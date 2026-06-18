Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

'Ponovitev enajstmetrovke? Včasih sodniki gledajo vsako malenkost, včasih ne'

New York, 18. 06. 2026 08.08 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
Marko Juvan
Anglija - Hrvaška

Čeprav ni odigral tekme za "anale" in ni bil na svojem najvišjem in prepoznavnem nivoju ter je celo "kriv" za angleško enajstmetrovko, pa se je hrvaški nogometni reprezentanci še kako poznala njegova odsotnost po menjavi v 58. minuti. Luka Modrić je pač srce, glava in možgani ognjene reprezentance, ki ne pomni, da je na eni tekmi prejela štiri gole. Kljub bolečemu porazu proti Otočanom pa naši južni sosedi verjamejo v napredovanje v izločilne boje. "Zmaga Gane je zelo komplicirala zadeve v skupini," se zavedajo v taboru "kockastih". Hrvaška bo morala napredovanje iskati na tekmah proti Panami in Gani.

Luka Modrić na tekjmi z Anglijo.
Luka Modrić na tekjmi z Anglijo.
FOTO: AP

Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V derbiju prvega kroga skupine L so v Dallasu s 4:2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne s prejšnjega prvenstva v Katarju.

Luka Modrić vs Anglija
Luka Modrić vs Anglija
FOTO: Sofascore.com

Kapetan hrvaške reprezentance Luka Modrić je po tekmi z Anglijo stopil pred novinarje in ponudil iskreno analizo. Priznal je odgovornost za enajstmetrovko, izpostavil ključni trenutek dvoboja in kljub porazu ohranil optimizem glede napredovanja iz skupine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogometaš Milana je po obračunu z Anglijo poudaril, da je bila tekma v prvem polčasu precej izenačena, vendar je Hrvaška znova plačala davek poceni prejetih golov. 

Preberi še Golijada v Dallasu: Anglija na derbiju kroga odpravila Hrvaško

"Prvi polčas je bil dokaj izenačen, a smo spet prejeli preveč lahkih golov. Kljub temu smo se dvakrat vrnili. Nato pa smo takoj na začetku drugega polčasa prejeli še tretji gol, kar nas je zlomilo. Nismo imeli več moči, da bi se še tretjič vrnili v tekmo," je, kot poroča net.hr dejal kapetan ognjenih.

Sporna enajstmetrovka, oziroma njena ponovitev

Posebno pozornost je vzbudila ponovitev enajstmetrovke. "Ne vem, pravijo, da je Livaković nekoliko zapustil črto. Včasih sodniki gledajo vsako malenkost, včasih ne. Tokrat so gledali in dosodili ponovitev strela. Škoda. Težko komentiram, ker nisem videl, ali je bilo to res za ponovitev ali ne," je dodal Modrić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kapetan priznal napako

Izkušeni vezist Milana ni bežal od odgovornosti pri dosojenem kazenskem strelu. 

Hrvaška vs Anglija
Hrvaška vs Anglija
FOTO: Sofascore.com

"Enajstmetrovka je bila. Nepremišljeno sem startal. Res sem se ga dotaknil, dovolj za kazenski strel, čeprav ga sploh nisem videl. Žal. To je bila nepazljivost. A kar je, je gremo naprej."

Preberi še Kolumbijska 'zabava' v mehiški prestolnici

Ob tem je, kot še piuše net.hr znova poudaril odločilni trenutek tekme. "Dvakrat smo se vrnili, tretji gol pa nas je ubil. Moramo obrniti stran. Pred nami sta še dve tekmi in prepričan sem, da bo bolje ter da bomo dosegli osnovni cilj napredovanje iz skupine."

Težave Hrvatov ob prekinitvah

Modrić je opozoril tudi na ponavljajoče se težave v igri. "V prvem polčasu je bilo nekaj dobrih stvari, a nas je tretji gol povsem potrl. Nismo več našli poti nazaj. Nasprotnik si je nato ustvaril veliko priložnosti, predvsem po prekinitvah, kjer smo znova imeli težave." Kljub porazu 40-letni vezist ostaja optimističen. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Imamo šest dni časa, da vse popravimo. Prepričan sem, da bomo in da bo na naslednjih tekmah vse precej boljše."

