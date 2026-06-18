Nov dan, nov igralec brez vizuma: Wahi brez tekme proti Nemčiji

"V tej fazi še nismo pridobili administrativnega dovoljenja za vstop Elyeja Wahija v Kanado," je v izjavi za javnost zapisala nogometna zveza Slonokoščene obale (Fif). Razloga za zavrnitev vizuma pa zveza ni podala. Wahi je drugi igralec na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki so mu zavrnili vstop v Kanado. Podobno usodo je doživel tudi nogometaš Gane Thomas Partey, ki se v Angliji sooča z obtožbami posilstva.
Več medijev je v četrtek poročalo, da je Wahija, člana Nice, francoska policija zasliševala zaradi suma prirejanja rezultatov na tekmi francoskega prvenstva. Francoska nogometna liga je v sredo sporočila, da je vložila pritožbo zaradi dejstev, "ki kažejo na morebitno goljufijo". Govora je o povečanem številu stav na rumeni karton, ki ga je 23-letnik prejel proti Metzu sredi maja.
Wahi je marca dobil pravico nastopa za Slonokoščeno obalo. Na prvi tekmi proti Ekvadorju je začel v prvi enajsterici in igral 56 minut. Sloni bodo po obračunu z Nemčijo igrali še proti Curacau v zadnjem krogu skupinskega dela.
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