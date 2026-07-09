Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Portugalska je imela vse, razen selektorja ...

New York, 09. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
Cristiano Ronaldo in Roberto Martinez THUMB

Portugalska nogometna reprezentanca je bila pred začetkom mundiala ena izmed glavnih favoritinj za končno slavje, s svojo igro pa je hitro pokazala, da trenutno ne sodi v svetovni vrh. Ima izjemni igralski kader, težava pa je, da jo je na turnirju vseh turnirjev vodil selektor, znan po uničevanju zlatih generacij.

Roberto Martinez je na reprezentančnem zemljevidu nogometa dobro poznano ime, ki ga ima večina v zelo slabem spominu. Za 52-letnega Španca je bil letošnji mundial že tretji v vlogi selektorja, na kratko pa lahko rečemo, da je vknjižil hat-trick neuspehov.

Belgijska reprezentanca se je leta 2015 povzpela na vrh Fifine lestvice, pred slabim desetletjem pa je njeno selektorsko palico prevzel Martinez. Imel je veliko časa, da se dodobra spozna in uigra z zlato generacijo, ki je mundial v Rusiji začela odlično.

Roberto Martinez je Belgijo vodil med letoma 2016 in 2023
Roberto Martinez je Belgijo vodil med letoma 2016 in 2023
FOTO: AP

Skupinski del je sklenila brez praske, na prvi tekmi izločilnih bojev pa bila na pragu šokantnega izpada. Japonska je takrat hitro po začetku drugega polčasa dvakrat zabila, Belgija pa v izdihljajih obračuna prišla do preobrata. V nadaljevanju je izločila še Brazilijo, njihovo pot pa je končala Francija, ki je nato osvojila svetovno prvenstvo.

Belgijski seznam igralcev je bil vrsto let fantastičen. Med vratnicama je stal Thibaut Courtois, branilski par sta tvorila klubska soigralca Toby Alderweireld in Jan Vertonghen, v vezni liniji je ob številnih delavcih, kot sta Radja Nainggolan in Axel Witsel, za čarovnijo skrbel Kevin De Bruyne, v napadu pa sta bili najnevarnejši orožji odlični Romelu Lukaku in eden največjih zvezdnikov tega obdobja Eden Hazard.

Belgijska reprezentanca na svetovnem prvenstvu leta 2018
Belgijska reprezentanca na svetovnem prvenstvu leta 2018
FOTO: AP

Omenjena zasedba se do evropskega prvenstva, ki je bilo zaradi koronavirusa odigrano šele leta 2021, ni bistveno spremenila, pred mundialom v Katarju leto dni kasneje pa so mnogi napovedovali, da je to še zadnja priložnost, da zlata belgijska generacija pride do odmevnega uspeha in prve pomembne lovorike v bogati zgodovini države.

Realnost je prinesla popolno nasprotje. Belgija je prvi in zadnji zadetek na prvenstvu dosegla na uvodni tekmi ob zmagi proti Kanadi, nato jo je nadigral Maroko, za slovo po skupinskem delu pa je remizirala s Hrvaško. Belgijci se tega turnirja spominjajo z bolečino, Martinez pa se je takoj po blamaži poslovil od trenerskega stolčka.

Belgijsko razočaranje po izpadu iz mundiala leta 2022
Belgijsko razočaranje po izpadu iz mundiala leta 2022
FOTO: AP

Zgodbo ponovil s Portugalsko

Zlata generacija, obetaven začetek, porazen konec. To je povzetek obdobja Martineza na klopi Belgije, zelo podobna pa je bila tudi njegova portugalska era. Največji uspeh je z Belgijo doživel po dveh letih, ko je prišel v polfinale svetovnega prvenstva, po enakem obdobju pa tudi s Portugalsko, s katero je lansko koledarsko leto osvojil Ligo narodov.

Ironično je ta lovorika morda najslabša stvar, ki se je portugalskemu nogometu zgodila v zadnjem obdobju. Če bi lansko izvedbo Lige narodov sklenili brez trofeje, bi verjetno hitro po koncu turnirja prišlo do menjave selektorja. A to se ni zgodilo, tako da je Portugalska letos na svetovno prvenstvo pripotovala z Martinezom.

Roberto Martinez je v svoji 20-letni trenerski karieri osvojil zgolj tri trofeje
Roberto Martinez je v svoji 20-letni trenerski karieri osvojil zgolj tri trofeje
FOTO: AP

Portugalska je na mundialu tekmovala z najkakovostnejšim kadrom v zgodovini. Diogo Costa je tretji najvrednejši vratar na svetu, Nuno Mendes verjetno najkompletnejši bočni branilec na planetu, odličen pa je tudi preostanek obrambne vrste.

Vezna linija je na papirju vsekakor najboljša na svetu. Tam sta večino tekem začenjala Vitinha in Joao Neves, ki sta v zadnjih dveh sezonah skupaj briljirala pri PSG-ju, pred njima pa je igral najkoristnejši igralec zadnje sezone Premier lige Bruno Fernandes.

Kakovost ima Portugalska tudi v napadu, kjer sta po krilih največ prodirala Pedro Neto in Joao Felix, v konici pa je začenjal prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki v smiselnem igralnem sistemu kljub starosti še vedno zna zabijati. Odlične možnosti je imel Martinez tudi na klopi, kjer so med drugimi bili Rafael Leao, Bernardo Silva in Goncalo Ramos.