Izid, skupina L:
Anglija - Hrvaška 4:2 (2:2)
Kane 12./11m, 42., Bellingham 47., Rashford 85.; Baturina 36., Musa 45.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet hrvaška anglija

Nizozemska legenda o nestrpni in sporni opazki, 'da so vsi Japonci isti'

Kolumbijska 'zabava' v mehiški prestolnici

24ur.com Domžalčani pred nemogočo misijo: Želimo se oddolžiti in prikazati povsem drugačen obraz
24ur.com 'Preveč je bilo naivnih napak, s Hrvaško bo precej težje'
24ur.com Slovenci na Hrvaško po del nogometne evforije, ki je zajela svet
24ur.com Martić: Solidna obramba in prevlada v skoku odločilni za našo zmago
24ur.com Sagadinov recept, kako med osem najboljših
24ur.com 'Ključen je bil zgrešen pristop'
24ur.com Courtois o belgijskem razkolu: Iz slačilnice so prišle laži
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Divji petelin
18. 06. 2026 09.49
Gremo GANA 🇬🇭⚽️⚽️⚽️
Odgovori
0 0
Emica 222
18. 06. 2026 09.41
Angleži so zasluženo zmagali, Modrič pa ... svoje je odslužil!
Odgovori
+1
2 1
Koronavirusovec
18. 06. 2026 09.49
si predstavljaš da sodiš nekoga po eni tekmi, včeraj mu ni šlo, že naslednjo tekmo bo lahko eden glavnih za zmago
Odgovori
0 0
Miran1960
18. 06. 2026 09.36
Nisem niti malo naklonjen kockastim a za angleže se bo sodilo vse pa jim vseeno ne bo uspelo
Odgovori
-2
1 3
apodgra
18. 06. 2026 09.34
Luka je svoje odslužil in bi moral mesto prepusti drugemu mlajšemu igralcu. Tudi Cristiano nima več kaj iskati v reprezentanci Portugalske. Premalo je to ,da oba želita igrati in zato jih trenerja uvrščata v reprezentanco.
Odgovori
+5
6 1
medwd
18. 06. 2026 09.32
In zakaj ni članka o Avstrijski zmagi?? sej so oni tudi naši sosedi?? Hrvaška hrvaška, vsak dan 4 članki.
Odgovori
+5
7 2
taft007
18. 06. 2026 09.37
Avstrijci, ce so ali pa jih ni na turnirju.
Odgovori
-3
0 3
St. Gallen
18. 06. 2026 09.24
Po prikazanem nogometu vaska reprezentanca upraviceno ne spada na SP
Odgovori
-8
0 8
Panter 63
18. 06. 2026 09.34
Če bi ti imel pojma kaj pišeš bi bilo ok. Serviser za Švicarske WC. Butalec brezobrazni.
Odgovori
+6
6 0
ImamLastnoMnenje
18. 06. 2026 09.40
To v veliko večji meri velja za reprezentanco švicarskih priseljencev.....
Odgovori
+1
1 0
August Landmesser
18. 06. 2026 09.20
kr neki...pač nesposobni...kot stašu modrič...še hujši pacient je mesi lopov pljuvač...
Odgovori
-4
1 5
Kaimlplut
18. 06. 2026 09.23
a rabiš kako pomoč morda ....paše vse pri tebi???
Odgovori
+3
4 1
Panter 63
18. 06. 2026 09.20
Zdaj se bomo tukaj ukvarjali s Hrvati do naslednje tekme. Z namenoma. Saj so tudi drugi zmagali pa nič ne beremo. Tudi sosedi Avstrijci so zmagali pa ne vem če se kaj pisalo o tem. Bistveno je da se pljuva po nekaterimi. Dobro pa se ve po katerima, a ne 24 ur?
Odgovori
+0
3 3
jugatneme
18. 06. 2026 09.16
Hrvati so izgubili, naslednjič bo gotovo bolje.
Odgovori
+3
4 1
drimtim
18. 06. 2026 09.12
Spet jokanje poražencev.Anglija jih je pojedla.Kot sem napovedal Kane oddal kandidaturo za prvega strelca SP.
Odgovori
+0
6 6
Koronavirusovec
18. 06. 2026 09.33
to je šele prva tekma, težko je soditi knjigo po svoji platnici
Odgovori
+1
2 1
Luka1234
18. 06. 2026 09.40
Kaj pa Slovenija nima kaj jokat, ker nikoli nič nimajo za pokazat. Luzerji
Odgovori
-2
0 2
pepe007
