Olmo zavrnil opravičilo in napadel obnašanje Argentincev

Drama po koncu finala svetovnega prvenstva dobiva novo poglavje po tem, ko je po zadnjem sodnikovem žvižgu na stadionu MetLife sledilo prerivanje in udarci. V tem sta bila udeležena tudi španski vezist Dani Olmo in član argentinskega strokovnega štaba Roberto Ayala. Slednji je po tekmi udaril skoraj polovico mlajšega nogometaša Barcelone.

Ko se je Ayala po nekaj dneh pomiril, je spregovoril o razlogih za svoj odziv po finalu. Pojasnil je, zakaj je prišlo do incidenta z Danijem Olmom in njegovim soigralcem Ericom Garcio. "Bil je bolj sunek kot udarec, bila je reakcija na nekaj, kar je rekel, ampak to je vse. Če ga vidim, se mu bom seveda osebno opravičil," je dejal nekdanji argentinski nogometaš.