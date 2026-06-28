Portugalska streljala s praznimi naboji, prvo mesto Kolumbiji

Kolumbijci se bodo v petek v osmini finala pomerili z Gano, Portugalska, ki je napredovala kot druga v skupini, pa se bo dan prej pomerila s Hrvaško. To je prva udeležba države na svetovnem prvenstvu kot DR Kongo. Na svojem edinem prejšnjem nastopu kot Zair leta 1974 so izgubili vse tri tekme in se niso prebili iz skupinskega dela. DR Kongo bo imel v sredo velik izziv na tekni proti Angliji, medtem ko se debitant Uzbekistan vrača domov. Pomanjkanje golov med Kolumbijo in Portugalsko v Miamiju ne pomeni, da ni bilo priložnosti, zlasti s strani kolumbijske ekipe. Vendar je portugalski vratar Diogo Costa z izjemno predstavo ohranil mrežo nedotaknjeno in pomagal svoji ekipi osvojiti točko.

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Jhon Cordoba je v drugi minuti ob prvem strelu Kolumbije na gol poslal žogo tik nad prečko. Portugalska je nato do konca prvega polčasa izvajala pritisk. Bruno Fernandes je poskušal od blizu, a je Camilo Vargas v 39. minuti z briljantno obrambo preprečil žogi pot v mrežo. Akcija se je nadaljevala, dokler ni Ruben Neves poskusil od daleč in za las zgrešil gol. Pred odmorom je Portugalec Joäo Felix poslal volej tik nad prečko, James Rodriguez pa je Costo s svojim strelom od daleč prisilil v še eno obrambo. V 55. minuti sta Jefferson Lerma in Jhon Arias poskusila srečo od daleč, a ju je Costa obakrat ustavil.

Cristiano Ronaldo na tekmi s Portugalsko FOTO: Profimedia

Luis Diaz je žogo poslal mimo vrat in zapravil dobro priložnost v 62. minuti, Costa pa je nato znova preprečil poskus Ariasu. Luis Suarez je v 88. minuti, le nekaj trenutkov po tem, ko je Ruben Dias izjemno odbil žogo z golove črte, z volejem poslal žogo čez prečko. Kolumbija je končno žogo poslala v mrežo v sodnikovem dodatku, a je bil strel z glavo Davinsona Sancheza razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Kolumbijski branilec Daniel Munoz, ki je dosegel gol na prejšnjih dveh tekmah skupinskega dela, je začel na klopi in vstopil v igro šele v 87. minuti.

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Na drugi tekmi skupine v Atlanti je Eldor Pomurodov žogo poslal čez Lionela Mpasija in Uzbekistanu v 10. minuti zagotovil vodstvo. Igralci DR Konga so v 17. minuti mislili, da so izenačil, a je bil gol Nathanaela Mbukuja po video pregledu zaradi prekrška razveljavljen. Vendar so v 68. minuti Afričani le izenačili. Abdukodir Husanov je podrl Yoaneja Wisso in sodnik je dosodil enajstmetrovko. Wissa so je izvedel sam za izenačenje na 1:1. DR Kongo je potreboval še en gol, da bi si zagotovil mesto v izločilnih bojih, in ga je tudi dosegel. Meschack Elia je preigral branilce in sprožil strel, a se žoga odbila. Rezervist Fiston Mayele je bil na to pozoren in je v 78. minuti žogo poslal v mrežo, preden je vratar prišel do nje. Wissa je v sodnikovem podaljšku dosegel še drugi gola in tako potrdil prvo uvrstitev svoje države v izločilne boje SP.

Veselje nogometašev Konga po zmagi nad Uzbekistanom FOTO: Profimedia

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Skupina K, 3. krog, izida: