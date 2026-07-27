Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Olmo zavrnil opravičilo in napadel obnašanje Argentincev

Madrid, 27. 07. 2026 11.14 pred 49 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Š.Z.
Dani Olmo

Nogometaš Barcelone in otrok zagrebškega Dinama Dani Olmo je prvič spregovoril o incidentu, ki ga je imel z argentinsko reprezentanco po finalu svetovnega prvenstva. Španec ni najbolje sprejel opravičila Roberta Ayale, ki ga je po koncu finalne tekme udaril.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drama po koncu finala svetovnega prvenstva dobiva novo poglavje po tem, ko je po zadnjem sodnikovem žvižgu na stadionu MetLife sledilo prerivanje in udarci. V tem sta bila udeležena tudi španski vezist Dani Olmo in član argentinskega strokovnega štaba Roberto Ayala. Slednji je po tekmi udaril skoraj polovico mlajšega nogometaša Barcelone.

Ko se je Ayala po nekaj dneh pomiril, je spregovoril o razlogih za svoj odziv po finalu. Pojasnil je, zakaj je prišlo do incidenta z Danijem Olmom in njegovim soigralcem Ericom Garcio. "Bil je bolj sunek kot udarec, bila je reakcija na nekaj, kar je rekel, ampak to je vse. Če ga vidim, se mu bom seveda osebno opravičil," je dejal nekdanji argentinski nogometaš.

Dani Olmo
Dani Olmo
FOTO: AP

Olmo opravičila ni sprejel

Te besede niso prepričale 28. letnika, ki trdi, da komentarja, ki ga je omenil član argentinskega trenerskega štaba, ni izrekel. Olmo je za katalonski časopis Diari de Terrassa izjavil: "Nekdo, ki prizna, da mu je žal, a nato opraviči udarec s trditvijo, da je bil to odgovor na nekaj, kar je bilo rečeno, verjetno dejanja ne obžaluje," in dodal: "Ne govori resnice, ker mu nisem ničesar rekel, zato ne potrebujem, da se mi opravičuje. Kar nas resnično opredeljuje, ni napaka, ampak pogum, da jo priznamo," je dodal v odgovoru na vprašanje o Argentinčevem opravičilu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Španca vedenje Argentincev po finalu največjega športnega dogodka ni bilo zgolj vročekrvno nesoglasje po tekmi, temveč dejanje, ki je po njegovem mnenju prestopilo mejo športnega rivalstva. Prepričan je, da takšni prizori pošiljajo nevarno sporočilo prihodnjim generacijam in da imajo profesionalni športniki ter trenerji posebno odgovornost – biti zgled spoštovanja, dostojanstva in pravega športnega duha. "Ko bodo moji otroci, moja družina in vsi ti navijači gledali tekmo, želim, da bodo ponosni na to, kako smo tekmovali, kako smo zmagali in predvsem upam, da bodo ponosni na naše vedenje," je dejal Olmo.

Preberi še Paredes ga je v finalu zasul z jezo, Gavi pa zdaj odgovarja
FIFA Svetovno prvenstvo Dani Olmo Roberto Ayala

'Trud, želja, dostojanstvo – to je prava lovorika'

