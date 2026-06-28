Skesana novinarka, ki je razburila Bosance: 'Šla sem predaleč'

Nogometaši Bosne in Hercegovine se bodo z ZDA pomerili v noči na četrtek. FOTO: AP

Združene države Amerike je zajela nogometna evforija, saj tamkajšnja reprezentanca na domačem svetovnem prvenstvu kaže odlične predstave, za preboj v osmino finala pa bo morala ugnati Bosno in Hercegovino. Navdušenje pa te lahko hitro ponese predaleč, kar je najbolj nazorno pokazala prav že omenjena novinarka, ki je arogantno dejala, da BiH ne bi znala najti na zemljevidu in nato pristavila: "O Bosni ne vem ničesar in niti ne želim vedeti, ker je naša reprezentanca boljša kot kadarkoli."

O gnevu, na katerega je naletela med navijači na družbenih omrežjih, smo že poročali, zato je prav, da dodamo tudi njeno opravičilo. Objavila ga je na svojem Instagramu, kjer ji sledi več kot 21 tisoč uporabnikov. "V slabem poskusu, da bi se med svetovnim prvenstvom malo pozabavala, sem šla predaleč z nepremišljeno opazko, ki je bila neprimerna. Želim se opravičiti vsem prebivalcem BiH in bosanski nogometni reprezentanci. Svetovno prvenstvo bi moralo združevati družbe širom sveta, česar moja opazka ni odražala. Vsem ekipam želim vso srečo v nadaljnjem poteku prvenstva."

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'Naj se raje posveti geografiji'