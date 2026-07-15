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SP 2026

Postaja nogomet ameriški šport?

Ljubljana, 15. 07. 2026 10.39 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
H.B.
Francija - Švedska

Na letošnjem svetovnem prvenstvu je na sporedu vrsta novih pobud, namenjenih izboljšanju izkušnje gledalcev in vodenja tekem. Prav prekinitev igre v vsakem polčasu zaradi hidracijskega odmora vidno vpliva na samo tekmo. Nogomet pa s četrtinami zdaj dobiva podobo ameriških športov.

Čeprav nihče ne izpodbija potrebe po dajanju prednosti zdravju igralcev pri visokih temperaturah, nekateri trdijo, da se nogometne tekme tako spreminjajo iz tekmovanja, razdeljenega na dva polčasa, v format s štirimi četrtinami.

Nekateri gledalci celo menijo, da se z dodatnimi pavzami nogomet vse bolj razvija v ameriško igro. Saj so priljubljeni ameriški športi, kot sta košarka in ameriški nogomet, tako strukturirani.

Hidracijski odmori trajajo tri minute.
Hidracijski odmori trajajo tri minute.
FOTO: Profimedia

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je decembra napovedala, da bo na vseh 104 tekmah svetovnega prvenstva na polovici vsakega polčasa izvedena triminutna hidracijska pavza, saj se pričakujejo visoke temperature. Triminutne pavze pa bodo tudi na tekmah, ki se igrajo pod zaprtimi strehami in v hladnejših podnebnih razmerah, kot je Seattle.

Pravilo je bilo uradno uvedeno, da bi igralcem pomagalo pri soočanju s poletno vročino. Tekme se tako poleg polčasa ustavijo še dvakrat, in sicer okoli 22. in 67. minute. Za razliko od prejšnjih velikih turnirjev ali ligaških tekem se odločitev o razglasitvi odmora za pitje vode ne temelji na tem, kako vroče je, čeprav se je zamisel o njihovi uvedbi pojavila med lanskim poletnim svetovnim prvenstvom klubov, ko so bile izjemno visoke temperature problem.

Sp 2026 Fifa Nogomet

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