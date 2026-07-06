Prvi odzivi Infantina po farsi: Res je, prejel sem klic Trumpa

"Videl sem javne komentarje glede odločitve neodvisne Fifine disciplinske komisije v zvezi s suspenzom Folarina Baloguna in rad bi ponovno poudaril temeljno načelo Fifinega upravljanja," je svoj odziv začel Gianni Infantino , ki je trenutno odgovoren za eno največjih afer v zadnjem obdobju svetovnih prvenstev. Folarin Balogun bo lahko igral na tekmi osmine finala proti Belgiji, čeprav je bil zaradi nevarnega štarta izključen na prvem srečanju izločilnih bojev proti Bosni in Hercegovini.

Odločitev, ki je šokirala, razjezila in začudila nogometno javnost, in za katero je bil nedopustno do neke mere odgovoren tudi predsednik ZDA Donald Trump. Ta je v svoji izjavi obelodanil dejstvo, da je osebno poklical prvega moža Fife, nekaj, kar se enemu najpomembnejših ljudi na svetu zdi popolnoma normalno. Infantino je to tudi potrdil: "Res je, prejel sem klic Trumpa. Z njim redno razpravljam o številnih nogometnih zadevah in ta ni prav nič drugačna. Vsak dan prejemam klice različnih politikov, funkcionarjev in lastnikov klubov o najrazličnejših stvareh. Med najinim pogovorom sem mu razložil, da je v teku pravni postopek, ki ga vodijo neodvisni Fifini pravosodni organi, ter da bodo o zadevi ob ustreznem času odločili pristojni organi. Tako deluje Fifin sistem in to je načelo, ki ga bom vedno zagovarjal," je povedal alfa in omega svetovnega nogometa.