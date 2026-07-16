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SP 2026

Podaljšan odmor med polčasoma SP bi lahko imel negativne posledice

NEW JERSEY, 16. 07. 2026 18.56 pred 30 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
sp

Potem ko se je Fifa odločila, da bo med finalno tekmo svetovnega prvenstva podaljšala odmor med polčasom na 25 do 30 minut – med odmorom naj bi pripravili 11-minutni program – so se že oglasili strokovnjaki, ki menijo, da bi lahko to imelo negativne posledice.

"Podaljšan odmor med polčasoma nedeljskega finala svetovnega prvenstva bi lahko povečal tveganje za poškodbe igralcev in oslabil njihovo uspešnost," je dejal Liam Harper, predavatelj fiziologije na športnem inštitutu univerze v Manchestru.

"Vemo, da je 15-minutni odmor dovolj, da se temperatura mišic zniža na raven mirovanja. Povišana temperatura mišic je povezana s povečano močjo in hitrostjo razvoja sile, zato je ogrevanje učinkovito ne le z vidika zmanjšanja tveganja poškodb, temveč tudi z vidika izboljšane telesne zmogljivosti. Z daljšim odmorom bo to znižanje temperature mišic potencialno bolj izrazito," meni Harper.

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FOTO: Marca.com

Strokovnjak dodaja, da bi nekaterim daljši odmor vendarle lahko koristil, saj jim bo dal večjo možnost za okrevanje in rehidracijo, lahko pa bi bil koristen tudi s trenerskega vidika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Predlagam, da Fifa omogoči igralcem dve- do štiriminutno ogrevanje, kar bi lahko ublažilo vpliv podaljšanega odmora. Dokazano je, da je ogrevanje koristno za sprint in skoke. Uporaba penastih valjev in masažnih pištol (udarna terapija) je lahko koristen način za ohranjanje obsega gibanja, nevromuskularne učinkovitosti in splošnega občutka," je še zatrdil Harper.

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