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Zgodba se razvija

Portugalska - Uzbekistan 3:0* (ob polčasu)

New York, 23. 06. 2026 18.49 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
M.J.
Portugalska - Uzbekistan

Na tekmi drugega kroga nogometnega SP skupine K se v Houstonu merita reprezentanci Portugalske in Uzbekistana. Portugalci so v uvodnem krogu zgolj remizirali z DR Kongom in poželi hude kritike, Uzbekistanci pa so pričakovano izgubili s Kolumbijci (1:3). Po začetnem pritisku je Portugalska povedla v 7. minuti, ko je odlično meril kritizirani Cristiano Ronaldo. Slabih deset minut kasneje je portugalsko vodstvo podvojil Nuno Mendes, še pred polčasom pa je drugi gol na tekmi zabil Ronaldo (3:0).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav so na prvi tekmi Portugalci osvojili točko, Uzbekistanci pa proti Kolumbiji ob porazu z 1:3 ostali brez nje, so bili kljub temu po uvodni predstavi mundiala precej bolj razočarani bili v taboru z reprezentance iz Pirenejskega polotoka. Cristiano Ronaldo in druščina so ob remiju z nogometnim palčkom DR Kongom (1:1) pobrali številne kritike, tako da je obračun z Uzbekistanom že imel veliko breme zmage, le tri točke bi vnesle malce miru v tabor visokoletečih Portugalcev. Na drugi strani so Uzbekistanci po ognjenem krstu na mundialih navkljub porazu pustili kar dober vtis, dosegli pa so tudi zgodovinski prvi gol na SP-jih. 

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
FOTO: AP

Portugalska, ki velja za tihega favorita za zmago na turnirju v Severni Ameriki, bi morala zlahka odpraviti reprezentanco nekdanje afriške države Zair, ki je na šele drugem mundialu po letu 1974, vendar se to ni zgodilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Juventusa in Real Madrida Cristiano Ronaldo je proti Kongu prikazal eno svojih najslabših predstav v karieri zaradi zapravljenih priložnosti in medle igre, kar ni v slogu njegove nekdanje veličine. Zvezdnik in trener sta bila po tekmi deležna kritik. V medijih so se celo vrstili komentarji, da naj bi soigralci načrtno bojkotirali kapetana, kar se je izkazalo za neresnico. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu je bil 41-letni Ronaldo v udarni enajsterici Portugalske proti Uzbekistanu. Favoriti so od prve minute Uzbekistance stisnili pred gol in prek Bruna Fernandesa ogrozili tekmečeva vrata že v tretji minuti. V naslednjem napsadu je bil v obetavni situaciji Ronaldo, a je bil veteran za las prekratek in Azijci so uvodni juriš tekmecev "preživeli". A le za minuto-dve, ko je odlično podajo Joaa Cancella vnovčil prav Ronaldo in s strelom iz prve svojo reprezentanco popeljal do hitrega vodstva (1:0). S tem je postal prvi v zgodovini, ki je zadel na šestih različnih svetovnih prvenstvih, skupaj pa je to njegov deveti gol na mundialih. 

Slabih deset minut kasneje se je portugalsko vodstvo podvojilo. Ronaldo je prepustil izvedbo prostega strela Nunu Mendesu, ta pa se mu je "zahvalil" z izjemnim strelom in golom za 2:0. Žogo je poslal mimo živega zidu v stran, kjer je stal uzbekistanski vratar Abduvohid Nematov. Takoj po končani hidraciji so v polno zadeli tudi Azijci. Portugalci so se poigravali pred svojimi vrati in (skoraj) prejeli zaušnico. Azizjon Ganiev je zabil izjemen gol, a ga je sodnik po ogledu video posnetka razveljavil zaradi prekrška nad Cancelom. Še pred polčasom je Ronaldo po hitrem protinapadu še enkrat udaril. Z diagonalnim strelom je še drugič na tekmi ugnal uzbekistansko obrambo na čelu z vratarjem Nematovom.

Izid, skupina K, 2. krog:
Portugalska - Uzbekistan 3:0* (3:0)
Ronaldo 7., Mendes 17., 39.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Zair je bilo ime za današnjo Demokratično republiko Kongo v obdobju med letoma 1971 in 1997, ko je državi vladal diktator Mobutu Sese Seko. Država je postala mednarodno prepoznavna leta 1974, ko se je njena nogometna reprezentanca prvič in do nedavnega edinkrat uvrstila na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer je pustila neizbrisen pečat v zgodovini športa.

