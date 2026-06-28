Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Portugalska streljala s praznimi naboji, prvo mesto Kolumbiji

Miami/Atlanta, 28. 06. 2026 06.09 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
STA J.B.
Cristiano Ronaldo na tekmi s Portugalsko

V obračunu za prvo mesto v skupini K med Kolumbijo in Portugalsko ni bilo zadetkov, kar pomeni, da se Kolumbija v izločilne boje podaja s prvega mesta, Portugalska pa z drugega. Na drugi tekmi je Kongo s 3:1 ugnal Uzbekistan in si tako tudi sam zagotovil šestnajstino finala.

Kolumbijci se bodo v petek v osmini finala pomerili z Gano, Portugalska, ki je napredovala kot druga v skupini, pa se bo dan prej pomerila s Hrvaško. To je prva udeležba države na svetovnem prvenstvu kot DR Kongo. Na svojem edinem prejšnjem nastopu kot Zair leta 1974 so izgubili vse tri tekme in se niso prebili iz skupinskega dela. DR Kongo bo imel v sredo velik izziv na tekni proti Angliji, medtem ko se debitant Uzbekistan vrača domov.

Pomanjkanje golov med Kolumbijo in Portugalsko v Miamiju ne pomeni, da ni bilo priložnosti, zlasti s strani kolumbijske ekipe. Vendar je portugalski vratar Diogo Costa z izjemno predstavo ohranil mrežo nedotaknjeno in pomagal svoji ekipi osvojiti točko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jhon Cordoba je v drugi minuti ob prvem strelu Kolumbije na gol poslal žogo tik nad prečko. Portugalska je nato do konca prvega polčasa izvajala pritisk. Bruno Fernandes je poskušal od blizu, a je Camilo Vargas v 39. minuti z briljantno obrambo preprečil žogi pot v mrežo. Akcija se je nadaljevala, dokler ni Ruben Neves poskusil od daleč in za las zgrešil gol.

Pred odmorom je Portugalec Joäo Felix poslal volej tik nad prečko, James Rodriguez pa je Costo s svojim strelom od daleč prisilil v še eno obrambo. V 55. minuti sta Jefferson Lerma in Jhon Arias poskusila srečo od daleč, a ju je Costa obakrat ustavil.

Cristiano Ronaldo na tekmi s Portugalsko
Cristiano Ronaldo na tekmi s Portugalsko
FOTO: Profimedia

Luis Diaz je žogo poslal mimo vrat in zapravil dobro priložnost v 62. minuti, Costa pa je nato znova preprečil poskus Ariasu. Luis Suarez je v 88. minuti, le nekaj trenutkov po tem, ko je Ruben Dias izjemno odbil žogo z golove črte, z volejem poslal žogo čez prečko. Kolumbija je končno žogo poslala v mrežo v sodnikovem dodatku, a je bil strel z glavo Davinsona Sancheza razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Kolumbijski branilec Daniel Munoz, ki je dosegel gol na prejšnjih dveh tekmah skupinskega dela, je začel na klopi in vstopil v igro šele v 87. minuti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na drugi tekmi skupine v Atlanti je Eldor Pomurodov žogo poslal čez Lionela Mpasija in Uzbekistanu v 10. minuti zagotovil vodstvo. Igralci DR Konga so v 17. minuti mislili, da so izenačil, a je bil gol Nathanaela Mbukuja po video pregledu zaradi prekrška razveljavljen.

Vendar so v 68. minuti Afričani le izenačili. Abdukodir Husanov je podrl Yoaneja Wisso in sodnik je dosodil enajstmetrovko. Wissa so je izvedel sam za izenačenje na 1:1.

DR Kongo je potreboval še en gol, da bi si zagotovil mesto v izločilnih bojih, in ga je tudi dosegel. Meschack Elia je preigral branilce in sprožil strel, a se žoga odbila. Rezervist Fiston Mayele je bil na to pozoren in je v 78. minuti žogo poslal v mrežo, preden je vratar prišel do nje.

Wissa je v sodnikovem podaljšku dosegel še drugi gola in tako potrdil prvo uvrstitev svoje države v izločilne boje SP.

Veselje nogometašev Konga po zmagi nad Uzbekistanom
Veselje nogometašev Konga po zmagi nad Uzbekistanom
FOTO: Profimedia
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupina K, 3. krog, izida:

Kolumbija - Portugalska 0:0

DR Kongo - Uzbekistan 3:1 (0:1)
Wissa 68./11-m, 91., Mayele 78.; Šomurodov 10.

nogomet skupina k kolumbija portugalska

Začel na klopi in nato dosegel že šesti zadetek

Požrtvovalna zmaga Hrvaške za drugo mesto v skupini

24ur.com Kolumbija premagala Kongo in si zagotovila napredovanje
24ur.com Brazilija deklasirala Škotsko, Maroko le trl borbeni Haiti
24ur.com Kolumbijska 'zabava' v mehiški prestolnici
24ur.com Kamerunci so se poslovili s senzacijo proti prvim favoritom
24ur.com Brazilci so s pomočjo Casemira v zaključku tekme premagali Švicarje
24ur.com Ronaldo tlakoval pot k prvi portugalski zmagi v Katarju
24ur.com Angola prvi četrtfinalist afriškega prvenstva
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Busquets
28. 06. 2026 08.06
Kako je Portugalska streljala s praznimi naboji, ce ima Kolumbija skoraj 2x toliko strelov, kot Portugalska 24vs13??
Odgovori
0 0
NoriSušan
28. 06. 2026 08.11
še zmer ne morm verjet da folk misle da naj bi osvojil
Odgovori
0 0
NoriSušan
28. 06. 2026 08.05
Ampak cr naj bi bil GOAT večji od nogometa, Messi naj bi bil prevarant in fifin sinko. Kaj je zdej to kako ma lahko Messi po 3 tekmah 6 golov (povprečje 2 gola na tekmo) cr pa komaj dva proti ubogemu uzbekistanu in naj bi bil bolši? Dejte mi razložit to logiko
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kaj, če nekdo na plaži snema vašega otroka?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
zadovoljna
Portal
Skriti biser: Bližnje jezero, kjer se lahko takoj ohladite
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
vizita
Portal
Zdravniki so dve leti ignorirali njene simptome, nato pa je izvedela za težko diagnozo
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
cekin
Portal
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Ko se je nogometaš zgrudil, je o življenju odločala ena sama naprava
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
dominvrt
Portal
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
To je najslabši čas za zalivanje trate
To je najslabši čas za zalivanje trate
okusno
Portal
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763