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Poskus vloma v dom Yamala po polfinalu med Francijo in Španijo

Barcelona, 15. 07. 2026 13.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Lamine Yamal THUMB

V zgodnjih jutranjih urah je prišlo do poskusa vloma v dom zvezdnika španske nogometne reprezentance Lamina Yamala. Do incidenta je prišlo le nekaj ur po prepričljivi zmagi Španije nad Francijo z 2:0 v polfinalu svetovnega prvenstva.

"Prišlo je do poskusa vloma v stanovanjsko hišo v kraju Esplugues de Llobregat," je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik katalonske policije in dodal, da zaradi varovanja zasebnosti ne morejo razkriti identitete lastnika. Kot poroča katalonski dnevnik La Vanguardia, je hiša v lasti mladega zvezdnika Lamina Yamala.

Lamine Yamal
Lamine Yamal
FOTO: AP

Dve osebi s kapucami sta preplezali zid posestva, a sta zbežali, ko ju je zalotilo zasebno varnostno osebje, je poročal časopis. Do poskusa vloma je prišlo nekaj ur po tekmi, na kateri je furija premagala galske peteline tudi po zaslugi enajstmetrovke, ki jo je v korist Španije po prekršku nad Yamalom uspešno izvedel Mikel Oyarzabal in s tem tlakoval pot do španske zmage, ki jo je z zadetkom po odlični akciji potrdil Pedro Porro.

Posestvo Yamala je znano tudi po tem, da je bilo v času, ko sta bila še par in živela v Barceloni, v lasti nekdanjega nogometaša Gerarda Piqueja in kolumbijske pevke Shakire. Katalonska policija je sporočila tudi, da preiskuje še en primer "ropa z uporabo sile" v drugi hiši v kraju Esplugues de Llobregat v bližini domovanja Yamala.

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Vlomi v domove nogometašev niso redkost. V zadnjih letih so bili žrtve tovrstnih dejanj številni nogometni zvezdniki, kot so Karim Benzema, Rodrygo in Dani Carvajal.

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