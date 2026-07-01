Odlične predstave na mundialu Maročana pripeljale do Bayerna

Koliko bo Bayern plačal za odškodnino, ni sporočil, neuradno pa se govori o približno 55 milijonih evrov. "Kot otrok sanjaš o podpisu pogodbe s klubom, kot je Bayern. Vsi vedo, da je to eden največjih klubov na svetu, ki se vsako leto bori za najpomembnejše lovorike. Tudi jaz pa si jih seveda želim osvajati," je v izjavi ob objavi novice dejal Ismael Saibari, ki uspešno nastopa na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Njegova reprezentanca se je že uvrstila v osmino finala, potem ko je v prvem izločilnem dvoboju po enajstmetrovkah premagala Nizozemsko. Že na vsaki tekmi skupinskega dela se je vpisal med strelce, proti tulipanom pa je zadel zadnjo, odločilno enajstmetrovko. Športni direktor Bayerna Max Eberl je dejal, da so v klubu navdušeni, da so si zagotovili storitve enega najbolj vznemirljivih igralcev na svetovnem prvenstvu. O Saibarijevem prestopu se govori že tedne, že na začetku turnirja je izpustil trening v New Jerseyju, da bi opravil zdravniški pregled pred selitvijo k bavarskemu velikanu.