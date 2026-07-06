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SP 2026

Prvi odzivi Infantina po farsi: Res je, prejel sem klic Trumpa

Washington, 06. 07. 2026 19.14 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
Lu.M
Gianni Infantino in Donald Trump

Škandal v zvezi z rdečim kartonom Folarina Baloguna je presegel športne meje in je trenutno ena najbolj perečih tem v svetovnih medijih. Po farsi, v kateri je odgovoren odbor šokantno zamrznil izključitev ameriškega napadalca, je prvič javnost nagovoril vodilni mož Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino, ki je potrdil, da ga je poklical tudi Donald Trump.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

"Videl sem javne komentarje glede odločitve neodvisne Fifine disciplinske komisije v zvezi s suspenzom Folarina Baloguna in rad bi ponovno poudaril temeljno načelo Fifinega upravljanja," je svoj odziv začel Gianni Infantino, ki je trenutno odgovoren za eno največjih afer v zadnjem obdobju svetovnih prvenstev. Folarin Balogun bo lahko igral na tekmi osmine finala proti Belgiji, čeprav je bil zaradi nevarnega štarta izključen na prvem srečanju izločilnih bojev proti Bosni in Hercegovini.

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Odločitev, ki je šokirala, razjezila in začudila nogometno javnost, in za katero je bil nedopustno do neke mere odgovoren tudi predsednik ZDA Donald Trump. Ta je v svoji izjavi obelodanil dejstvo, da je osebno poklical prvega moža Fife, nekaj, kar se enemu najpomembnejših ljudi na svetu zdi popolnoma normalno. Infantino je to tudi potrdil: "Res je, prejel sem klic Trumpa. Z njim redno razpravljam o številnih nogometnih zadevah in ta ni prav nič drugačna. Vsak dan prejemam klice različnih politikov, funkcionarjev in lastnikov klubov o najrazličnejših stvareh. Med najinim pogovorom sem mu razložil, da je v teku pravni postopek, ki ga vodijo neodvisni Fifini pravosodni organi, ter da bodo o zadevi ob ustreznem času odločili pristojni organi. Tako deluje Fifin sistem in to je načelo, ki ga bom vedno zagovarjal," je povedal alfa in omega svetovnega nogometa.

Prekršek Folarina Baloguna
Prekršek Folarina Baloguna
FOTO: AP

"Odločitve Fifine disciplinske komisije preberem, ko so izdane. Včasih me presenetijo. Včasih se z njimi strinjam, včasih pa ne. Vedno pa jih spoštujem, prav tako pa tudi neodvisnost organov, ki jih sprejemajo. Ali nam je določena odločitev osebno všeč ali ne, je nepomembno. Spoštovanje neodvisnih institucij in vladavine prava je tisto, kar ves čas varuje integriteto naših tekmovanj in verodostojnost Fife," je svojo uradno izjavo zaključil Infantino, ki ne želi sprejeti odgovornosti za nastalo situacijo.

