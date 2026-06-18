'Ponovitev enajstmetrovke? Včasih sodniki gledajo vsako malenkost, včasih ne'

Luka Modrić na tekjmi z Anglijo. FOTO: AP

Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V derbiju prvega kroga skupine L so v Dallasu s 4:2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne s prejšnjega prvenstva v Katarju.

Luka Modrić vs Anglija FOTO: Sofascore.com

Kapetan hrvaške reprezentance Luka Modrić je po tekmi z Anglijo stopil pred novinarje in ponudil iskreno analizo. Priznal je odgovornost za enajstmetrovko, izpostavil ključni trenutek dvoboja in kljub porazu ohranil optimizem glede napredovanja iz skupine.

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Nogometaš Milana je po obračunu z Anglijo poudaril, da je bila tekma v prvem polčasu precej izenačena, vendar je Hrvaška znova plačala davek poceni prejetih golov.

"Prvi polčas je bil dokaj izenačen, a smo spet prejeli preveč lahkih golov. Kljub temu smo se dvakrat vrnili. Nato pa smo takoj na začetku drugega polčasa prejeli še tretji gol, kar nas je zlomilo. Nismo imeli več moči, da bi se še tretjič vrnili v tekmo," je, kot poroča net.hr dejal kapetan ognjenih.

Sporna enajstmetrovka, oziroma njena ponovitev

Posebno pozornost je vzbudila ponovitev enajstmetrovke. "Ne vem, pravijo, da je Livaković nekoliko zapustil črto. Včasih sodniki gledajo vsako malenkost, včasih ne. Tokrat so gledali in dosodili ponovitev strela. Škoda. Težko komentiram, ker nisem videl, ali je bilo to res za ponovitev ali ne," je dodal Modrić.

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Kapetan priznal napako

Izkušeni vezist Milana ni bežal od odgovornosti pri dosojenem kazenskem strelu.

Hrvaška vs Anglija FOTO: Sofascore.com

"Enajstmetrovka je bila. Nepremišljeno sem startal. Res sem se ga dotaknil, dovolj za kazenski strel, čeprav ga sploh nisem videl. Žal. To je bila nepazljivost. A kar je, je gremo naprej."

Ob tem je, kot še piuše net.hr znova poudaril odločilni trenutek tekme. "Dvakrat smo se vrnili, tretji gol pa nas je ubil. Moramo obrniti stran. Pred nami sta še dve tekmi in prepričan sem, da bo bolje ter da bomo dosegli osnovni cilj napredovanje iz skupine."

Težave Hrvatov ob prekinitvah

Modrić je opozoril tudi na ponavljajoče se težave v igri. "V prvem polčasu je bilo nekaj dobrih stvari, a nas je tretji gol povsem potrl. Nismo več našli poti nazaj. Nasprotnik si je nato ustvaril veliko priložnosti, predvsem po prekinitvah, kjer smo znova imeli težave." Kljub porazu 40-letni vezist ostaja optimističen.

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"Imamo šest dni časa, da vse popravimo. Prepričan sem, da bomo in da bo na naslednjih tekmah vse precej boljše." Izid, skupina L:

Anglija - Hrvaška 4:2 (2:2)

Kane 12./11m, 42., Bellingham 47., Rashford 85.; Baturina 36., Musa 45.