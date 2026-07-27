Olmo zavrnil opravičilo in napadel obnašanje Argentincev

Drama po koncu finala svetovnega prvenstva dobiva novo poglavje po tem, ko je po zadnjem sodnikovem žvižgu na stadionu MetLife sledilo prerivanje in udarci. V tem sta bila udeležena tudi španski vezist Dani Olmo in član argentinskega strokovnega štaba Roberto Ayala. Slednji je po tekmi udaril skoraj polovico mlajšega nogometaša Barcelone.
Ko se je Ayala po nekaj dneh pomiril, je spregovoril o razlogih za svoj odziv po finalu. Pojasnil je, zakaj je prišlo do incidenta z Danijem Olmom in njegovim soigralcem Ericom Garcio. "Bil je bolj sunek kot udarec, bila je reakcija na nekaj, kar je rekel, ampak to je vse. Če ga vidim, se mu bom seveda osebno opravičil," je dejal nekdanji argentinski nogometaš.
Olmo opravičila ni sprejel
Te besede niso prepričale 28. letnika, ki trdi, da komentarja, ki ga je omenil član argentinskega trenerskega štaba, ni izrekel. Olmo je za katalonski časopis Diari de Terrassa izjavil: "Nekdo, ki prizna, da mu je žal, a nato opraviči udarec s trditvijo, da je bil to odgovor na nekaj, kar je bilo rečeno, verjetno dejanja ne obžaluje," in dodal: "Ne govori resnice, ker mu nisem ničesar rekel, zato ne potrebujem, da se mi opravičuje. Kar nas resnično opredeljuje, ni napaka, ampak pogum, da jo priznamo," je dodal v odgovoru na vprašanje o Argentinčevem opravičilu.
Za Španca vedenje Argentincev po finalu največjega športnega dogodka ni bilo zgolj vročekrvno nesoglasje po tekmi, temveč dejanje, ki je po njegovem mnenju prestopilo mejo športnega rivalstva. Prepričan je, da takšni prizori pošiljajo nevarno sporočilo prihodnjim generacijam in da imajo profesionalni športniki ter trenerji posebno odgovornost – biti zgled spoštovanja, dostojanstva in pravega športnega duha. "Ko bodo moji otroci, moja družina in vsi ti navijači gledali tekmo, želim, da bodo ponosni na to, kako smo tekmovali, kako smo zmagali in predvsem upam, da bodo ponosni na naše vedenje," je dejal Olmo.
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