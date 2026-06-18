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SP 2026

Nov dan, nov igralec brez vizuma: Wahi brez tekme proti Nemčiji

Toronto, 18. 06. 2026 15.06 pred 59 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA
Elye Wahi

Nogometaš Slonokoščene obale Elye Wahi bo moral izpustiti sobotno tekmo proti Nemčiji v drugem krogu skupinskega dela (skupina E) svetovnega prvenstva, saj ni dobil vizuma za vstop v Kanado, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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"V tej fazi še nismo pridobili administrativnega dovoljenja za vstop Elyeja Wahija v Kanado," je v izjavi za javnost zapisala nogometna zveza Slonokoščene obale (Fif). Razloga za zavrnitev vizuma pa zveza ni podala. Wahi je drugi igralec na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki so mu zavrnili vstop v Kanado. Podobno usodo je doživel tudi nogometaš Gane Thomas Partey, ki se v Angliji sooča z obtožbami posilstva.

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Več medijev je v četrtek poročalo, da je Wahija, člana Nice, francoska policija zasliševala zaradi suma prirejanja rezultatov na tekmi francoskega prvenstva. Francoska nogometna liga je v sredo sporočila, da je vložila pritožbo zaradi dejstev, "ki kažejo na morebitno goljufijo". Govora je o povečanem številu stav na rumeni karton, ki ga je 23-letnik prejel proti Metzu sredi maja.

Wahi je marca dobil pravico nastopa za Slonokoščeno obalo. Na prvi tekmi proti Ekvadorju je začel v prvi enajsterici in igral 56 minut. Sloni bodo po obračunu z Nemčijo igrali še proti Curacau v zadnjem krogu skupinskega dela.

sp 2026 wahi slonokoščena obala kanada nemčija vizum

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KOMENTARJI4

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NIKI 2
18. 06. 2026 16.06
Ma ni problema samo preveriš kateri igralci ti ne odgovarjajo kod nasprotnik in jim pač ne daš vize. Butasto do konca saj vsi igralci kateri so prijavljeni v neko reprezentanco bi morali imeti vize za vse države organizatorke SP do konca prvenstva . To je sedaj neumnost na kvadrat.
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0 0
SAKOSAKO
18. 06. 2026 16.01
Nikoli več ZDA organizacijo kakršnihkoli velikih tekmovanj!!! Za naslednja prvenstva pa uvesti vizume za Američane kjerkoli že bo!!!
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0 0
torks11
18. 06. 2026 15.54
Bo Tramp uvedel carine na gole zlasti tem kateri se bojo upal streljat v Ameriško mrežo
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0 0
petb
18. 06. 2026 15.42
Kdo je podelil organizacijo tega svetovnega prvenstva? Že sedaj lahko rečemo, da je napol regularno, prodano.
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+1
1 0
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