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KOMENTARJI30

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25.maj
06. 07. 2026 20.29
ta kekec je gotof
Odgovori
0 0
Podlesničar
06. 07. 2026 20.27
Čeferin je ravnokar postal naslednji predsednik FIFE.👏👏👏
Odgovori
+2
2 0
borjac
06. 07. 2026 20.26
Infantino se prodana duša , skorumpiranec , ..... sedaj imamo primer , da so to preteklo noč na tekmi z Mehiko , izključili Angleškega igralca , TOREJ BO INFANTINO ZRIHTAL TUDI ZA ANGLEŽE DA BO IGRALEC IGRAL ???
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+1
2 1
MasteRbee
06. 07. 2026 20.25
Bedarija, da bi zaradi enega kartona nastala kakšna nepredvidljiva situacija. Za Trumpa se nikoli ne ve.
Odgovori
+1
1 0
mackon08
06. 07. 2026 20.23
Neodvisni Fifini pravosodni organi pa to je komedija brez primere.
Odgovori
+0
1 1
Podlesničar
06. 07. 2026 20.23
Po kriptovalutah, se je zgleda orangutan lotil še športnih stav 🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
MasteRbee
06. 07. 2026 20.18
Trump je zrihtu. Njemu se tudi Putin ne upa zamerit.
Odgovori
+0
1 1
Racional-ec
06. 07. 2026 20.15
O gabno
Odgovori
+4
5 1
anatomija
06. 07. 2026 20.13
Upam , da je vsaj Balogun toliko fer športnik pa čeprav je Američan da v imenu Ferpleya odkloni igranje . To bi bil hkrati tudi zaušnica Trumpu in Infantinu , čeprav ne verjamem , da bosta dojela in razumela zakaj se gre
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+6
7 1
Podlesničar
06. 07. 2026 20.10
Trumpa v VAR sobo in potem bo igra poštena, zgleda je cela FIFA skorumpirana in ne pozna pravil 🤣
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+0
2 2
SAKOSAKO
06. 07. 2026 20.08
Upam Sao, da jih Belgija jutri suvereno premaga in da ne bodo sodniki še tam podkupljeni!!!
Odgovori
+3
4 1
fljfo
06. 07. 2026 20.02
Čeprav mi Belgija nič ne pomeni, bom jutri navijal za njih z vsem srcem!
Odgovori
+5
7 2
Big M
06. 07. 2026 20.11
Krasno, tu maš🍭
Odgovori
0 0
Big M
06. 07. 2026 19.56
Dobro, da se je to zgodilo! Ma super! O čem pa bi drugače pisali ti levnuhi? O čem bi se drugače govorilo!? Ljudje nucajo kruha in iger! Dajte jim, da pozabijo na vse ostalo! Hahaha. Kaj pa bi se pogovarjali? O tem da so dobili pred parimi dnevi zopet enega transa ki je skoraj šel okoli strelat? O tem, da je organizacija SPLC, ki deluje proti rasizmu, plačevala "igralcem"v ozadju, da so umetno ustvarjali rasizem, ki ga v resnici ni bilo? O tem, da se v Angliji domačinom huje dogaja kot prišlekom? Da so kot drugorazredni državljani v svoji državi? Da Evropa ni več kot je bila? Da se ta temni nočejo prilagoditi našemu načinu življenja v Evropi? Da brez dela dobijo masne denarce od države, državljani Evrope pa so na pragu revščine? In, da se Evropejci ne smemo postaviti zase? 🤢🤢🤢 In eni meni pišejo ke bluzim😂. Mate praf glejmo fusbal pa pozabmo na vse. 95% je tak NPC-jev tu, ki jih druga ne poganja kot ČUSTVA in ne razum😆.
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-6
3 9
gadje
06. 07. 2026 20.05
Če bi DT iznašel zdravilo za rak, tudi takrat levnuhi ne bi bili zadovoljni.
Odgovori
+2
2 0
Big M
06. 07. 2026 20.10
Mrzijo ga ker ni tipičen politik. In pove kaj se mu prepleta po glavi! Raje mam grdo resnico kot slatko laž! 👍
Odgovori
+2
2 0
poper00
06. 07. 2026 20.14
gadje je že iznašel za kovid.Obsevat se moraš in piti varikino.
Odgovori
0 0
poper00
06. 07. 2026 20.16
Počasi bodo vsi levnuhi samo SDS komunisti in genocidni kriminalci ne.
Odgovori
0 0
Big M
06. 07. 2026 20.17
Sol, si naredo tako kot so ti rekli...čaki, ne govori! Si ne, razberem med tvojimi besedami!
Odgovori
0 0
Rado Jarni
06. 07. 2026 19.56
Tale slovenski zet meji že na genialca. Bo začel še nogomet igrat.
Odgovori
-1
1 2
kick.your-ass
06. 07. 2026 19.54
Kak laže ta pajac
Odgovori
+1
3 2
Hud Robin
06. 07. 2026 19.54
Res je prvenstvo tudi v usa, ampak a bodo zdaj začeli vsi klicat...A je Belgijec že poklical koga ? Al kako gre to po novem ?
Odgovori
+0
2 2
nopino
06. 07. 2026 19.51
V tem slučaju ta prav RDEČ karton si zaslužita oba soudeležena in to TRAMP in INFANTINO. Tramp ker ima v priimku odvečno črko M , Infantino zato ker že njegov priimek potrjuje, da je infantilen (nedorasla oseba). Rdeč karton za odstop z funkcij, katere sedaj opravljata.
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+0
1 1
kala 09
06. 07. 2026 19.41
Samo ,da ni Janša kriv.
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-1
3 4
Hames
06. 07. 2026 19.41
1. ZDA se niso pritožile ker se na to pravilo ne moreš. Eno tekmo prepovedi pri rdečem kartonu dobiš avtomatsko. Torej kaj, pravi da je FIFA kar sama zagnala postopek pritožbe? 2. Norveška je poslala prošnjo o obrazložitvi te odločitve. Dobili so odgovor da njihovo prošnjo obravnavajo kot pritožbo, čeprav fifin pravilnik jasno veleva da je pritožba mogoča šele ko FIFA pošlje obrazložitev odločitve. Namesto tega so prosili za hitro dopolnitev pritožbe, kar smrdi na to, da bodo “pritožbo” obravnavali kot neuspešno
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+3
3 0
Voly
06. 07. 2026 19.38
Hm, res je, prejel sem klic Trumpa. In res je, ukazal mi je, naj razveljavimo kazen grobijanu, ki je s podplatom skoraj pohabil človeka. In kaj potem? Eni lahko počnemo, kar se nam zahoče! Na tem prvenstvo mora zmagati Amerika, ne pa nogomet!
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+7
7 0
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