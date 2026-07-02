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SP 2026

Portugalci proti Hrvatom na obletnico smrti Dioga Jote

Toronto, 02. 07. 2026 08.54 pred 14 minutami 2 min branja 0

Avtor:
H.B. STA
Portugalska - Uzbekistan

Petkova tekma za preboj v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi med Hrvaško in Portugalsko bo potekala ravno na prvo obletnico smrti Dioga Jote. Portugalski napadalec je umrl v prometni nesreči 3. julija 2025. Obletnica pa že vzbuja čustva med igralci, strokovnim štabom in tudi navijači.

"Menim, da se moramo pokloniti Diogu Joti. Verjamem, da je to trenutek, ko moramo ceniti vse, kar smo zgradili v tej ekipi, saj se je vse začelo z njim," je dejal portugalski selektor Roberto Martinez.

Malo pred nesrečo je Diogo Jota pomagal Portugalski osvojiti Ligo narodov. Selektor Martinez je Joto označil za motivacijo celotne ekipe in ga poimenoval za častnega člana portugalske reprezentance na mundialu.

Roberto Martinez se je poklonil Joti.
Roberto Martinez se je poklonil Joti.
FOTO: Profimedia

"Smo zelo motivirani, ne le za naslednjo tekmo, temveč za vse tekme. Zmagati želimo za svojo državo, za svoje družine in za Joto. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da si zagotovimo zmago," je pred tekmo šestnajstine finala dejal vezist Vitinha.

Da spomin nanj ostaja, je s posebno gesto opozoril tudi portugalski predsednik vlade Luis Montenegro. Pred odhodom na prvenstvo je celotni ekipi podaril personalizirane zapestnice z imenom Jote. Portugalce naj bi stalno spominjale na pokojnega soigralca. Ekipa je ob prejemu zapestnic povedala, da jih namerava nositi med vsemi tekmami.

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Jota je za portugalsko reprezentanco na 49 nastopih dosegel 14 golov in bi zagotovo bil del reprezentance na tem svetovnem prvenstvu.

Nesreča, ki odmeva še danes

Portugalski nogometni reprezentant in takrat napadalec Liverpoola ter njegov mlajši brat Andre Silva sta umrla v nesreči blizu Zamore v severozahodni Španiji, ko je njun lamborghini zletel s ceste in zagorel. Vzrok za nesrečo je bila prevelika hitrost.

Posledično je avtomobil v nesreči zaneslo s ceste, kar se je izkazalo za usodno. Vozilo se je vnelo, požar pa je bil smrtonosen za oba portugalska nogometaša. Nesreča je pretresla nogometni svet, odmeva pa še danes.

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