Od vojakov do politikov: veslanje norveških navijačev prevzelo svet

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Podobno, kot so leta 2016 s svojim značilnim ploskanjem nogometno javnost navdušili islandski navijači, ki so svoje ljubljence bodrili vse do četrtfinala, so letos ena izmed glavnih tem, ki polnijo časopise, prispevke in družabna omrežja, norveški nogometni navdušenci. Govora je seveda o veslanju, s katerim so postregli po vsaki tekmi letošnjega mundiala. Slike Norvežanov, ki skupaj s svojimi ljubljenci ob zvoku bobna uprizarjajo veslanje, so postale ene najbolj pomnljivih najnovejše izdaje svetovnega prvenstva.

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Kot smo že vajeni, so se prizori z nogometnih zelenic kmalu preselili v kotičke vsakdanjega življenja ljudi po celotnem svetu. Na enem od podzemnih vagonov se je rajanju pridružil tudi Prince Sverre Magnus, tretji v vrsti za norveški prestol. Viralnemu veslanju so se pridružili tudi številni člani parlamenta skandinavske države. Po najbrž največji zmagi v vikinški nogometni zgodovini, ko so varovanci Staleja Solbakkna z 2:0 v osmini finala odpravili favorizirano Brazilijo, je na svoja družabna omrežja videoposnetek famoznega veslanja objavila tudi norveška vojska. Prizori so hitro zaokrožili po medmrežju in še dodali k priljubljenosti svoje države.

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