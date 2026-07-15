Polfinalni spektakel bo sodil 'Messijev najljubši sodnik'

Argentina - Švica FOTO: AP

Medsebojnega obračuna med obema ekipama ni bilo vse od novembra 2005, tako da bo polfinalni dvoboj tudi prvi za Lionela Messija proti Otočanom. Angleži na prijateljskih tekmah poraza proti Argentini ne poznajo, enkrat so zmagali, dvakrat igrali remi. So pa Angleži v svoji zgodovini največ tekem na SP odigrali prav proti Argentini, a zadnja sega v leto 2002, ko so bili trije levi boljši z 1:0. Na petih tekmah na SP so Angleži trikrat slavili ter po enkrat izgubili in igrali neodločeno.

Boleč poraz so doživeli leta 1986 v Mehiki, ko je Diego Maradona z "božjo roko" in najlepšim golom v zgodovini mundialov pomagal Argentini do zmage z 2:1. Pri Angležih bo veliko odvisno od navdiha naveze Jude Bellingham-Harry Kane. Oba sta na letošnjem SP zabila po šest golov, predvsem Bellingham pa predstavlja gonilno silo zasedbe treh levov. Na drugi strani argentinska igra še naprej sloni na navdihu 39-letnega Messija. Slednji je tudi na letošnjem SP čas zavrtel nazaj in je z osmimi zadetki daleč najbolj učinkovit v vrsti Južnoameričanov.

Harry Kane in Jude Bellingham FOTO: AP

Pomembno bo, kako bo angleška obramba na levi strani in na sredini ustavljala Messija. Vseeno bo ta proti četrti reprezentanci lestvice Fife bržčas potreboval pomoč in kakšno čarovnijo Juliana Alvareza, Lautara Martineza in ostalih. Argentinci so na letošnjem SP dosegli 17 golov, a se na vseh tekmah tako kot Angleži mučili za napredovanje. Švico so v četrtfinalu po podaljšku ugnali s 3:1, Egipt so po preobratu ugnali s 3:2, z enakim izidom so po podaljšku premagali tudi Zelenortske otoke. Angleži so v četrtfinalu ustavili veslaški pohod Norveške z dvema goloma Bellinghama z 2:1, pred tem pa so na visoki nadmorski višini premagali Mehiko s 3:2. V šestnajstini finala je padel DR Kongo z 2:1.

Lionel Messi in Ismail Elfath FOTO: Profimedia

Nova kontroverza glede glavnega sodnika

Polfinalni spektakel v Atlanti bo sodil Ismael Elfath, kar je znova povzročilo veliko javnega zgražanja navijačev, ki so prepričani, da je Fifa na letošnjem mundialu milo rečeno naklonjena gavčem. Ameriškega glavnega sodnika so tuji mediji namreč oznanili za "Messijevega najljubšega delilca pravice". Elfath je bil četrti sodnik na velikem finalu na prejšnjem mundialu, ko so Argentinci prišli do tretje zvezdice na dresu. Messiju je sodil tudi na štirih tekmah v severnoameriški ligi MLS, in res je, uganili ste, argentinski genij je slavil na vseh štirih. Med njimi je tudi finale ligaškega pokala leta 2023, ko je 39-letnik vpisal prvo lovoriko v dresu Inter Miamija. Izbira glavnega sodnika, ki očitno ustreza kapetanu aktualnih svetovnih prvakov, je dvignila ogromno prahu, čeprav gre očitno za ustrezno kompetentnega delilca pravice.