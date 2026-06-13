Prilika je naredila tatu: angleška reprezentanca ostala brez opreme

Angleži so pred prihodom v svojo bazo v Kansas City med drugim ostali brez žog in nogometnih čevljev, ki so jih nepridipravi ukradli iz vozila, namenjenega v trening center Swope Soccer Village. Angleška zveza je potrdila incident, a zaradi preiskave ni razkrila podrobnosti. "Preiskujemo možno krajo opreme iz vozila, ki je danes prispelo v Kansas City brez nekaterih predmetov," so za Daily Mail pojasnili pri policijski upravi v Kansas Cityju v zveni državi Missouri.