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SP 2026

Polfinalni spektakel bo sodil 'Messijev najljubši sodnik'

Atlanta, 15. 07. 2026 17.40 pred 1 uro 3 min branja 17

Avtor:
Lu.M STA
Ismail Elfath

Drevi bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bosta ob 21. uri udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala petkrat in trikrat postala prvakinja.

Argentina - Švica
Argentina - Švica
FOTO: AP

Medsebojnega obračuna med obema ekipama ni bilo vse od novembra 2005, tako da bo polfinalni dvoboj tudi prvi za Lionela Messija proti Otočanom. Angleži na prijateljskih tekmah poraza proti Argentini ne poznajo, enkrat so zmagali, dvakrat igrali remi. So pa Angleži v svoji zgodovini največ tekem na SP odigrali prav proti Argentini, a zadnja sega v leto 2002, ko so bili trije levi boljši z 1:0. Na petih tekmah na SP so Angleži trikrat slavili ter po enkrat izgubili in igrali neodločeno.

Preberi še Spektakel, ki pomeni veliko več kot zgolj mesto v finalu

Boleč poraz so doživeli leta 1986 v Mehiki, ko je Diego Maradona z "božjo roko" in najlepšim golom v zgodovini mundialov pomagal Argentini do zmage z 2:1. Pri Angležih bo veliko odvisno od navdiha naveze Jude Bellingham-Harry Kane. Oba sta na letošnjem SP zabila po šest golov, predvsem Bellingham pa predstavlja gonilno silo zasedbe treh levov. Na drugi strani argentinska igra še naprej sloni na navdihu 39-letnega Messija. Slednji je tudi na letošnjem SP čas zavrtel nazaj in je z osmimi zadetki daleč najbolj učinkovit v vrsti Južnoameričanov.

Harry Kane in Jude Bellingham
Harry Kane in Jude Bellingham
FOTO: AP

Pomembno bo, kako bo angleška obramba na levi strani in na sredini ustavljala Messija. Vseeno bo ta proti četrti reprezentanci lestvice Fife bržčas potreboval pomoč in kakšno čarovnijo Juliana Alvareza, Lautara Martineza in ostalih. Argentinci so na letošnjem SP dosegli 17 golov, a se na vseh tekmah tako kot Angleži mučili za napredovanje. Švico so v četrtfinalu po podaljšku ugnali s 3:1, Egipt so po preobratu ugnali s 3:2, z enakim izidom so po podaljšku premagali tudi Zelenortske otoke.

Angleži so v četrtfinalu ustavili veslaški pohod Norveške z dvema goloma Bellinghama z 2:1, pred tem pa so na visoki nadmorski višini premagali Mehiko s 3:2. V šestnajstini finala je padel DR Kongo z 2:1.

Lionel Messi in Ismail Elfath
Lionel Messi in Ismail Elfath
FOTO: Profimedia

Nova kontroverza glede glavnega sodnika

Polfinalni spektakel v Atlanti bo sodil Ismael Elfath, kar je znova povzročilo veliko javnega zgražanja navijačev, ki so prepričani, da je Fifa na letošnjem mundialu milo rečeno naklonjena gavčem. Ameriškega glavnega sodnika so tuji mediji namreč oznanili za "Messijevega najljubšega delilca pravice". Elfath je bil četrti sodnik na velikem finalu na prejšnjem mundialu, ko so Argentinci prišli do tretje zvezdice na dresu.

Messiju je sodil tudi na štirih tekmah v severnoameriški ligi MLS, in res je, uganili ste, argentinski genij je slavil na vseh štirih. Med njimi je tudi finale ligaškega pokala leta 2023, ko je 39-letnik vpisal prvo lovoriko v dresu Inter Miamija. Izbira glavnega sodnika, ki očitno ustreza kapetanu aktualnih svetovnih prvakov, je dvignila ogromno prahu, čeprav gre očitno za ustrezno kompetentnega delilca pravice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
sp 2026 argentina anglija lionel messi sodnik polfinale

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KOMENTARJI17

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pujček
15. 07. 2026 18.53
Vseeno. Španci bojo prvaki, pa se naj Angleži Zelenskemu potožijo.
Odgovori
0 0
Animal_Pump
15. 07. 2026 18.50
Gooo England...dost je teh argentinarjev...
Odgovori
0 0
_endrug
15. 07. 2026 18.55
Že, že... Jaz bi tudi raje Angleže v finalu. Ampak, kaj ko so Argentinci boljši.
Odgovori
0 0
1ddenis1
15. 07. 2026 18.43
v življenju nisem videl ene odigrane tekme Argentine, ki ne bi bila kontroverzna s strani sojenja, a bo sedaj drugače hah
Odgovori
+0
1 1
MatPaat
15. 07. 2026 18.37
Vamos VARgentina. Imajo vse, igrače, Mesija in če zagusti še Elfatha. 👌
Odgovori
-3
2 5
Jezna lepookica
15. 07. 2026 18.33
Nepošteno...
Odgovori
+0
3 3
sh4dyl4dy
15. 07. 2026 18.27
Gremo Argentina💪
Odgovori
-3
2 5
tisina
15. 07. 2026 18.24
Ful dobro, za njega
Odgovori
+1
3 2
GhostWithAxe
15. 07. 2026 18.16
Kdo se hodi na tekme placevat tole kuhinjo...
Odgovori
+3
5 2
motorist_mb
15. 07. 2026 18.15
Gremo gauči tehnika pa to 💪
Odgovori
-3
3 6
lokson
15. 07. 2026 18.12
Zopet natolcevanje in ustvarjanje špalirja.
Odgovori
+2
4 2
Lock Down
15. 07. 2026 18.09
"Elfath je bil četrti sodnik na velikem finalu na prejšnjem mundialu"... četrti sodnik, ki dviguje tablo ob menjavah 🤣🤣🤣 Sveta marija, kje vse iščete teorije zarote. In kako to ljudje zagrabijo.
Odgovori
+10
11 1
borjac
15. 07. 2026 17.59
Argentino porivajo do zmage v Finalu , Hollywoodski scenarij.
Odgovori
+4
11 7
lokson
15. 07. 2026 18.13
Si ti biciklistek v redu??
Odgovori
+1
4 3
Stajerc22
15. 07. 2026 17.54
Nikjer pa ne vidim nobene novice, da pride 1. Avgusta v Celovec REAL MADRID!
Odgovori
+3
4 1
Stajerc22
15. 07. 2026 17.55
Karte bodo vsak cas razprodane!
Odgovori
+1
2 1
zmerni pesimist
15. 07. 2026 17.49
Ja saj se je vedelo
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+0
4 4
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