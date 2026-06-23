Portugalska - Uzbekistan 3:0* (ob polčasu)

Čeprav so na prvi tekmi Portugalci osvojili točko, Uzbekistanci pa proti Kolumbiji ob porazu z 1:3 ostali brez nje, so bili kljub temu po uvodni predstavi mundiala precej bolj razočarani bili v taboru z reprezentance iz Pirenejskega polotoka. Cristiano Ronaldo in druščina so ob remiju z nogometnim palčkom DR Kongom (1:1) pobrali številne kritike, tako da je obračun z Uzbekistanom že imel veliko breme zmage, le tri točke bi vnesle malce miru v tabor visokoletečih Portugalcev. Na drugi strani so Uzbekistanci po ognjenem krstu na mundialih navkljub porazu pustili kar dober vtis, dosegli pa so tudi zgodovinski prvi gol na SP-jih.

Portugalska, ki velja za tihega favorita za zmago na turnirju v Severni Ameriki, bi morala zlahka odpraviti reprezentanco nekdanje afriške države Zair, ki je na šele drugem mundialu po letu 1974, vendar se to ni zgodilo.

Nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Juventusa in Real Madrida Cristiano Ronaldo je proti Kongu prikazal eno svojih najslabših predstav v karieri zaradi zapravljenih priložnosti in medle igre, kar ni v slogu njegove nekdanje veličine. Zvezdnik in trener sta bila po tekmi deležna kritik. V medijih so se celo vrstili komentarji, da naj bi soigralci načrtno bojkotirali kapetana, kar se je izkazalo za neresnico.

Kljub temu je bil 41-letni Ronaldo v udarni enajsterici Portugalske proti Uzbekistanu. Favoriti so od prve minute Uzbekistance stisnili pred gol in prek Bruna Fernandesa ogrozili tekmečeva vrata že v tretji minuti. V naslednjem napsadu je bil v obetavni situaciji Ronaldo, a je bil veteran za las prekratek in Azijci so uvodni juriš tekmecev "preživeli". A le za minuto-dve, ko je odlično podajo Joaa Cancella vnovčil prav Ronaldo in s strelom iz prve svojo reprezentanco popeljal do hitrega vodstva (1:0). S tem je postal prvi v zgodovini, ki je zadel na šestih različnih svetovnih prvenstvih, skupaj pa je to njegov deveti gol na mundialih.

Slabih deset minut kasneje se je portugalsko vodstvo podvojilo. Ronaldo je prepustil izvedbo prostega strela Nunu Mendesu, ta pa se mu je "zahvalil" z izjemnim strelom in golom za 2:0. Žogo je poslal mimo živega zidu v stran, kjer je stal uzbekistanski vratar Abduvohid Nematov. Takoj po končani hidraciji so v polno zadeli tudi Azijci. Portugalci so se poigravali pred svojimi vrati in (skoraj) prejeli zaušnico. Azizjon Ganiev je zabil izjemen gol, a ga je sodnik po ogledu video posnetka razveljavil zaradi prekrška nad Cancelom. Še pred polčasom je Ronaldo po hitrem protinapadu še enkrat udaril. Z diagonalnim strelom je še drugič na tekmi ugnal uzbekistansko obrambo na čelu z vratarjem Nematovom.

Izid, skupina K, 2. krog:

Portugalska - Uzbekistan 3:0* (3:0)

Ronaldo 7., Mendes 17., 39.