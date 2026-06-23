Ogled tekme med Jordanijo in Alžirijo terjal smrtno žrtev

Stampedo navijačev je izjemno nevarna množična panika ali nenadzorovano gibanje večje skupine ljudi. Najpogosteje se sproži na športnih in drugih javnih prireditvah zaradi velike gneče in neustreznega ravnanja varnostnih služb, kar pripelje do paničnega ravnanja ljudi. Do incidenta je prišlo na sicer prostornem Hašemitskem trgu, na katerem se je v središču prestolnice zbrala velika množica, da bi si ogledala reprezentančno akcijo Jordanije. Ta prvič sodeluje na prvenstvu, v arabskem derbiju turnirja v San Franciscu pa je izgubila proti Alžiriji z 1:2.

Reševalci so devet ranjenih odpeljali v bolnišnico. Eden od ranjenih je pozneje umrl, drugi pa so utrpeli lažje do zmerno težke poškodbe. Po zmagi Alžirije si je posledično prvo mesto v skupini J že zagotovila Argentina, ki je v ponedeljek ugnala Avstrijo z 2:0. Dvoboj v San Franciscu je sodila slovenska trojica na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčićem.

Jordanija je v prvem krogu izgubila proti Avstriji (1:3), Alžirci pa so po hat-tricku Lionela Messija ostali praznih rok proti Argentini (0:3).