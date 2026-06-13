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SP 2026

Prilika je naredila tatu: angleška reprezentanca ostala brez opreme

Kansas City, 13. 06. 2026 09.13 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
STA
Thomas Tuchel

Angleška nogometna reprezentanca na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi velja za enega favoritov za naslov. A v pripravah na prve nastope jim je načrte malce pokvarila kraja opreme.

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Angleži so pred prihodom v svojo bazo v Kansas City med drugim ostali brez žog in nogometnih čevljev, ki so jih nepridipravi ukradli iz vozila, namenjenega v trening center Swope Soccer Village. Angleška zveza je potrdila incident, a zaradi preiskave ni razkrila podrobnosti. "Preiskujemo možno krajo opreme iz vozila, ki je danes prispelo v Kansas City brez nekaterih predmetov," so za Daily Mail pojasnili pri policijski upravi v Kansas Cityju v zveni državi Missouri.

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BBC je poročal o tem, da je policija v zvezi z incidentom prijela dve osebi. Angleška izbrana vrsta bo pod vodstvom Thomasa Tuchela predvidoma opravila prvi trening v Swope Soccer Villageu.

Jude Bellingham in Thomas Tüchel
Jude Bellingham in Thomas Tüchel
FOTO: Profimedia

Angleže sicer prva tekma na SP čaka v sredo v Dallasu proti Hrvaški, v skupini L bodo pozneje igrali še proti Gani in Panami.

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KOMENTARJI6

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kovanec
13. 06. 2026 10.38
Ah dajte no? Pa to je nemogoče, da tudi v Ameriki kradejo?
Odgovori
0 0
Uporabnik1854475
13. 06. 2026 09.57
Lazes,krades,bolhe maš..trumpa poznaš?
Odgovori
+0
1 1
Uporabnik1854475
13. 06. 2026 09.55
To je pa amerika, ce bi bilo prvenstvo v Iranu se ti ne bi zgodilo
Odgovori
+0
3 3
Yarmouth lad
13. 06. 2026 10.00
Ne, tam bi lovili ženske brez pokrival in jih pretepali po ulicah. Različni narodi, različna kultura...
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+0
3 3
bandit1
13. 06. 2026 10.27
Uporabnik, tam bi tudi lahko pozabil denarnico na mizi in bi te tam čakala, če ne bi prišel mimo kak domačin in tekel za teboj da ti jo vrne.
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+1
1 0
borjac
13. 06. 2026 09.51
Trump zagotavlja "varovanje" pred Somalijskemu sodniku , iranskim funkcionarjem in članom trenerske ekipe , proti Iraškemu nogometašu , proti reprezentancam ki so se uvrstile na SP.... ne zagotavlja pa "varnosti" pred domačimi lopovi , ubogi Ameriški revčki ...
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+3
4 1
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