Senzacija minulega svetovnega prvenstva dobila novega delodajalca

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Prvi vratar minulega svetovnega prvenstva po mnenju Fife, Vozinha, se je na turnir podal kot prosti igralec po tem, ko mu je potekla pogodba s portugalskim drugoligašem Chavesom. 40-letnik je bil edini vratar na mundialu, kateremu je uspelo proti Španiji svojo mrežo ohraniti nedotaknjeno.

Nase je prvič opozoril ravno v prvem krogu skupinskega dela proti furiji, saj je reprezentanca Zelenortskih otokov ravno po zaslugi Vozinhe in njegovih sedmih obramb prišla do velikega remija in zgodovinske točke na svetovnih prvenstvih. Skozi odigrane štiri tekme na celotnem turnirju je Vozinha v svojo statistiko uspel vpisati 18 obramb.

Po izvrstnih predstavah, ki jih je vratar Zelenortskih otokov kazal tudi v nadaljevanju prvenstva, 40-letniku ni manjkalo ponudb, s katerimi so ga v svoje vrste želeli zvabiti številni klubi. Med njimi se je pojavljal tudi Inter Miami, za katerega igra Lionel Messi, in številni južnoameriški klubi. Vozinha se je na koncu odločil, da bo podpisal leto in pol dolgo pogodbo za klub iz Čila Colo-Colo, ki v državnem prvenstvu zaseda prvo mesto.