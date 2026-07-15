Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

'Ob prvi resni oviri na mundialu ste pokleknili. In ja, spet Španija'

New York, 15. 07. 2026 07.36 pred 17 minutami 4 min branja 4

Avtor:
M.J. STA
L'Equipe

Španija se je po gladki polfinalni zmagi nad Francijo uvrstila v finale nogometnega svetovnega prvenstva. Evropski prvaki so zabeležili prepričljivo zmago z 2:0 proti Franciji. Mednarodni mediji se navdušujejo nad špansko predstavo, še posebej pa jih preseneča slaba igra francoske reprezentance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri španski Marci so po polfinalnem uspehu s pogledom že v finalu: "Španija je v finalu svetovnega prvenstva! Že drugič v našem življenju se bomo borili za naslov svetovnega prvaka! Želimo si drugo zvezdico!" Medtem pa je AS o polfinalni predstavi furije navdušeno zapisal: "Lekcija za ves svet."

"To sta napovedala že po porazu v finalu lige narodov. '19. julij 2026,' je na Instagramu zapisal Pedri - datum finala svetovnega prvenstva. In Lamine Yamal je to delil. Držala sta besedo," so o cilju dveh mladih zvezdnikov Barcelone Pedriju in Laminu Yamalu zapisali pri Mundu Deportivu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med tem pa so pri El Paisu prepričani, da Španija spet piše zgodovino. "Španija je znova spisala zgodovino. Po 16 letih se španska reprezentanca vrača v finale svetovnega prvenstva." "Nesreča v Dallasu," so zapisali pri francoskem športnem dnevniku L'Equipe.

Preberi še Bo Slovenec sodil finale SP?

"Po turnirju, na katerem se niso soočili z resnim izzivom, so les bleus v Arlingtonu od Špancev prejeli pravo nogometno lekcijo. Poraz z 0:2 in osupljiv, na trenutke skoraj pretresljiv občutek, da glede na špansko premoč ni bilo pravega boja."

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
FOTO: AP

RMC Sport je pisal o koncu "ameriških sanj". "Les bleus so padli v polfinalu svetovnega prvenstva - ameriške sanje so se nenadno končale. Francija ni našla načina, da bi odločila tekmo proti impresivno sestavljeni španski ekipi." Tudi pri Le Figaroju so po polfinalnem porazu pisali o koncu sanj o novi zvezdici.

Preberi še Messi proti vsem: spletna peticija za izključitev Argentine

"Za les bleus so sanje končane, saj jih je la roja odločno izločila s svetovnega prvenstva. Na papirju je bilo videti kot pravi obračun. Na igrišču pa je bilo vse prej kot to. Francija je prepričljivo klonila v polfinalu svetovnega prvenstva, saj je v Dallasu izgubila z 0:2." Medtem so se pri ameriškem Athleticu po zanesljivi zmagi Španije spraševali, če niso morda preveč podcenjevali la roje.

"Morda smo bili tako obsedeni s Francijo, Kylianom Mbappejem in preostalimi zvezdniki njihovega močnega napada, da smo spregledali kakovost španske ekipe - ekipe, ki (če odmislimo poraz po enajstmetrovkah proti Portugalski v lanskem finalu lige narodov) ni izgubila tekme že od marca 2023."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Angleški Daily Mail je o do polfinala izjemno prepričljivi francoski reprezentanci zapisal: "Obupni les bleus. Vsi smo pričakovali, da bo Francija prevladala nad Španijo, čeprav smo vedeli, kako močna je ekipa Luisa de la Fuenteja. Ne gre le za izid, temveč predvsem za igro. Modri so bili daleč od uresničitve cilja, ki so si ga zastavili na tem svetovnem prvenstvu."

Lamine Yamal
Lamine Yamal
FOTO: AP

"Za vse, ki so Španijo odpisali kot avtsajderja, je bila to spektakularna lekcija. Kako so Španci uživali, ko so jo podali - in si s tem v nedeljo zagotovili veliko tekmo v New Jerseyju, Francijo pa spremenili zgolj v statistko," so menili pri Guardianu.

Preberi še Spektakel, ki pomeni veliko več kot zgolj mesto v finalu

"Sacre bleu!" so s francoskim vzklikom presenečenja zapisali pri Sunu in dodali: "Francija padla na zadnji oviri. Ekipa si konca Deschampsove ere ni predstavljala takole. Navijače bo še bolj bolelo dejstvo, da je njihovo moštvo nocoj v Dallasu doživelo hud polom. Danes je francoski državni praznik - ironija zgodovine, saj so se končale njihove sanje o naslovu svetovnega prvaka."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Španija, zmagoslavje ob vzklikih Ole! Francija prepričljivo premagana. Po 16 letih se la roja vrača v finale," so zapisali pri italijanskem dnevniku Gazzetta dello Sport. Corriere dello Sport pa je po polfinalnem porazu galskih petelinov in velikem zmagoslavju Špancev namignil na francoski državni praznik: "Španska revolucija v Dallasu: Oyarzabal in Pedro Porro sta 14. julija potolkla Francijo."

Didier Deschamps
Didier Deschamps
FOTO: Profimedia

"Solze modrih. Mbappe in Francija odhajata domov. Španija je prikazala nogometno mojstrovino in se uvrstila v finale svetovnega prvenstva," je zapisal Tuttosport.

Preberi še 'Tega si nisem predstavljal niti v najbolj norih sanjah'

Avstrijski Krone je izpostavil odlično špansko taktiko. "Moštvo selektorja Luisa de la Fuenteja, ki je Avstrijo izločilo v šestnajstini finala, se je za do tedaj izjemno prepričljivo Francijo izkazalo za pretrd oreh. Španci so na francoski državni praznik pred približno 71.000 gledalci na stadionu AT&T v Dallasu/Arlingtonu slavili z 2:0."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Švicarski Blick je dodal, da je Francija zrušila ne le Yamala, ampak tudi sebe (Lucas Digne je očitno spregledal mladega zvezdnika in ga močno brcnil ter si prislužil kazen).

