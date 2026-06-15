Po debaklu proti Švedski: mundial terjal prvo trenersko službo

Tunizija velja za izredno nogometno državo, ki ima na vsaki tekmi bučno podporo vročekrvnih privržencev. Prav zaradi tega je bil visok poraz proti sicer favorizirani Švedski še toliko bolj boleč. Severni Afričani so proti varovancem Grahama Potterja klonili s kar 5:1. Švedi so zelo kmalu povedli z 2:0, nakar je Tunizijcem nekaj upanja vlil zadetek branilca Maribora Omarja Rekika, a drugi polčas je dokončno pokopal vsa nadejanja o morebitnem pozitivnem izidu. Debakel pa je bil očitno kaplja čez rob za tunizijsko nogometno zvezo, ki se je odločila, da prekine sodelovanje z glavnim trenerjem Sabrijem Lamouchijem, vsaj tako pravijo številna verodostojna medijska poročanja.

Lamouchi je na stolček sedel letošnjega januarja, vse skupaj je odvodil zgolj pet tekem, preden je bil odpuščen sredi največjega športnega dogodka na svetu. Odločitev, ki se zdi bizarna, a jo gre po eni strani tudi razumeti. Z veliko ekspanzijo mundiala se bo v izločilne boje uvrstilo kar osem tretjeuvrščenih ekip. Tunizijce čakata še spopada proti Nizozemski in Japonski. Naloga je seveda težka, a z novim vetrom, ki ga bo prinesla trenerska menjava, se zna zgoditi tudi presenečenje.