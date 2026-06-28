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SP 2026

Skesana novinarka, ki je razburila Bosance: 'Šla sem predaleč'

Los Angeles , 28. 06. 2026 11.40 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
J.B.
Bosna in Hercegovina - Katar

O neprofesionalnem izpadu ameriške novinarke Abigail Velez, ki je v vklopu za televizijo ABC izjavila, da Bosne in Hercegovine ne pozna, niti je ne bi znala pokazati na zemljevidu, smo že poročali. Njen vložek je naletel na gnev navijačev in je hitro postal viralen. Velezova se je zanj že opravičila z besedami, da je šla predaleč.

Nogometaši Bosne in Hercegovine se bodo z ZDA pomerili v noči na četrtek.
Nogometaši Bosne in Hercegovine se bodo z ZDA pomerili v noči na četrtek.
FOTO: AP

Združene države Amerike je zajela nogometna evforija, saj tamkajšnja reprezentanca na domačem svetovnem prvenstvu kaže odlične predstave, za preboj v osmino finala pa bo morala ugnati Bosno in Hercegovino.

Navdušenje pa te lahko hitro ponese predaleč, kar je najbolj nazorno pokazala prav že omenjena novinarka, ki je arogantno dejala, da BiH ne bi znala najti na zemljevidu in nato pristavila: "O Bosni ne vem ničesar in niti ne želim vedeti, ker je naša reprezentanca boljša kot kadarkoli."

Preberi še Ameriška novinarka ignorantsko o BiH: Na zemljevidu je ne bi našla

O gnevu, na katerega je naletela med navijači na družbenih omrežjih, smo že poročali, zato je prav, da dodamo tudi njeno opravičilo. Objavila ga je na svojem Instagramu, kjer ji sledi več kot 21 tisoč uporabnikov.

"V slabem poskusu, da bi se med svetovnim prvenstvom malo pozabavala, sem šla predaleč z nepremišljeno opazko, ki je bila neprimerna. Želim se opravičiti vsem prebivalcem BiH in bosanski nogometni reprezentanci. Svetovno prvenstvo bi moralo združevati družbe širom sveta, česar moja opazka ni odražala. Vsem ekipam želim vso srečo v nadaljnjem poteku prvenstva."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Naj se raje posveti geografiji'

Komentarji pod njeno objavo se zelo razlikujejo. Če ji je večina izrazila podporo z besedami, da ni storila ničesar napačnega, so jo nekateri že opozorili, naj se naslednjič raje kot pisanju opravičil posveti nabiranju geografskega znanja.

V Bosni in Hercegovini pa zagotovo upajo, da bodo njene ignorantske opazke še bolj motivirale nogometaše. Ti bodo proti Američanom v vlogi izrazitega outsiderja.

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KOMENTARJI13

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Jak Tobim
28. 06. 2026 13.00
a je to na sliki zastava BiH? a ni to muslimanska zastava bosanskih vahabitov?
Odgovori
0 0
markan3
28. 06. 2026 13.03
zanimivo je to, da vsi iz federacije bih slavijo nekega tvrtko-ta, nisem pa še zasledil, da bi nekdo dal svojemu sinu ime tvrtko 😁
Odgovori
0 0
HardKore
28. 06. 2026 12.51
Ko bodo zmagali Bosanci, bo vsak Amerikanos vedel, kje je Bosna 😅
Odgovori
+0
3 3
markan3
28. 06. 2026 12.59
🙅‍♂️ suiii 2 komada 😁
Odgovori
-1
0 1
brusilec
28. 06. 2026 12.30
zanimivo.. novinarka ki se opraviči, medtem ko njihov klovn še vedno po starem ostaja pri žaljenju in zapiranju ljudi.. sedaj je v zaporih že več ljudi zarad bazena, kakor pa zarad 6.1. in epsteinovih seznamov skupaj.
Odgovori
+2
4 2
Magenta07
28. 06. 2026 12.27
Ja a bi mogla poznat?
Odgovori
+3
7 4
Mason666
28. 06. 2026 12.27
Saj boljše da ne ve kje je bosna, ker tam ni nič pametnega
Odgovori
-3
6 9
NeXadileC
28. 06. 2026 12.13
Če ne zna ne zna...
Odgovori
+6
9 3
LinaAnil
28. 06. 2026 12.10
Tudi jaz ne znam pokazati na zemljevidu vse države v ZDA, pa kaj potem? To pa res ni taka velika stvar, da bi se za to morala opravičevati.
Odgovori
+3
12 9
BrezPitt
28. 06. 2026 12.23
Samo ti nisi novinar. Če že govori neko temo na ugledni tv je dobro, da se pred vklopom pozanima za določene stvari.
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+7
9 2
kameni
28. 06. 2026 12.27
pa so te države neodvisne
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-1
2 3
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