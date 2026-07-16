Podaljšan odmor med polčasoma SP bi lahko imel negativne posledice

"Podaljšan odmor med polčasoma nedeljskega finala svetovnega prvenstva bi lahko povečal tveganje za poškodbe igralcev in oslabil njihovo uspešnost," je dejal Liam Harper, predavatelj fiziologije na športnem inštitutu univerze v Manchestru.

"Vemo, da je 15-minutni odmor dovolj, da se temperatura mišic zniža na raven mirovanja. Povišana temperatura mišic je povezana s povečano močjo in hitrostjo razvoja sile, zato je ogrevanje učinkovito ne le z vidika zmanjšanja tveganja poškodb, temveč tudi z vidika izboljšane telesne zmogljivosti. Z daljšim odmorom bo to znižanje temperature mišic potencialno bolj izrazito," meni Harper.