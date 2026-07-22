Paredes ga je v finalu zasul z jezo, Gavi pa zdaj odgovarja

Po zadnjem sodnikovem žvižgu v velikem finalu na MetLife stadionu se je Leandro Paredes zapletel v fizični obračun z Ericom Garcio in nato še z Gavijem. Prav Barcelonin vezist je najbolj občutil Argentinčevo frustracijo, saj ga je Paredes med prepirom porinil na tla.
Zaradi nešportnega vedenja večina svetovne javnosti meni, da bi moral Paredes dobiti suspenz. Drugače pa na dogodek gleda mladi Gavi, ki je bil sicer v središču incidenta, a kljub temu ne želi, da bi nogometaša Boce Juniors zaradi tega doletela kazen.
Gavi o posledicah Paredesovega izpada
Na vprašanje, ali bi bilo treba Paredesa kaznovati, je španski nogometaš odgovoril: "Mislim, da ne bi smel biti suspendiran. Razumem, da to ni dobra podoba za otroke, ampak nogomet ima tudi tisto bolj fizično, bolj agresivno plat. Logično bi bilo, da bi ga med tekmo izključili, in to je to."
Zadnjo besedo o kazni ima Fifa
Kakšna kazen bo doletela Paredesa in tudi Nahuela Molino, ki naj bi Rodrija udaril v prsi, potem ko je španski kapetan stekel na igrišče, da bi praznoval naslov s soigralci, bo določila FIFA. Disciplinski kodeks Fife za takšne prekrške predvideva stroge sankcije. Fizični napadi, kot so udarci s komolcem, pestjo ali nogo, pa tudi grizenje, pljuvanje oziroma udarjanje nasprotnika, lahko prinesejo najmanj tri tekme prepovedi nastopa. Disciplinski odbor ima ob upoštevanju vseh okoliščin možnost izreči tudi precej strožjo kazen.
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