Senzacija minulega svetovnega prvenstva dobila novega delodajalca

Bibaleze.si Argentinec izgubil živce, Olmo ostal miren: "Nisem želel biti slab zgled otrokom"
24ur.com Xabi Alonso: Zadeva z Viniciusom je zaključena
24ur.com Žvižgi in Viniciusov obup, Arbeloa ga brani: Z njim smo osvajali Lige prvakov
24ur.com 'Alonso ni bil izključni krivec, igralci morajo prevzeti odgovornost'
24ur.com Rubiales po spornem poljubu: Moram priznati, da sem storil napako
24ur.com Sporni poljub predsednika španske zveze povzročil številne (burne) odzive
24ur.com Barca in PSG sta se ostro odzvala na nesprejemljivo opazko španskega komentatorja
Priporoča
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Drugorazredna
27. 07. 2026 13.13
Bravo Dani.
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
27. 07. 2026 12.30
Pojma nimam kaj se je zgodilo in tudi nočem vedeti kaj se je zgodilo. Vem samo, da je konec svetovnega prvenstva ze kar nekaj časa, in koker vidim, svet danes še vedno stoji in teče naprej. Zakaj bi se torej sploh sekiral za neko verbalno neznanko, ko pa lahko oba zanikata, in si izmislita svojo plat zgodbe? Nej se fajtata po svoje. Jz nimam od tega popolnoma nič. Nisem ne obozevalec ne enega ne drugega.
Odgovori
+0
3 3
Drugorazredna
27. 07. 2026 13.13
Zakaj pa pol bereš in komentiraš članke , če te nogomet ne zanima? Res si čuden.
Odgovori
0 0
SpamEx
27. 07. 2026 12.26
Argentinci so se obnašali ko eni maj...i
Odgovori
+1
4 3
BauBau1
27. 07. 2026 12.22
Bravo Olmo! Argentince je lahko sram. Za takšno obnašanje ni opravičila. Njihov kapetan Mesi, pa ni vreden kapetanskega traka, saj ni posredoval ampak se je delal bedaka. Za mene nikoli ne bo legenda, ker je potuhnjen igralec.
Odgovori
-1
6 7
RUBEŽ
27. 07. 2026 12.46
Pozdravi Rončija.
Odgovori
+3
4 1
blef
27. 07. 2026 12.17
BRavo Olmo, lepo povedano.
Odgovori
+3
6 3
bibaleze
Portal
Priljubljeno otroško igračo umikajo s trga zaradi nevarne kemikalije
Bo njena hči nova hollywoodska zvezda? Amy Adams končno odgovorila
Bo njena hči nova hollywoodska zvezda? Amy Adams končno odgovorila
5 pravil, ki jih mora poznati vsak otrok, preden poboža tujega psa
5 pravil, ki jih mora poznati vsak otrok, preden poboža tujega psa
To staro slovensko ime se vrača: vse več staršev ga izbira za svoje hčerke
To staro slovensko ime se vrača: vse več staršev ga izbira za svoje hčerke
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka zapeljevala v rdeči obleki
Pri 54 letih še vedno jemlje dih: zgodba Sofie Vergare
Pri 54 letih še vedno jemlje dih: zgodba Sofie Vergare
Tako razkošna je bila poročna obleka znane Slovenke
Tako razkošna je bila poročna obleka znane Slovenke
V šov sta vstopila dva nova para – pojavijo se prvi dvomi
V šov sta vstopila dva nova para – pojavijo se prvi dvomi
vizita
Portal
Zdravnica šokirana nad prizorom: '40 let je delala na soncu, a je vedno nosila hlače'
Ključna opozorila o zaščiti kože na pogosto spregledanih predelih
Ključna opozorila o zaščiti kože na pogosto spregledanih predelih
Kardiologi o kavi: Koliko skodelic na dan je dejansko zdravih?
Kardiologi o kavi: Koliko skodelic na dan je dejansko zdravih?
Notranji kritik, samopodoba in kako biti zadovoljen s sabo
Notranji kritik, samopodoba in kako biti zadovoljen s sabo
cekin
Portal
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Niti višja plača jih ne reši: zakaj nekateri nikoli nimajo nič prihrankov
Niti višja plača jih ne reši: zakaj nekateri nikoli nimajo nič prihrankov
moskisvet
Portal
Slovenska lepotica pred poroko s hrvaškim nogometašem
Ga je res umoril lastni brat? 439 let so verjeli eni zgodbi
Ga je res umoril lastni brat? 439 let so verjeli eni zgodbi
Takole se sproščata svetovna prvaka: nogometaša uživata na Ibizi
Takole se sproščata svetovna prvaka: nogometaša uživata na Ibizi
Trik, zaradi katerega senčnik na vetrobranskem steklu ne bo več padal
Trik, zaradi katerega senčnik na vetrobranskem steklu ne bo več padal
dominvrt
Portal
Bazilika bo rasla kot nora, če boste upoštevali teh nekaj pravil
Krompir ne bo več kalil: dodajte eno stvar in ostal bo svež več mesecev
Krompir ne bo več kalil: dodajte eno stvar in ostal bo svež več mesecev
Budilka? Ne, hvala. Ta mladi par vsako jutro zbudi 500 ovc
Budilka? Ne, hvala. Ta mladi par vsako jutro zbudi 500 ovc
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
okusno
Portal
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
Formula za popolno zdravo skledo, ki si jo je vredno zapomniti
Formula za popolno zdravo skledo, ki si jo je vredno zapomniti
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Pozabite na kupljen sladoled: za to kremasto poslastico potrebujete 2 sestavini in 5 minut
Pozabite na kupljen sladoled: za to kremasto poslastico potrebujete 2 sestavini in 5 minut
voyo
Portal
Pobesneli Max
IQ 160
IQ 160
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820