Portugalska reprezentanca je bila na mundialu daleč od uspeha
Portugalska reprezentanca je bila na mundialu daleč od uspeha
FOTO: AP

Portugalska pot se je letos končala v osmini finala, Martinez pa je tako še drugič v svoji trenerski karieri uničil zlato generacijo. Ponovno je uspel doseči, da je zvezdniška zasedba na zelenici izgledala sila povprečno. Mnogi so za izpad krivili Ronalda, dejstvo pa je, da je brezidejna in neučinkovita igra plod katastrofalnih odločitev selektorja.

S taktičnega vidika je Martinez pogrnil na celi črti. 41-letni Ronaldo je igralec, ki ga je treba znati uporabljati. Nobene potrebe ni, da igra od prvega do zadnjega sodnikovega žvižga, sploh proti ekipam, ki so obrambno tako disciplinirane, kot je bila Španija.

Cristiano Ronaldo in Roberto Martinez med tekmo proti Španiji
Cristiano Ronaldo in Roberto Martinez med tekmo proti Španiji
FOTO: AP

Čeprav se nekateri s tem ne strinjajo, je Ronaldo tip napadalca, ki je še vedno sposoben spremeniti potek tekme. Lahko se uporabi kot menjava, če začne od prve minute, pa v nadaljevanju prepusti svoj položaj Ramosu, ki je definicija zlate menjave. Slednji je to velikokrat dokazal v dresu PSG-ja, za Portugalsko pa z zadetkom, ki je izločil Hrvaško. V osmini finala je Ramos obsedel na klopi, Portugalska pa ni uspela doseči zadetka.

Komentar izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Poleg nesmiselnih menjav je Martinez poskrbel, da so bili vezisti, ki sicer sodijo v sam vrh svetovnega nogometa, videti grozljivo. Bili so izgubljeni v prostoru, negotovi na žogi in neodločni pri prehajanju v napadalno tretjino. In ko prestrašeno ter previdno igrajo trije od najbolj progresivnih vezistov, hitro postane jasno, da težava ni v individualni kakovosti igralcev, pač pa v selektorski nekompetentnosti in taktični omejenosti.

nogomet svetovno prvenstvo portugalska roberto martinez cristiano ronaldo

'Fifa naj se posuje s pepelom in reče, da je to naredila pod pritiski Trumpa'

24ur.com Vitinha: Želimo osvojiti svetovno prvenstvo za Cristiana Ronalda
24ur.com Statistika, ki Ronaldu ne more biti v ponos
24ur.com 'V Domžalah so plače vedno zamujale', nekdanja kapetana ob propadu prvoligaša
24ur.com 'Uničil je izjemno tekmo. Ne morete izključiti igralca zaradi česa takega'
24ur.com Sekulićev komentar po fiasku: Portugalska je neugodna reprezentanca
24ur.com Jeza, ponos in vse ostalo: Mnogi nas niso spoštovali, raje bi govoril o tistih, ki so nas podpirali
24ur.com Mourinho z Benfico ostal brez Lige prvakov, bo za 'nagrado' prevzel Real?
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Eno najlepših slovenskih imen skriva poseben pomen
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Potovanje z avtom v nosečnosti: koliko časa lahko sedite?
Potovanje z avtom v nosečnosti: koliko časa lahko sedite?
Marc Cucurella iskreno o življenju s sinom z avtizmom
Marc Cucurella iskreno o življenju s sinom z avtizmom
zadovoljna
Portal
Kaj se dogaja s Carmen po šovu? Razkrila nam je, kaj počne danes
Dnevni horoskop: Spogledljiva narava rib prihaja do izraza, eno znamenje se jim ne bo moglo upreti
Dnevni horoskop: Spogledljiva narava rib prihaja do izraza, eno znamenje se jim ne bo moglo upreti
Viralni nogometaš ruši mit o tem, kdo lahko nosi luksuzne torbice
Viralni nogometaš ruši mit o tem, kdo lahko nosi luksuzne torbice
Edina obleka, ki je absolutni hit v vseh letnih časih
Edina obleka, ki je absolutni hit v vseh letnih časih
vizita
Portal
Vaše telo se stara hitreje, kot mislite: 8 znakov, ki jih ne ignorirajte
Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Zakaj se pojavijo stalni občutki krivde?
Zakaj se pojavijo stalni občutki krivde?
Sonce ne vpliva le na kožo: tako UV-žarki spreminjajo delovanje imunskega sistema
Sonce ne vpliva le na kožo: tako UV-žarki spreminjajo delovanje imunskega sistema
cekin
Portal
Te veščine vam lahko najhitreje zvišajo plačo
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Je bila za razhod kriva vila za 600.000 evrov na leto?
Je bila za razhod kriva vila za 600.000 evrov na leto?
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
moskisvet
Portal
Med vožnjo ne gledate na cesto? Novi avtomobili bodo to zaznali
Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem
Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem
Bila je z največjim zapeljivcem Hollywooda, nato se je zaljubila v žensko
Bila je z največjim zapeljivcem Hollywooda, nato se je zaljubila v žensko
Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna
Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna
dominvrt
Portal
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
okusno
Portal
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini
Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763