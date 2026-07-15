Postaja nogomet ameriški šport?

Čeprav nihče ne izpodbija potrebe po dajanju prednosti zdravju igralcev pri visokih temperaturah, nekateri trdijo, da se nogometne tekme tako spreminjajo iz tekmovanja, razdeljenega na dva polčasa, v format s štirimi četrtinami.

Nekateri gledalci celo menijo, da se z dodatnimi pavzami nogomet vse bolj razvija v ameriško igro. Saj so priljubljeni ameriški športi, kot sta košarka in ameriški nogomet, tako strukturirani.