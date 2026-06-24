Hrvaška vodi!!! Rezervist Budimir razveselil ognjene

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Panama - Hrvaška AP

Panama - Hrvaška AP

Panama - Hrvaška AP

Panama - Hrvaška AP

Panama - Hrvaška AP

Panama - Hrvaška AP

Panama - Hrvaška AP

Jose Luis Rodriguez Panama AP















Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Spomnimo, nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V derbiju prvega kroga skupine L so v Dallasu s 4:2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne s prejšnjega prvenstva v Katarju. Na drugi strani je Panama v sopdnikovem podaljšku prve tekme na mundialu prejela nesrečen gol proti Gani (0:1) in ostala praznih rok. Zaradi poraza sta bili obe ekipi pod pritiskom rezultata, saj bi bil poraz že usoden.

Moštvo iz srednje Amerike se je favoritu iz Evrope hrabro zoperstavilo od prve minute, Panamci so bili najmanj enakovredni v otvoritveni fazi zelo pomembnega obračuna za obe reprezentanci. Tekmecema na roko ni šel tudi izid brez golov med Gano in Anglijo, zato je bilo breme rezultata še težje. Morda so tudi zaradi tega ognjeni obračun v Torontu odprli zadržano in manj ofenzivno od pričakovanega in tudi napovedanega.

Zlatko Dalić FOTO: AP

Takšna je bila tudi postavitev selektorja Zlatka Dalića, ki je s postavo tvegal več, kot proti Otočanom pred dnevi. Panama je imel v prvih petnajstih minutah več od igre in tudi bolj obetavne situacije pred Domagojem Livakovićem, Hrvati so pa v napadu poskušali z Marcom Pašalićem in Martinom Baturino, a brez večje nevarnosti pred vrati nasprotnika. Mirno lahko zapišemo, da so bili do "nujne" osvežitve nogometaši Paname boljši na travniku stadiona BMO Field pred 45.000 navijači.

Tudi po prisilnem reklamnem odmoru se Hrvati še niso "sestavili". Jezni Dalić je sicer z napotki v povišanem tonu skušal zbuditi svoje zaspane in nerazpoložene izbrance, a mu to v prvem polčasu ni uspelo. Panama je zlahka odbijala vse poskuse ognjenih, na drugi strani pa bila celo bolj konkretna v napadu. Hrvatom uspeha niso prinesle tudi standardne situacije ob prekinitvah, tako da je sicer glasna hrvaška publika, ki je imela veliko premoč na tribunah, postajala vse bolj tiha.



Seveda razočarana nad igro svojih ljubljencev v prvem polčasu. Edini pravi poskus naših južnih sosedov beležimo v izdihljajih prvega dela ob zvitem poskusu Baturine. To je bil hkrati edini strel v okvir vrat v prvih 45 minutah. Od pričakovane dominacije Hrvaške pa ni bilo nič. Panama bi si celo na videno zaslužila vodstvo. Hrvaška klop je v nadaljevanje krenila z igralskimi osvežitvami, v igro sta vstopila napadalca Ante Budimir in Andrej Kramarić. Izid, SP, skupina L, 2. krog:

Panama - Hrvaška 0:0* Postavi:

Panama: Mosquera, Cordoba, Ramos, Andrade, Murillo, Martinez, Harvey, Blackman, Barcenas, J. Rodriguez, Fajardo. Hrvaška: Livaković, Šutalo, Pongračić, Gvardiol, Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić, Pašalić, Baturina, Musa.