Pariz je gorel: nasilni izbruhi po izpadu galskih petelinov

Prestolnica Pariz in Lyon sta bila še posebej prizadeta. Po vsej državi je sicer prišlo do spopadov s policijo, pri čemer so oblasti aretirale več kot 340 ljudi, je navedlo ministrstvo. Poročali so o več spopadih s policijo, izgredniki naj bi na organe pregona metali tudi pirotehnične izdelke. Oblasti so zasegle več kot 1100 petard.

Po poročanju časopisa Le Parisien, ki se sklicuje na policijo, so medtem v Grenoblu napadalci zasledovali 49-letnega moškega, ki si je na terasi bara ogledal polfinale, in ga zatem v stranski ulici tudi ustrelili. Oblasti sumijo, da je šlo za obračun med tolpami.