadovoljna
Portal
Na poročni dan naj bi blestela v več različnih oblekah
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, raki morajo zaupati svojim občutkom
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, raki morajo zaupati svojim občutkom
3 razlogi, zaradi katerih ne bo mogel prenehati misliti na vas
3 razlogi, zaradi katerih ne bo mogel prenehati misliti na vas
Edine hlače, ki jih potrebujemo za letošnje poletje
Edine hlače, ki jih potrebujemo za letošnje poletje
vizita
Portal
Pomanjkanje omega-3 postaja vse večji problem: ga zaužijete dovolj?
Jutranja napaka, ki jo mnogi ponavljajo: s čim zamenjati pekovske izdelke
Jutranja napaka, ki jo mnogi ponavljajo: s čim zamenjati pekovske izdelke
Mislila je, da ima toplotni udar, nato pa je nenadoma nehala govoriti
Mislila je, da ima toplotni udar, nato pa je nenadoma nehala govoriti
Preprost 30-sekundni test za preverjanje telesne drže
Preprost 30-sekundni test za preverjanje telesne drže
cekin
Portal
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
moskisvet
Portal
Igralka filmov za odrasle razkrila, kaj moški uporabljajo na snemanjih
Zakaj črna luknja na fotografijah ni nikoli ostra?
Zakaj črna luknja na fotografijah ni nikoli ostra?
Prepoznate to balkansko divo? Brez filtrov in lepotnih posegov
Prepoznate to balkansko divo? Brez filtrov in lepotnih posegov
Najmanjša reprezentanca na SP 2026 prihaja z otoka, za katerega večina še ni slišala
Najmanjša reprezentanca na SP 2026 prihaja z otoka, za katerega večina še ni slišala
dominvrt
Portal
Bučke cvetijo, a ne tvorijo plodov? To je najpogostejši razlog na začetku sezone
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
okusno
Portal
Ena ponev, 6 sestavin in pol ure: nastanejo popolne poletne testenine
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763