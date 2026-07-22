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SP 2026

Paredes ga je v finalu zasul z jezo, Gavi pa zdaj odgovarja

Los Palacios, 22. 07. 2026 10.54 pred eno minuto 2 min branja 4

Avtor:
Š.Z.
Agresivna poteza Paredesa po finalu

Še vedno so živi spomini na prizore po finalni tekmi v New Yorku, ko so se nogometaši praktično stepli med seboj. Glavna akterja incidenta sta bila Leandro Paredes in Gavi. Kljub temu da večina javnosti meni, da bi moral biti Argentinec zaradi svojega vedenja suspendiran, ima mladi vezist zdaj, ko so se strasti umirile, drugačno mnenje.

Prades, Gavi pretep po tekmi
Prades, Gavi pretep po tekmi
FOTO: AP

Po zadnjem sodnikovem žvižgu v velikem finalu na MetLife stadionu se je Leandro Paredes zapletel v fizični obračun z Ericom Garcio in nato še z Gavijem. Prav Barcelonin vezist je najbolj občutil Argentinčevo frustracijo, saj ga je Paredes med prepirom porinil na tla.

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Zaradi nešportnega vedenja večina svetovne javnosti meni, da bi moral Paredes dobiti suspenz. Drugače pa na dogodek gleda mladi Gavi, ki je bil sicer v središču incidenta, a kljub temu ne želi, da bi nogometaša Boce Juniors zaradi tega doletela kazen.

Leandro Paredes
Leandro Paredes
FOTO: AP

Gavi o posledicah Paredesovega izpada

Na vprašanje, ali bi bilo treba Paredesa kaznovati, je španski nogometaš odgovoril: "Mislim, da ne bi smel biti suspendiran. Razumem, da to ni dobra podoba za otroke, ampak nogomet ima tudi tisto bolj fizično, bolj agresivno plat. Logično bi bilo, da bi ga med tekmo izključili, in to je to."

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Zadnjo besedo o kazni ima Fifa

Kakšna kazen bo doletela Paredesa in tudi Nahuela Molino, ki naj bi Rodrija udaril v prsi, potem ko je španski kapetan stekel na igrišče, da bi praznoval naslov s soigralci, bo določila FIFA. Disciplinski kodeks Fife za takšne prekrške predvideva stroge sankcije. Fizični napadi, kot so udarci s komolcem, pestjo ali nogo, pa tudi grizenje, pljuvanje oziroma udarjanje nasprotnika, lahko prinesejo najmanj tri tekme prepovedi nastopa. Disciplinski odbor ima ob upoštevanju vseh okoliščin možnost izreči tudi precej strožjo kazen.

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KOMENTARJI4

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Kranjski domoljub
22. 07. 2026 11.24
Paredesa bi jst izključil iz nogometa
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0 0
sencina
22. 07. 2026 11.13
Diskfalikacija in angležem dat srebro francozom pa bron.Vsi argentinski igralci se krizajo in gledajo v nebo za božjo pomoč.Verjetno jim ni rekel naj bojo nasilni.
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-1
0 1
Lastniki česarkoli
22. 07. 2026 10.55
Zadnjo besedo bo imela seveda FIFA , Trump pa bo imel dva dni časa za veto na odločitev
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+1
1 0
hojladri123
22. 07. 2026 11.13
Tramp je že pozabil da se je pri njih igral nogomet...
Odgovori
0 0
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