18. 06. 2026 09.07
Malo nogometašev je sposobnih priznati, da je bilo za njihovo dejanje pravično dosojena enajstmetrovka.
Odgovori
+6
7 1
dadinho10
18. 06. 2026 09.29
zakaj malo? Kaj pa naj rece, bil je nepreviden, ni videl igralca ki mu od zadaj prihaja, oni mu je izmaknil zogo, on pa ga vdaril...Kaj naj reces....?
Odgovori
+1
1 0
FrankCostello
18. 06. 2026 09.03
Ponovitev penala je pravilna odločitev!
Odgovori
+2
4 2
sarmat22
18. 06. 2026 09.22
Te bom popravil.....vsa odlocitev glede tega je odvisna od sodnika. Ce piska bi bilo ok in ce nebi piskal bi bilo tudi prav. Veliko " krivde" za ponovitev je bilo tudi na Harryju, ker je takoj skocil na sodnika in zahteval ponovitev. Če nebi nic protestiral sem siguren,da sodnik nebi imel za mar in bi se tekma nadaljevala.
Odgovori
+2
2 0
server
18. 06. 2026 08.57
Hrvati na svojih dresih nimajo narisanih kock ampak kvadrate.
Odgovori
+5
6 1
annonymo95
18. 06. 2026 09.05
Odličen dar opažanja
Odgovori
+3
3 0
Franci123
18. 06. 2026 09.21
torej so po nove kvadratasti? nic vec kockasti
Odgovori
+4
4 0
JanezpomalicalRobija
18. 06. 2026 09.47
sponge bob
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ko je zanosila pri 16, so ji napovedovali propad
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Očetje tudi jokajo: čustvena plat, o kateri se premalo govori
Očetje tudi jokajo: čustvena plat, o kateri se premalo govori
Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov
Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov
zadovoljna
Portal
Obnorela oboževalce – dostopen videz in čevlji, ki jih želimo imeti vse
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
Ganljive besede žene in hčere ob hudi bolezni igralca
Ganljive besede žene in hčere ob hudi bolezni igralca
vizita
Portal
Priljubljena igralka spregovorila o bitki, za katero ni vedel nihče
Zakaj je pomembno, da greste zjutraj na stranišče
Zakaj je pomembno, da greste zjutraj na stranišče
Kako zaščititi lase in lasišče pred UV-žarki: napake, ki jih poleti dela večina ljudi
Kako zaščititi lase in lasišče pred UV-žarki: napake, ki jih poleti dela večina ljudi
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
cekin
Portal
Ta poklic v Sloveniji vse bolj iskan
S to veščino si lahko povečate prihodke za kar 50 odstotkov
S to veščino si lahko povečate prihodke za kar 50 odstotkov
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
moskisvet
Portal
Tragičen konec nekdanje otroške zvezdnice: zaslovela je v kultni grozljivki, umrla pa pri komaj 35 letih
Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija
Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija
Vroča Brazilka navdušila: z zastavo v roki razvnela oboževalce
Vroča Brazilka navdušila: z zastavo v roki razvnela oboževalce
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
dominvrt
Portal
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
okusno
Portal
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
Morska pašta, ki jo boste pripravljali vse poletje
Morska pašta, ki jo boste pripravljali vse poletje
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
voyo
Portal
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Prevarantki
Prevarantki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763