Pirenejski polotok je veliko ozemlje v jugozahodni Evropi, ki ga od preostalega dela celine ločuje gorovje Pireneji. Polotok obsega predvsem ozemlje Španije in Portugalske, vključuje pa tudi majhno državo Andoro, britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar in del francoskega ozemlja na jugu. Zaradi svoje lege med Atlantskim oceanom in Sredozemskim morjem je bil skozi zgodovino pomembno stičišče različnih kultur in civilizacij.

Hidracijski premor je kratek odmor med nogometno tekmo, ki ga sodnik odredi v primeru ekstremno visokih temperatur in visoke vlažnosti zraka. Ta pravila so bila uvedena za zaščito zdravja igralcev, saj jim omogočajo, da med igro zaužijejo tekočino in se ohladijo, kar preprečuje nevarnost izčrpanosti ali toplotnega udara med fizično zahtevnimi napori.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI19

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nejc Lola
23. 06. 2026 19.57
Predober za nogomet… ronaldo pac najboljsi
Odgovori
-1
0 1
August Landmesser
23. 06. 2026 19.49
Ronaldo čisti goli in igra...diametralno nasprotje je nesposobni pokvarjenec mesi ...
Odgovori
-5
1 6
MesOjediPinGvin
23. 06. 2026 19.51
Proti Gvatemali, Ferskim otokom in Antarktiki je pa res težko dat gol. LOL
Odgovori
+2
3 1
NoriSušan
23. 06. 2026 19.55
Ker Messi ni dal zdej 5 golov ane? sepravi dva gola si največi car 5 golov nesposoben. Pa kva vi jemlete res me zanima
Odgovori
+2
2 0
REAList7
23. 06. 2026 19.42
Hahah, kakšni zafrustrirani podporniki fifine princeske spodaj 😂 Ronaldo GOAT! Upam, da še zabije kakšnega, da vam čim bolj pokvari današnji večer 😉
Odgovori
-6
3 9
NoriSušan
23. 06. 2026 19.47
sej smo napovedal hattrick uredu je hahaha
Odgovori
+3
4 1
makz75
23. 06. 2026 19.54
hahaha vsi vemo kdo ne bi smel igrat prvih dveh tekem SP in vsi vemo za koga je FIFA spremenila pravila ... ronaldo pravi fifa princesss
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
23. 06. 2026 19.56
sej pravm makz 1000 golov na SP pa ne vemo če bo do 10 prlezu. Pa telefone rad zbija iz rok ampak toj GOAT
Odgovori
0 0
tisina
23. 06. 2026 19.41
Zdravo nori susan, kak je ded, kaj mas spez za povedat da cujem
Odgovori
-4
0 4
NoriSušan
23. 06. 2026 19.48
sem ti napisal da je končno dubu Uzbekistan da bo dal hattrick. Zaenkrat dobro kaže. Upam da ti to pove da se ne lažem in govorim resnico. Kaj ti boš zdej povedu da je cr goat al?
Odgovori
+4
5 1
bobiv
23. 06. 2026 19.39
Končno reprezentanca po meri!
Odgovori
+6
8 2
bobiv
23. 06. 2026 19.38
Pen aldo simulant, sedaj se že meče po terenu in simulira faul!
Odgovori
+6
9 3
Nejc Lola
23. 06. 2026 19.23
Vse gre po planu😁👍 bravo ronaldo
Odgovori
-4
5 9
NoriSušan
23. 06. 2026 19.49
Ja prot Uzbekistanu ma pa že prakse ane pa more
Odgovori
+1
2 1
Busquets
23. 06. 2026 19.15
Koncno je prisel nasprotnik po njegovi meri.
Odgovori
+8
12 4
NoriSušan
23. 06. 2026 19.18
sej pravim prot takim pa že more hattrick padt.
Odgovori
+9
11 2
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
23. 06. 2026 19.21
takih je navajen v svoji podkupljeni ligi🤣
Odgovori
+8
11 3
NoriSušan
23. 06. 2026 19.22
sej je vidu da arabci majo mal več pa se ne da podkupt zato je pa felix bil bolši hahah
Odgovori
+7
8 1
NoriSušan
23. 06. 2026 18.59
Zakaj pomisleki? Saj proti Uzbekistanu rad daje gole in hattricke. Sicer pa tud na Euru 2016 so jih spustili ko so bili tretji v skupini brez zmage
Odgovori
+4
8 4
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