"Znan je prvi finalist svetovnega prvenstva 2026. Španija je premagala Francijo z 2:0 in ima v nedeljo priložnost za osvojitev drugega naslova. Prekršek nad Laminom Yamalom v kazenskem prostoru je sprožil propad modrih."

Preberi še Španija opravila z brezzobimi Francozi in napredovala v veliki finale

"Španija je Franciji odvzela njeno avro in se prvič po letu 2010 uvrstila v finale svetovnega prvenstva - pot do tja je znova utrl 'anti-junak' Mikel Oyarzabal," so zapisali pri NZZ.

Tudi nizozemski De Telegraaf je izpostavil dominantno predstavo Španije. "Dominantna Španija se je z zmago nad glavno favoritinjo Francijo uvrstila v finale svetovnega prvenstva 2026. Španija je v polfinalu svetovnega prvenstva 2026 končala francoske sanje o naslovu. Španci so bili v Dallasu presenetljivo gladko boljši od Kyliana Mbappeja in soigralcev: 2:0."

Razlagalnik

Francoski državni praznik, znan kot Dan Bastilje, se vsako leto praznuje 14. julija. Ta dan obeležuje obletnico zavzetja trdnjave Bastilja leta 1789, kar je bil ključni dogodek francoske revolucije. Praznik simbolizira začetek konca absolutne monarhije in rojstvo francoske republike, ki temelji na načelih svobode, enakosti in bratstva.

Didier Deschamps je eden najuspešnejših nogometnih osebnosti v zgodovini Francije. Kot igralec je bil kapetan reprezentance, ki je leta 1998 osvojila naslov svetovnega prvaka. Kasneje je kot selektor popeljal francosko izbrano vrsto do zmage na svetovnem prvenstvu leta 2018. Njegova era je zaznamovala dolgo obdobje stabilnosti in vrhunskih dosežkov francoskega nogometa na mednarodnem odru.

La Roja (v prevodu 'rdeči') je priljubljen vzdevek španske nogometne reprezentance. Ime izhaja iz značilne barve njihovih dresov, ki so tradicionalno rdeče barve. Vzdevek je postal globalno prepoznaven v obdobju med letoma 2008 in 2012, ko je španska reprezentanca pod tem imenom dosegla izjemen uspeh z osvojitvijo dveh naslovov evropskih prvakov in naslova svetovnih prvakov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet sp mundial

'Tega si nisem predstavljal niti v najbolj norih sanjah'

24ur.com Spopad za zgodovino: Španija in Francija v boju za finale Eura
24ur.com Španija po golijadi v Stuttgartu prek Francozov v finale Lige narodov
24ur.com Francozi športno priznali poraz: Španci so bili boljši od začetka do konca
24ur.com Pred polfinalom: Francozi v medsebojnih obračunih uspešnejši od Špancev
24ur.com Portugalci v solzah iščejo uteho: 'Ostane nam zmaga iz Pariza'
24ur.com Vse na enem mestu: vrhunci sredinih tekem Lige prvakov
24ur.com Španija opravila z brezzobimi Francozi in napredovala v veliki finale
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MatPaat
15. 07. 2026 08.04
Francozi včeraj 0 od nule. Španci so jih s svojo igro onemogočili. Zdaj se je videlo, da Francija nima pravih vezistov. Tchoumeni, Rabiot in Kone niso bili dorasli nalogi.
Odgovori
0 0
paulista
15. 07. 2026 08.02
haha Francozi ja prvaki pa to ....v sanjah, Dembele z Realom nič tu nič
Odgovori
0 0
paulista
15. 07. 2026 08.03
pardon Mbappe
Odgovori
0 0
paulista
15. 07. 2026 08.03
pardon Mbappe
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Ideja za popoln družinski izlet: kraj, kjer otroci spoznajo pastirje, živali in pravo gorsko pravljico
Ideja za popoln družinski izlet: kraj, kjer otroci spoznajo pastirje, živali in pravo gorsko pravljico
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
zadovoljna
Portal
Skriti dragulj Jadrana, ki vas bo očaral
PMS ni le slaba volja: kaj po mnenju strokovnjakov res pomaga?
PMS ni le slaba volja: kaj po mnenju strokovnjakov res pomaga?
Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijeten pogovor, tehtnicam bo nekdo polepšal dan
Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijeten pogovor, tehtnicam bo nekdo polepšal dan
Po letih ločenega življenja spet živita skupaj: kaj se v resnici dogaja med Willom in Jado?
Po letih ločenega življenja spet živita skupaj: kaj se v resnici dogaja med Willom in Jado?
vizita
Portal
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
Tourettov sindrom in tiki v odraslosti: od kod se vzamejo?
Tourettov sindrom in tiki v odraslosti: od kod se vzamejo?
cekin
Portal
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Kje se letos najbolj splača dopustovati? Hrvaška dražja od Grčije in Španije, najcenejša pa ena druga država
Kje se letos najbolj splača dopustovati? Hrvaška dražja od Grčije in Španije, najcenejša pa ena druga država
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
moskisvet
Portal
"Alfa moški" z interneta spreminjajo moške: ko spletni nasveti začnejo uničevati razmerje
Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
dominvrt
Portal
Kako učinkovito odstraniti trdovratne madeže sončne kreme?
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
okusno
Portal
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Hitri in drzni: Tokyo drift
Hitri in drzni: Tokyo drift
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804