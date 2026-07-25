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SP 2026

Senzacija minulega svetovnega prvenstva dobila novega delodajalca

Ljubljana, 25. 07. 2026 15.24 pred 39 minutami 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
Vozinha

Vratar Zelenortskih otokov Vozinha, ki je zablestel na minulem svetovnem prvenstvu s svojimi predstavami med vratnicami, je dobil novega delodajalca. 40-letnik je podpisal leto in pol dolgo pogodbo s klubom Colo-Colo, ki trenutno v čilskem prvenstvu zaseda prvo mesto na lestvici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvi vratar minulega svetovnega prvenstva po mnenju Fife, Vozinha, se je na turnir podal kot prosti igralec po tem, ko mu je potekla pogodba s portugalskim drugoligašem Chavesom. 40-letnik je bil edini vratar na mundialu, kateremu je uspelo proti Španiji svojo mrežo ohraniti nedotaknjeno.

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Nase je prvič opozoril ravno v prvem krogu skupinskega dela proti furiji, saj je reprezentanca Zelenortskih otokov ravno po zaslugi Vozinhe in njegovih sedmih obramb prišla do velikega remija in zgodovinske točke na svetovnih prvenstvih. Skozi odigrane štiri tekme na celotnem turnirju je Vozinha v svojo statistiko uspel vpisati 18 obramb.

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Po izvrstnih predstavah, ki jih je vratar Zelenortskih otokov kazal tudi v nadaljevanju prvenstva, 40-letniku ni manjkalo ponudb, s katerimi so ga v svoje vrste želeli zvabiti številni klubi. Med njimi se je pojavljal tudi Inter Miami, za katerega igra Lionel Messi, in številni južnoameriški klubi. Vozinha se je na koncu odločil, da bo podpisal leto in pol dolgo pogodbo za klub iz Čila Colo-Colo, ki v državnem prvenstvu zaseda prvo mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI1

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enajstdvanajst1
25. 07. 2026 15.38
TO Mu JE NAPAKA ČE JE IMEL VEČ PONUDB. dvomim da so mu ponudili več kot miami..... in v njegovih letih bi moral sprejeti ponudno s katero dobi več denarja. za pol leta se ga nihče več ne bo spomnil kaj šele kaj ponudil
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