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Pojasnjene solze: zdravstvene težave Messijevega očeta

Rosario, 18. 06. 2026 19.19 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Lionel Messi

Po legendarni predstavi proti Alžiriji, ko je Lionel Messi vpisal zgodovinski 'hat-trick', se je v javnosti vtisnila slika objokanega Argentinca po prvem zadetku. Messi je z izjavo, da je v zasebnem življenju prejel slabe novice, odprl vrata različnim medijskim ugibanjem, ki pa so jih iz Argentinčevega tabora zanikali.

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Lionel Messi je bil vidno čustven po prvem zadetku, ki ga je dosegel na tekmi skupinskega dela proti Alžiriji. Najbolj logična razlaga je bila, da se skoraj 39-letnik zaveda, da igra na svojem zadnjem mundialu in da bo najbrž kmalu končal svojo neverjetno kariero. Po srečanju pa je Messi pred novinarji razkril, da se v zasebnem življenju bori s slabimi novicami, kar so številni mediji seveda izkoristili za raznorazna ugibanja in namigovanja, ki pa so bila zgolj plod domišljije.

V namen, da se neprimerne govorice o občutljivi temi čim prej končajo, so danes iz Messijevega tabora uradno pojasnili in razkrili razlog za solze osemkratnega dobitnika zlate žoge. Njegov oče Jorge Messi se namreč bori z zdravstvenimi težavami. Podrobnosti seveda upravičeno niso razkrili, prosili pa so za spoštovanje zasebnosti družine Messi, ki prestaja izredno težko obdobje.

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JOSEPH HAYDN
18. 06. 2026 20.21
Srečno Jorge. Verjamem, da je v dobrih rokah in da ga bodo zrihtali, če bo le mogoče. Upam tudi, da mrhovinarji ne bodo preveč nadležni
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