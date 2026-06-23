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Ogled tekme med Jordanijo in Alžirijo terjal smrtno žrtev

Aman, 23. 06. 2026 14.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Ogled tekme med Jordanijo in Alžirijo

Ena oseba je izgubila življenje, osem pa jih je bilo ranjenih v stampedu navijačev danes zjutraj v središču Amana. Do množične panike, ki jo je povzročilo nenadzorovano gibanje množice ljudi, je prišlo med javnim gledanjem tekme med Jordanijo in Alžirijo na svetovnem prvenstvu v nogometu v San Franciscu, je poročala jordanska tiskovna agencija.

Ogled tekme med Jordanijo in Alžirijo v Amanu
Ogled tekme med Jordanijo in Alžirijo v Amanu
FOTO: Profimedia

Stampedo navijačev je izjemno nevarna množična panika ali nenadzorovano gibanje večje skupine ljudi. Najpogosteje se sproži na športnih in drugih javnih prireditvah zaradi velike gneče in neustreznega ravnanja varnostnih služb, kar pripelje do paničnega ravnanja ljudi. Do incidenta je prišlo na sicer prostornem Hašemitskem trgu, na katerem se je v središču prestolnice zbrala velika množica, da bi si ogledala reprezentančno akcijo Jordanije. Ta prvič sodeluje na prvenstvu, v arabskem derbiju turnirja v San Franciscu pa je izgubila proti Alžiriji z 1:2.

Reševalci so devet ranjenih odpeljali v bolnišnico. Eden od ranjenih je pozneje umrl, drugi pa so utrpeli lažje do zmerno težke poškodbe. Po zmagi Alžirije si je posledično prvo mesto v skupini J že zagotovila Argentina, ki je v ponedeljek ugnala Avstrijo z 2:0. Dvoboj v San Franciscu je sodila slovenska trojica na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčićem.

Jordanija je v prvem krogu izgubila proti Avstriji (1:3), Alžirci pa so po hat-tricku Lionela Messija ostali praznih rok proti Argentini (0:3).

Množica navijačev v Amanu
Množica navijačev v Amanu
FOTO: Profimedia
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