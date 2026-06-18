Popravni izpit za Češko in Južno Afriko

Afričani so uvodno srečanje mundiala igrali proti Mehičanom. Gostitelji so bili na tekmi za razred boljši od varovancev Hugo Broosa, ki so si "prislužili" tudi dva rdeča kartona. Danes soigralcem ne bosta mogla pomagati Sphephelo Sithole in Themba Zwane. Predvsem nesrečni vezist se na svojem debiju na svetovnem odru ni ravno proslavil, poleg izključitve je zakuhal tudi prvi zadetek.
Tudi Čehi so bili na svojem srečanju v podrejenem položaju. Evropejci so proti Južni Koreji sicer prevzeli vodstvo po zadetku Ladislava Krejčija, a so azijski nasprotniki izid hitro poravnali. V današnjem medsebojnem srečanju se bodo Čehi in Južni Afričani borili za ključne točke v boju za mesto v izločilnih bojih. Drugi obračun skupine A med Mehiko in Južno Korejo bo na sporedu danes ponoči.
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