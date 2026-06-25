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SP 2026

'Prišli smo kot outsiderji, sedaj nam je uspelo nekaj velikega'

New York, 25. 06. 2026 07.26 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
Marko Juvan STA
Sergej Barbarez

Nogometaši Bosne in Hercegovine so si z zmago s 3:1 proti Katarju zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Po ostalih tekmah tega dne je tudi že jasno, da bodo varovanci Sergeja Barbareza igrali v izločilnih bojih prvenstva. Prvič v zgodovini.

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V šestnajstini finala bo poleg zmagovalk in drugouvrščenih reprezentanc 12 skupin uvodnega dela igralo tudi osem najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Čeprav bodo mnoge do konca čakale na razvrstitev, pa je že znano, da bo Bosna in Hercegovina s štirimi osvojenimi točkami in gol razliko -1 med temi.

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To je postalo jasno po ostalih dvobojih v pretekli noči, ko sta bili odločeni še razvrstitvi v skupinah A in C, kjer tretjeuvrščeni reprezentanci nista prehiteli reprezentance BiH. Glede na stanje v nekaterih skupinah, ki morajo tekme zadnjega kroga skupinskega dela še odigrati, pa je matematično že potrjeno, da je Bosna in Hercegovina med najboljših osem reprezentanc.

Bosna in Hercegovina gre v izločilne boje mundiala.
Bosna in Hercegovina gre v izločilne boje mundiala.
FOTO: Profimedia

Za končno razvrstitev vseh tretjeuvrščenih reprezentanc bo sicer treba počakati do samega konca skupinskega dela, posledično tudi za vse pare šestnajstine finala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prva zmaga na tem prvenstvu in uvrstitev v izločilne boje je razveselila številne prebivalce Bosne in Hercegovine, o uspehu pa so se razpisali tamkajšnji mediji. 

Sergej Barbarez
Sergej Barbarez
FOTO: AP

Največ prostora so ti dali izjavam sedanjega selektorja in nekdanjega kapetana reprezentance Sergeja Barbareza, ki je po tekmi s Katarjem ocenil, da je njegova reprezentanca na mundial prišla v vlogi outsiderja, a ji je uspelo doseči nekaj velikega.

Statistika obračuna med BiH in Katarjem
Statistika obračuna med BiH in Katarjem
FOTO: Sofascore.com

"Seveda niso bile vse stvari na tej tekmi popolne, ob koncu prvega polčasa so bile nekatere stvari, ki mi niso bile všeč, a kot celota smo zelo dobro odigrali," je ocenil dvoboj in pohvalil predvsem 18-letnega Kerima Alajbegovića, ki je bil z zadetkom za 1:0 izbran za najboljšega igralca tekme.

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Barbarez se ob tem ni želel spuščati v ugibanje o tem, koga bi lahko dobili kot tekmeca v šestnajstini finala. "Lahko rečem zgolj to, da je to za nas bonus. V ta del bomo vstopili neobremenjeni in skušali bomo na ta način zmagati. Prepričan sem, da imamo dovolj samozavesti, da se kosamo z vsemi," je dejal.

Kerim Alajbegović je dosegel prvi gol proti Katarju.
Kerim Alajbegović je dosegel prvi gol proti Katarju.
FOTO: AP

Pri tem pa se je dotaknil tudi slavja ob uspehu reprezentance v domovi. "Videl sem nekatere posnetke iz Mostarja, kjer so moji ljudje. Na žalost se z njimi trenutno ne morem veseliti, vendar upam, da bodo nekaj energije prihranili za zabavo, ko se vrnemo."

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Ob tem pa je izpostavil, da je kljub majhni velikost države na tekmah mundiala veliko navijačev BiH, kar je predvsem posledica velike diaspore v Kanadi in ZDA. 

