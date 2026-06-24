Od blata do 'črnih' zvezd: pred 15 meseci brez avta, zdaj blesti na mundialu

Benjamin Asare je celotno kariero preživel v svoji domovini. Pred dvema letoma je z ekipo Accra Great Olympics izpadel v gansko drugo ligo. Njegove odlične predstave so videli pri Hearts of Oak, ki velja za stabilnega ganskega prvoligaša, letošnjo sezono so končali na tretjem mestu. Pred 15 meseci je zaokrožil posnetek Asareja, ko na ulicah ganske prestolnice čaka na lokalni mestni prevoz, ki mu prebivalci pravijo Tro-tro. Gre za nekoliko večje kombije, ki služijo kot nekakšni "minibusi". 33-letnik kljub temu, da je branil barve črnih zvezd, ni imel avtomobila in je bil primoran uporabljati lokalni prevoz, ki milo rečeno ni optimiziran.

Posnetek je prišel do Seiduja Agonga, ki se je usmilil zdajšnje zvezde ganske reprezentance in mu podaril nov avtomobil. Na začetku nogometne poti je pred in po treningih na lokalni osnovni šoli prodajal plastične vrečke, da je lahko financiral svoje sanje. Poleg tega je opravljal tudi delo sprevodnika na avtobusu in armirja na gradbišču. Asare je prestal vse ovire in na letošnjem mundialu prišel do zgodovine.