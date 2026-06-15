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SP 2026

Po debaklu proti Švedski: mundial terjal prvo trenersko službo

Monterrey, 15. 06. 2026 15.19 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Lu.M
Sabri Lamouchi

Prvi krog svetovnega prvenstva še ni blizu konca, po poročanjih pa smo že dobili prvo trenersko "žrtev". Odpuščen je bil namreč strateg Tunizije Sabri Lamouchi, ki je s svojimi varovanci doživel pravi debakel proti Švedski. Severni Afričani so izgubili z visokih 5:1, kar je bilo usodno za 54-letnika.

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Tunizija velja za izredno nogometno državo, ki ima na vsaki tekmi bučno podporo vročekrvnih privržencev. Prav zaradi tega je bil visok poraz proti sicer favorizirani Švedski še toliko bolj boleč. Severni Afričani so proti varovancem Grahama Potterja klonili s kar 5:1. Švedi so zelo kmalu povedli z 2:0, nakar je Tunizijcem nekaj upanja vlil zadetek branilca Maribora Omarja Rekika, a drugi polčas je dokončno pokopal vsa nadejanja o morebitnem pozitivnem izidu. Debakel pa je bil očitno kaplja čez rob za tunizijsko nogometno zvezo, ki se je odločila, da prekine sodelovanje z glavnim trenerjem Sabrijem Lamouchijem, vsaj tako pravijo številna verodostojna medijska poročanja.

Lamouchi je na stolček sedel letošnjega januarja, vse skupaj je odvodil zgolj pet tekem, preden je bil odpuščen sredi največjega športnega dogodka na svetu. Odločitev, ki se zdi bizarna, a jo gre po eni strani tudi razumeti. Z veliko ekspanzijo mundiala se bo v izločilne boje uvrstilo kar osem tretjeuvrščenih ekip. Tunizijce čakata še spopada proti Nizozemski in Japonski. Naloga je seveda težka, a z novim vetrom, ki ga bo prinesla trenerska menjava, se zna zgoditi tudi presenečenje.

sp 2026 tunizija trener Sabri Lamouchi

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KOMENTARJI3

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Vložek75
15. 06. 2026 16.29
Tunizijci ne bi mogli premagati nikogar v tej skupini, pa če bi jih vodil sam Celotti.
Odgovori
0 0
Hihitalec
15. 06. 2026 15.49
Cimeta za trenerja
Odgovori
+1
1 0
Diabloss
15. 06. 2026 15.37
To je za nas znanstvena fantastika, nemogoče :)
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+1
1 0
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