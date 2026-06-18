Popravni izpit za Češko in Južno Afriko

Afričani so uvodno srečanje mundiala igrali proti Mehičanom. Gostitelji so bili na tekmi za razred boljši od varovancev Hugo Broosa , ki so si "prislužili" tudi dva rdeča kartona. Danes soigralcem ne bosta mogla pomagati Sphephelo Sithole in Themba Zwane . Predvsem nesrečni vezist se na svojem debiju na svetovnem odru ni ravno proslavil, poleg izključitve je zakuhal tudi prvi zadetek.

Tudi Čehi so bili na svojem srečanju v podrejenem položaju. Evropejci so proti Južni Koreji sicer prevzeli vodstvo po zadetku Ladislava Krejčija, a so azijski nasprotniki izid hitro poravnali. V današnjem medsebojnem srečanju se bodo Čehi in Južni Afričani borili za ključne točke v boju za mesto v izločilnih bojih. Drugi obračun skupine A med Mehiko in Južno Korejo bo na sporedu danes ponoči.