Prilika je naredila tatu: angleška reprezentanca ostala brez opreme

Angleži so pred prihodom v svojo bazo v Kansas City med drugim ostali brez žog in nogometnih čevljev, ki so jih nepridipravi ukradli iz vozila, namenjenega v trening center Swope Soccer Village. Angleška zveza je potrdila incident, a zaradi preiskave ni razkrila podrobnosti. "Preiskujemo možno krajo opreme iz vozila, ki je danes prispelo v Kansas City brez nekaterih predmetov," so za Daily Mail pojasnili pri policijski upravi v Kansas Cityju v zveni državi Missouri.
BBC je poročal o tem, da je policija v zvezi z incidentom prijela dve osebi. Angleška izbrana vrsta bo pod vodstvom Thomasa Tuchela predvidoma opravila prvi trening v Swope Soccer Villageu.
Angleže sicer prva tekma na SP čaka v sredo v Dallasu proti Hrvaški, v skupini L bodo pozneje igrali še proti Gani in Panami.
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