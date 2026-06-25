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SP 2026

'Popoln konec najlepše zgodbe', čustveno slovo mehiške legende

Mexico City, 25. 06. 2026 16.30 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Čustveno slovo Guillerma Ochoe

Mehika je brezhibno začela domače svetovno prvenstvo. Varovanci Javierja Aguirreja so v skupinskem delu osvojili vseh devet točk in si tako priigrali najboljšo možno popotnico za izločilne boje. Mehičani so na kultni Azteci v sklepnem dejanju skupine A s 3:0 odpravili nesrečne Čehe. V 78. minuti je vstopil legendarni Guillermo Ochoa, ki je spisal zgodovino mundialov.

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Obstajajo igralci, ki v klubski karieri niso pretirano navduševali s svojimi predstavami, z nastopi v reprezentančnem dresu pa so si v domovini priigrali status nesmrtnih. Mednje zagotovo spada legenda mehiškega nogometa Guillermo Ochoa. 40-letnik je branil barve nekaterih evropskih prvoligašev, a nikoli ni spadal med boljše vratarje na stari celini. Slika pa se je skoraj vedno obrnila, ko si je Ochoa na svetovnem odru nadel dres mehiške reprezentance. Najbolj se je proslavil s svojo predstavo na mundialu leta 2014 proti Braziliji. Takratni gostiteljici na čelu z Neymarjem je paral živce z glamuroznimi obrambami, s katerimi je svoji državi prinesel remi z 0:0.

Odlična predstava Ochoe leta 2014 proti Braziliji
Odlična predstava Ochoe leta 2014 proti Braziliji
FOTO: Profimedia

V mehiški kolektivni nogometni spomin se je vtisnila tudi denimo herojska predstava štiri leta kasneje proti Nemčiji, na kateri je znova dokazal, da mu igranje za reprezentanco enostavno pomeni nekaj več. To je dokazal tudi na zadnji tekmi Mehike proti Češki. Mehičani so si zmago praktično zagotovili že v 61. minuti, ko je za 2:0 zadel Julian Quinones. Prav zaradi anemičnosti Čehov pa so navijači na kultni Azteci vse glasneje zahtevali vstop legendarnega Ochoe, za katerega je to zagotovo zadnje svetovno prvenstvo.

V 78. minuti je mehiški selektor Javier Aguirre uslišal njihove želje in 40-letnik si je prav gotovo zadnjič v karieri nadel reprezentančni dres. Ob njegovem vstopu so tribune v mehiški prestolnici "eksplodirale", navdušen je bil tudi Ochoa. Na kultnem stadionu, kjer je pred 21 leti na prijateljski tekmi proti Madžarski začel svojo neverjetno kariero, jo je proti Češki tudi sklenil. Tako je postal šele tretji igralec, ki je zaigral kar na šestih različnih svetovnih prvenstvih, elitno družbo mu delata še Lionel Messi in Cristiano Ronaldo.

Ochoa je po reprezentančnem labodjem spevu poljubil obe vratnici na Azteci
Ochoa je po reprezentančnem labodjem spevu poljubil obe vratnici na Azteci
FOTO: Profimedia

Po tekmi Ochoa ni mogel zadržati čustev. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je padel na kolena, sklonil glavo ter zajokal. Ganljivo je poljubil tudi obe vratnici gola na Azteci, med katerima je tako velikokrat stal in branil mrežo svoje države, za katero je vpisal kar 154 nastopov. "To je popoln zaključek najlepšega poglavja. Skoraj 22 let sem bil del reprezentance. Malo verjetno je, da bom igral še dolgo, vendar sem hvaležen navijačem in strokovnemu štabu. Odhajam z občutkom, da sem prav vsakič dal vse od sebe."

"Že mesec in pol sem zelo čustven. Zadnje reprezentančne zbore, te zadnje trenutke na igrišču z reprezentanco, na treningih in na potovanjih sem doživljal z velikim občutkom nostalgije. Da sem lahko odigral nekaj minut na igrišču, na stadionu, kjer sem odraščal, z mehiško reprezentanco na svetovnem prvenstvu ... za to ni besed," je še povedal legendarni Memo Ochoa.

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