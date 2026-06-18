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SP 2026

Popravni izpit za Češko in Južno Afriko

Atlanta, 18. 06. 2026 15.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Južna Afrika

Začenja se drugi krog svetovnega prvenstva. V prvem srečanju se bosta udarili reprezentanci Češke in Južne Afrike. Obe ekipi sta na uvodnih obračunih ostali brez točk, kar pomeni, da bo današnji dvoboj ključen v boju za mesta v izločilnih bojih. Za favorite veljajo Čehi, ki pa se dobro zavedajo nevarnosti afriške reprezentance.

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Afričani so uvodno srečanje mundiala igrali proti Mehičanom. Gostitelji so bili na tekmi za razred boljši od varovancev Hugo Broosa, ki so si "prislužili" tudi dva rdeča kartona. Danes soigralcem ne bosta mogla pomagati Sphephelo Sithole in Themba Zwane. Predvsem nesrečni vezist se na svojem debiju na svetovnem odru ni ravno proslavil, poleg izključitve je zakuhal tudi prvi zadetek.

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Tudi Čehi so bili na svojem srečanju v podrejenem položaju. Evropejci so proti Južni Koreji sicer prevzeli vodstvo po zadetku Ladislava Krejčija, a so azijski nasprotniki izid hitro poravnali. V današnjem medsebojnem srečanju se bodo Čehi in Južni Afričani borili za ključne točke v boju za mesto v izločilnih bojih. Drugi obračun skupine A med Mehiko in Južno Korejo bo na sporedu danes ponoči.

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sp 2026 skupina a češka južna afrika

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