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SP 2026

Kot otroci so se z njim fotografirali, zdaj bodo proti Messiju igrali v finalu SP

Ljubljana, 17. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
LAMINE YAMAL IN LIONEL MESSI

V velikem finalu svetovnega prvenstva se bosta v nedeljo udarili Španija in branilka naslova Argentina. Tekma, ki v svetu nogometa pomeni največ, bo odigrana v New Jerseyju. Nasproti si bosta stala prva zvezdnika svojih reprezentanc Lamine Yamal in Lionel Messi, ki sta se prvič srečala že pred 19 leti.

Svetovno prvenstvo je pri koncu, ostaja samo še glavno vprašanje, ali bo branilka naslova Argentina uspela ponoviti uspeh iz Katarja ali se bo drugič v zgodovini na vrh sveta povzpela Španija. To je tudi tekma, ki jo je svet pričakoval že pred svetovnim prvenstvom, ko bi se reprezentanci morali pomeriti v finalu Finalissime, ki pa ga nogometno občinstvo ni dočakalo.

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Nogometni svet bo predvsem vse oči uprl v dvoboj dveh nogometnih velemojstrov: 39-letnega Argentinca Lionela Messija in šele 19-letnega dragulja Španije in Barcelone Lamina Yamala. V javnost pa je ponovno prišla slika, ki je nastala pred 19 leti, ko je takrat 20-letni Messi okopal enoletnega Yamala. Najzvestejši navijači teh dveh virtuozov so prepričani, da je prav Messi tisti, ki je takrat s svojim "božanstvom" svojo nadnaravno moč predal mlademu Yamalu.

Lionel Messi in Lamine Yamal
Lionel Messi in Lamine Yamal
FOTO: Profimedia

Yamal pa ni edini. Številni mladi reprezentanti Španije so zrasli v akademiji Barcelone La Masia – isti nogometni šoli, ki je svetu dala tudi Messija. Kot otroci so občudovali argentinskega čarovnika, se z njim fotografirali ali sanjali, da bodo nekoč hodili po njegovih stopinjah. Danes so prav ti mladeniči nosilci španske reprezentance in imajo priložnost osvojiti največjo nogometno lovoriko, in to prav na tekmi, kjer jim bo nasproti stal Messi. Po spletu so zaokrožile skupne fotografije Pauja Cubarsija, Danija Olma, Joana Garcie in Gavija, prav vsi pa so se fotografirali z Messijem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Izjemna reprezentanca, z vrhunskimi igralci in veliko ustvarjalnosti. Reprezentanca, ki jo zelo dobro poznam. Poznam tudi njihove igralce. Igral sem proti njim in jih spremljam. Več jih je pri Barceloni, klubu, ki ga imam rad in ga spremljam, zato bo to zame posebna tekma. Mislim, da bo finale svetovnega prvenstva zelo izenačen", je po zmagi v polfinalu dejal Messi.

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španija argentina finale Lionel messi Lamine yamal

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