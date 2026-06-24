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SP 2026

Od blata do 'črnih' zvezd: pred 15 meseci brez avta, zdaj blesti na mundialu

Accra, 24. 06. 2026 18.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Benjamin Asare

Mundial vsaka štiri leta piše nadvse zanimive in čustvene zgodbe, ki navdušijo nogometno javnost. Pod tako lahko štejemo življenjsko zgodbo ganskega vratarja Benjamina Asareja, ki je s svojimi bravurami navduševal proti Angliji. Asare ima za sabo trnovo pot, ki ga je vodila od druge ganske lige pa vse do največjega svetovnega odra.

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Benjamin Asare je celotno kariero preživel v svoji domovini. Pred dvema letoma je z ekipo Accra Great Olympics izpadel v gansko drugo ligo. Njegove odlične predstave so videli pri Hearts of Oak, ki velja za stabilnega ganskega prvoligaša, letošnjo sezono so končali na tretjem mestu. Pred 15 meseci je zaokrožil posnetek Asareja, ko na ulicah ganske prestolnice čaka na lokalni mestni prevoz, ki mu prebivalci pravijo Tro-tro. Gre za nekoliko večje kombije, ki služijo kot nekakšni "minibusi". 33-letnik kljub temu, da je branil barve črnih zvezd, ni imel avtomobila in je bil primoran uporabljati lokalni prevoz, ki milo rečeno ni optimiziran.

Posnetek je prišel do Seiduja Agonga, ki se je usmilil zdajšnje zvezde ganske reprezentance in mu podaril nov avtomobil. Na začetku nogometne poti je pred in po treningih na lokalni osnovni šoli prodajal plastične vrečke, da je lahko financiral svoje sanje. Poleg tega je opravljal tudi delo sprevodnika na avtobusu in armirja na gradbišču. Asare je prestal vse ovire in na letošnjem mundialu prišel do zgodovine.

Ganska reprezentanca je po uspehu proti Angliji na igrišču izvedla množično molitev, ki jo je vodil prav junak tekme Benjamin Asare
Ganska reprezentanca je po uspehu proti Angliji na igrišču izvedla množično molitev, ki jo je vodil prav junak tekme Benjamin Asare
FOTO: Profimedia

Na presenečenje vseh je črnim zvezdam proti trem levom uspelo obdržati mrežo nedotaknjeno, pri čemer je največ seveda prispeval prav Asare. Ganci zadetka niso prejeli niti na uvodni tekmi proti Panami, ko je 33-letnik ob polčasu zamenjal poškodovanega Lawrenca Atija Zigija. Asare je postal tako šele drugi ganski vratar, ki je na svetovnem odru ohranil mrežo nedotaknjeno. Prvemu je to uspelo Richardu Kingsonu v letih 2010 in 2006.

sp 2026 gana benjamin asare vratar

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