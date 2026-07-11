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SP 2026

'Obračun s Francijo? Dvoboj najboljših na tem SP. Vsi čakajo na to tekmo'

New York, 11. 07. 2026 07.37 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan STA
Lamine Yamal

Španski nogometaši so se preko Belgije z zadetkom Mikela Merina (2:1) uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, kjer se bodo pomerili s Francozi. Mnogi ta dvoboj že označujejo za finale pred finalom. Lamine Yamal, prvi mož četrtfinalnega obračuna z rdečimi vragi, se ga močno veseli ... "Komaj čakam, da ta dan končno napoči. Verjamem, da smo prav mi tista ekipa, ki se lahko samozavestno zoperstavi Franciji."

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Nogometne navdušence torej čaka spektakularen polfinalni obračun med Španijo in Francijo, evropski prvaki pa v polfinalni dvoboj vstopajo polni samozavesti. "Mislim, da so vsi čakali na to tekmo že od začetka turnirja. Vsi smo se je veselili, saj se bosta pomerili verjetno najboljši ekipi tega mundiala," je po četrtfinalni zmagi Španije nad Belgijo z 2:1 dejal zvezdnik Lamine Yamal.

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"Vendar se ničesar ne bojimo. Verjamem, da smo prav mi tista ekipa, ki se lahko samozavestno zoperstavi Franciji," je dodal mladi zvezdnik. Ekipi sta se pomerili že v polfinalu eura 2024 v Nemčiji, kjer je Španija zmagala z 2:1 tudi po zaslugi Yamala, ki je v Münchnu s svojim edinim golom na turnirju sprožil preobrat.

Lamine Yamal
Lamine Yamal
FOTO: AP

Na razširjenem SP, ki ga gostijo ZDA, Mehika in Kanada, je mladi nogometaš kljub vse bolj impresivnim predstavam doslej dosegel le en zadetek, čeprav posledic poškodbe, zaradi katere je moral pred tem nekaj časa počivati, ni več opaziti. 

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"Če osvojimo naslov svetovnega prvaka, mi je povsem vseeno, ali dosežem gol ali ne. Če zmagamo, je vse v najlepšem redu," je dejal Yamal, a ob misli na morebiten nov odločilni zadetek proti Francozom dodal: "Komaj čakam, da ta dan končno napoči."

Statistika polfinalnega obračuna med Španijo in Belgijo
Statistika polfinalnega obračuna med Španijo in Belgijo
FOTO: Sofascore.com

Yamal bo dan pred polfinalom v Dallasu, ki bo 14. julija, dopolnil 19 let. Kot je dejal, bi si za darilo najraje poklonil uvrstitev v finale. 

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Francija se je na SP v letih 2018 in 2022 uvrstila v finale, medtem ko Španiji v 16 letih po osvojitvi naslova ni uspelo preskočiti ovire v osmini finala. Zdaj pa so Španci nanizali 37 tekem brez poraza v rednem delu in nameravajo proti mogočnemu francoskemu napadu na čelu s Kylianom Mbappejem vztrajati pri svojem načrtu igre.

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Dodaten zagon za špansko ekipo predstavlja tudi dejstvo, da je dotlej poškodovani Nico Williams proti Belgiji v igro vstopil s klopi in bil blizu zadetka. "Vsi vemo, da ima Francija izjemno kakovost tako v napadu kot obrambi. Gre za zelo močno ekipo. Vendar bomo igrali svojo igro in poskušali ohraniti posest žoge," je načrte razkril Yamal. "Že smo jo izločili."

Zadetek Merina, ki je izkoristil grobo napako Lemmensa
Zadetek Merina, ki je izkoristil grobo napako Lemmensa
FOTO: AP
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KOMENTARJI1

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cripstoned
11. 07. 2026 08.07
Belgijci so bili povsem enakovredni spancem, napaka sodnikov cista roka rodrija kjer bi belgijci po vseh parametrih morali dobiti penal in spanija bi bila tista ki bi lovila rezultat...pravtako poskodba curtoisa in njegova zamenjava sta kriva da je spanija zadela gol ...90% golmanov bi vsekakor bolje odreagiralo na tem nivoju..
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