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"Fantastično je, ko te na tekmah v Ameriki podpira 30 tisoč navijačev. Sem najsrečnejši človek, ker sem lahko tu in predstavljam svojo državo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Sergej Barbarez je nekdanji vrhunski nogometaš in eden najbolj prepoznavnih bosansko-hercegovskih igralcev vseh časov. Večino svoje kariere je preživel v nemški Bundesligi, kjer je igral za klube, kot so Borussia Dortmund, Hamburger SV in Bayer Leverkusen. Leta 2001 je postal najboljši strelec nemškega prvenstva, kar je bil izjemen dosežek za igralca iz Bosne in Hercegovine. Bil je znan po svoji borbenosti, vodstvenih sposobnostih in izjemni povezanosti z navijači, zaradi česar je dolga leta opravljal tudi vlogo kapetana državne reprezentance.

V športnem kontekstu izraz 'outsider' označuje ekipo ali posameznika, ki pred začetkom tekmovanja nima visokih pričakovanj strokovnjakov ali javnosti in se ga ne obravnava kot favorita za zmago. Ti tekmovalci pogosto nastopajo z manjšim proračunom, manj izkušenj na velikih tekmovanjih ali nižjo uvrstitvijo na svetovnih lestvicah. Ko takšna ekipa premaga favorite ali doseže presenetljiv uspeh, se to v športu pogosto opiše kot 'senzacija' ali 'podvig', saj so uspeli preseči vlogo, ki jim je bila pripisana.

Pojem 'diaspora' se nanaša na ljudi, ki so se izselili iz svoje matične države in živijo v tujini, vendar ohranjajo močno kulturno, čustveno in nacionalno povezanost s svojo domovino. V športu ima diaspora izjemno vlogo, saj izseljenci pogosto postanejo najglasnejši in najbolj zvesti navijači svoje reprezentance, kadar ta igra v njihovi novi državi bivanja. Poleg navijanja diaspora pogosto nudi tudi finančno in logistično podporo športnikom, kar reprezentancam manjših držav omogoča, da se na velikih tekmovanjih počutijo, kot da igrajo pred domačimi gledalci.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI13

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SAKOSAKO
25. 06. 2026 09.01
Rezultat v redu vse ostalo porazno! Isto kot slovenski nogomet! Tako se je igralo trideset let nazaj!!!
Odgovori
0 0
Želko Kacin
25. 06. 2026 08.48
katar jaka muda
Odgovori
-1
0 1
marjanovic.drazen
25. 06. 2026 08.48
6 Bosancov, 5 Hrvatov v ekipi. En narod!🇭🇷🇧🇦
Odgovori
+1
1 0
energetik10
25. 06. 2026 08.47
če ste vi bli avtsajderji, kaj so bli pol katarci😅😅😅?! Nic takega niste naredili, s tako igro izpadete na prvi naslednji tekmi
Odgovori
+2
2 0
puspan
25. 06. 2026 08.46
Iskreno se veselim z mojimi prijatelji iz Bosne in upam,da niso še povedali vsega na tem prvenstvu!
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
25. 06. 2026 08.42
Bravo Bosanci čestitke.
Odgovori
-2
2 4
Sajkoslav
25. 06. 2026 08.38
Jim privoščim tole! Kapo dol
Odgovori
+1
4 3
Sajkoslav
25. 06. 2026 08.37
Bravo
Odgovori
+1
4 3
jafalical
25. 06. 2026 08.21
Cestitke!!Dobra tekma, lepi goli, zasluzena zmaga in bravo,bravo!!👏👏🤝
Odgovori
+5
7 2
misekmali
25. 06. 2026 08.18
Revna Bosna premagala bogati Katar. Vesela kot radio! In tudi vsakokrat vpila ob zadetku južnih bratov.
Odgovori
+6
8 2
Sajkoslav
25. 06. 2026 08.40
Ha pri meni isto....prov balzam mi je bil
Odgovori
-1
1 2
Ne hodimnavolitve
25. 06. 2026 08.14
Bravo fantje! Bosni iz srca privoščim to veselje, da vas na svetovni zemljevid postavi šport in ne nesmiselna vojna.
Odgovori
+10
12 2
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