Presenečenje v Vancouvru: Avstralci v kozji rog ugnali brezzobe Turke

Avstralski nogometaši so zabeležili prvo uvodno zmago na SP po letu 2006 v Nemčiji. Turki so imeli večino časa izrazito premoč v posesti žoge (72 odstotkov), a si kljub 30 strelom proti vratom tekmeca niso pripravili veliko izrazitih priložnosti. V izenačenem dvoboju so Turki od samega začetka resda več poskušali, a si niso priigrali izrazitih priložnosti. V prvi polovici prvega dela sta od daleč nenatančno poskusila predvsem Hakan Calhanoglu in Ferdi Kadioglu, nato pa so Avstralci v 27. minuti povedli po drugem poskusu proti turškim vratom.

Le nekaj sekund pred tem je Arda Güler z volejem z desnico streljal preveč po sredini avstralskih vrat, na drugi strani pa je v protinapadu Nestor Irankunda le nekaj sekund kasneje poskrbel za veselje avstralskih navijačev na zahodu Kanade. Abdulkerima Bardakcija so v 30. minuti le centimetri ločili od izenačenja, ko je njegov poskus od daleč s skrajnimi močmi v vratnico preusmeril vratar Patrick Beach.