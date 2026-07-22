Paredes ga je v finalu zasul z jezo, Gavi pa zdaj odgovarja

Prades, Gavi pretep po tekmi FOTO: AP

Po zadnjem sodnikovem žvižgu v velikem finalu na MetLife stadionu se je Leandro Paredes zapletel v fizični obračun z Ericom Garcio in nato še z Gavijem. Prav Barcelonin vezist je najbolj občutil Argentinčevo frustracijo, saj ga je Paredes med prepirom porinil na tla.

Zaradi nešportnega vedenja večina svetovne javnosti meni, da bi moral Paredes dobiti suspenz. Drugače pa na dogodek gleda mladi Gavi, ki je bil sicer v središču incidenta, a kljub temu ne želi, da bi nogometaša Boce Juniors zaradi tega doletela kazen.

Leandro Paredes FOTO: AP

Gavi o posledicah Paredesovega izpada

Na vprašanje, ali bi bilo treba Paredesa kaznovati, je španski nogometaš odgovoril: "Mislim, da ne bi smel biti suspendiran. Razumem, da to ni dobra podoba za otroke, ampak nogomet ima tudi tisto bolj fizično, bolj agresivno plat. Logično bi bilo, da bi ga med tekmo izključili, in to je to."

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