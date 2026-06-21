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SP 2026

Od dela v tovarni do zadetkov na največjem odru

Toronto, 21. 06. 2026 15.25 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
A.M.
Deniz Undav

Nemški selektor Julian Nagelsmann je pred kratkim javno udaril po napadalcu Denizu Undavu. Njegov odgovor? V 55 minutah nogometa na mundialu je sodeloval pri petih zadetkih. Trenutno živi svoje sanje, njegova pot do uspeha pa je bila vse prej kot lahka.

Julian Nagelsmann je po spomladanski pripravljalni tekmi proti Gani, ki jo je z zadetkom odločil Deniz Undav, dejal, da napadalec ni bil dovolj vključen v igro, in namignil, da bi bil v primeru igranja od prve minute manj učinkovit.

29-letnika so izjave selektorja presenetile, jasno pa je tudi povedal, da ni zadovoljen z omejenim igralnim časom v izbrani vrsti. Nagelsmann se je opravičil in strasti so se sčasoma umirile, položaj nogometaša v Elfu pa je ostal nespremenjen.

Julian Nagelsmann in Deniz Undav
Julian Nagelsmann in Deniz Undav
FOTO: AP

Nemčija je doslej na mundialu odigrala dva obračuna, Undav pa je obe tekmi začel med rezervisti. Na uvodni tekmi proti Curacau je vstopil v 64. minuti in sodeloval pri vseh treh preostalih zadetkih (gol in dve podaji), proti Slonokoščeni obali pa ga je selektor v ogenj poslal po uri igre ob zaostanku 0:1, Undav pa je z dvema zadetkoma poskrbel za preobrat in Nemčiji lastnoročno zagotovil uvrstitev v izločilne boje tekmovanja.

Čeprav je svetovno prvenstvo še v začetni fazi, se je Undav že izenačil na vrhu lestvice najučinkovitejših rezervistov na mundialih, obenem pa je postal prvi Nemec po Miroslavu Kloseju (2002), ki je na uvodnih dveh tekmah največjega turnirja dosegel gol.

Deniz Undav
Deniz Undav
FOTO: AP

Napadalec nemškega Stuttgarta trenutno živi življenje, ki ga ni pričakoval. Werder Bremen se mu je namreč pri 14 letih odrekel. "Rekli so, da pri njih nimam prihodnosti, ker sem premajhen. To mi je strlo srce," je povedal Undav, ki je kljub temu še naprej trdo delal. "Nisem izgubil upanja. Pri 17 letih sem zapustil družino in začel igrati v četrti nemški ligi. Treninge sem združeval z redno zaposlitvijo v tovarni. Zbujal sem se ob štirih zjutraj, domov prihajal ob osmih zvečer. Od nogometa takrat nisem mogel živeti," je dodal Undav, ki je pri polprofesionalnem klubu Havelse zaslužil 140 evrov na teden.

Leta 2020 se je preselil v Belgijo in okrepil Union Saint-Gilloise, s katerim se je v debitantski sezoni prebil v prvo ligo, kjer je v naslednjem letu dosegel 25 zadetkov in pritegnil pozornost velikih klubov. Podpisal je za Brighton, med angleško elito pa na 22 tekmah zabil petkrat. Sledila je posoja v Stuttgart, ki ga je leta 2024 odkupil. V minuli sezoni Bundeslige se je podpisal pod 19 golov, več jih je dosegel le Harry Kane.

Izjemna statistika in fantastične predstave na prvih dveh tekmah letošnjega svetovnega prvenstva pa načrtov selektorja Nagelsmanna niso spremenile. "Zakaj bi mu kvaril ritem? Dvakrat je vstopil kot menjava in obakrat dosegel gol," je povedal nemški strokovnjak, ki na neodobravanje navijačev v Undavu še vedno vidi jokerja s klopi.

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nogomet deniz undav nemčija svetovno prvenstvo

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Boris Kavčič
21. 06. 2026 16.19
nekdo se v grobu obrača ko tole Nemško reprezentanco gleda,,.
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