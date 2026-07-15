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SP 2026

Pariz je gorel: nasilni izbruhi po izpadu galskih petelinov

Pariz, 15. 07. 2026 19.05 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
STA
Navijaški izgredi v Parizu

V 183 francoskih krajih so danes izbruhnili nasilni izgredi, potem ko je francoska nogometna reprezentanca v torek po polfinalnem porazu proti Španiji izpadla s svetovnega prvenstva. Francosko notranje ministrstvo je sicer sporočilo, da incidentov ne ocenjuje kot resne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

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Prestolnica Pariz in Lyon sta bila še posebej prizadeta. Po vsej državi je sicer prišlo do spopadov s policijo, pri čemer so oblasti aretirale več kot 340 ljudi, je navedlo ministrstvo. Poročali so o več spopadih s policijo, izgredniki naj bi na organe pregona metali tudi pirotehnične izdelke. Oblasti so zasegle več kot 1100 petard.

Po poročanju časopisa Le Parisien, ki se sklicuje na policijo, so medtem v Grenoblu napadalci zasledovali 49-letnega moškega, ki si je na terasi bara ogledal polfinale, in ga zatem v stranski ulici tudi ustrelili. Oblasti sumijo, da je šlo za obračun med tolpami.

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KOMENTARJI9

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štajerc65
15. 07. 2026 20.28
Kako izpadli? V soboto igrajo za 3. mesto.
Odgovori
0 0
VirtualX
15. 07. 2026 20.20
"izpadu"... Baje igrajo v soboto.
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+1
1 0
buco_konj
15. 07. 2026 20.10
inzenirji in doktorji so malo v stresu pa protestirajo. nic takega, demodracija pac.
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+1
1 0
mikiki
15. 07. 2026 19.57
in to je Evropa, polna tolp in brezdelnežev, kriva sociala ki podpira vse to, po drugi strani pa ni delovne sile, sramota od Brusla in ostalih inštitucij ki so same sebi namen.....in to je demokracija....
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+3
3 0
mirkocar
15. 07. 2026 19.56
Isto bi bilo, če bi zmagali
Odgovori
+6
6 0
txoxnxy
15. 07. 2026 19.49
A je predsednik UEFE že odstopil , vprašam za prijatelja .
Odgovori
+0
1 1
DP26
15. 07. 2026 19.52
Kaj ima pa pri tem predsednik UEFE, vprašam za prijatelja.
Odgovori
+1
1 0
Nikdar več
15. 07. 2026 19.36
Sami svojim delajo škodo...
Odgovori
-1
0 1
15. 07. 2026 19.51
Te ki razgrajajo po Parizu imajo svoje v Afriki
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+2
2 0
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