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Po lekciji iz Pariza: policijska ura za mladoletnike med mundialom

Tolouse, 11. 06. 2026 15.33 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Izgredi navijačev po zmagi PSG-ja v Parizu

Oblasti v mestu Toulouse v Franciji so danes napovedale policijsko uro za mlajše od 16 let med tekmami z "visokim varnostnim tveganjem" na svetovnem prvenstvu v nogometu. Gre za preventivni ukrep za zajezitev nemirov, ki so zaznamovali praznovanje nedavne zmage Paris Saint-Germaina v ligi prvakov.

Za horo legalis oziroma policijsko uro so se odločili, da bi mladoletnim osebam v starosti do 16 let prepovedali zadrževanje na prostem, ko bodo na sporedu tekme Francije in Maroka, prepoved bo veljala tudi za obračun Tunizije in Nizozemske. Policijska ura bo veljala od 22.00 do 5.00 zjutraj za mladoletnike, mlajše od 16 let, če ne bodo v spremstvu odrasle osebe, staršev ali skrbnikov, je na novinarski konferenci povedal župan Jean-Luc Moudenc.

Župan je potezo upravičil z nemiri in škodo, ki so se zgodili v Toulousu in drugih mestih po finalu lige prvakov 30. maja. Ukrep je namenjen "zaščiti državljanov in mladoletnikov", je dejal župan, ki je v isti sapi opozoril, da se je v mestu povečalo število mladoletniških prestopnikov. Francija bo v torek v East Rutherfordu v ZDA odigrala svojo prvo tekmo na svetovnem prvenstvu proti Senegalu.

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KOMENTARJI1

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Aladar
11. 06. 2026 16.26
KOLESARJI GREMO V FRANCIJO SVOBODA ...ČLOVEKOVE PRAVICE .PO BICIKLE PA GREMO....
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