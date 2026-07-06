Od vojakov do politikov: veslanje norveških navijačev prevzelo svet

Podobno, kot so leta 2016 s svojim značilnim ploskanjem nogometno javnost navdušili islandski navijači, ki so svoje ljubljence bodrili vse do četrtfinala, so letos ena izmed glavnih tem, ki polnijo časopise, prispevke in družabna omrežja, norveški nogometni navdušenci. Govora je seveda o veslanju, s katerim so postregli po vsaki tekmi letošnjega mundiala. Slike Norvežanov, ki skupaj s svojimi ljubljenci ob zvoku bobna uprizarjajo veslanje, so postale ene najbolj pomnljivih najnovejše izdaje svetovnega prvenstva.
Kot smo že vajeni, so se prizori z nogometnih zelenic kmalu preselili v kotičke vsakdanjega življenja ljudi po celotnem svetu. Na enem od podzemnih vagonov se je rajanju pridružil tudi Prince Sverre Magnus, tretji v vrsti za norveški prestol. Viralnemu veslanju so se pridružili tudi številni člani parlamenta skandinavske države. Po najbrž največji zmagi v vikinški nogometni zgodovini, ko so varovanci Staleja Solbakkna z 2:0 v osmini finala odpravili favorizirano Brazilijo, je na svoja družabna omrežja videoposnetek famoznega veslanja objavila tudi norveška vojska. Prizori so hitro zaokrožili po medmrežju in še dodali k priljubljenosti svoje države.
"To je večje od nogometa," so se glasile besede prvega zvezdnika skandinavske reprezentance Erlinga Haalanda po zmagi proti Slonokoščeni obali. "Gledati, kako se ti tisoč ljudi pridruži pri slavljenju, je neverjeten občutek. Vedno dobim kurjo polt," je še povedal 25-letnik, ki je s svojima dvema zadetkoma Norveško popeljal do najboljše uvrstitve na svetovnem odru v svoji zgodovini. Veslanje je zavzelo tudi norveške učilnice, kjer učenci vseh starosti z navdušenjem slavijo zgodovinske uspehe svojih ljubljencev.
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