Pojasnjene solze: zdravstvene težave Messijevega očeta

Lionel Messi je bil vidno čustven po prvem zadetku, ki ga je dosegel na tekmi skupinskega dela proti Alžiriji. Najbolj logična razlaga je bila, da se skoraj 39-letnik zaveda, da igra na svojem zadnjem mundialu in da bo najbrž kmalu končal svojo neverjetno kariero. Po srečanju pa je Messi pred novinarji razkril, da se v zasebnem življenju bori s slabimi novicami, kar so številni mediji seveda izkoristili za raznorazna ugibanja in namigovanja, ki pa so bila zgolj plod domišljije.

V namen, da se neprimerne govorice o občutljivi temi čim prej končajo, so danes iz Messijevega tabora uradno pojasnili in razkrili razlog za solze osemkratnega dobitnika zlate žoge. Njegov oče Jorge Messi se namreč bori z zdravstvenimi težavami. Podrobnosti seveda upravičeno niso razkrili, prosili pa so za spoštovanje zasebnosti družine Messi, ki prestaja izredno težko obdobje.