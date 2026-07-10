Rdeči vragi proti rdeči furiji: Pedri ostal na klopi

Luis de la Fuente je poskrbel za presenečenje, ko je na klopi pustil Pedrija. Mladega vezista Barcelone je v udarni enajsterici zamenjal Fabian Ruiz. Razen tega je španska zasedba ostala nespremenjena napram zadnji tekmi proti Portugalski.

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Lamine Yamal je sicer na tekmi skupinskega dela proti Savdski Arabiji vpisal prvi zadetek na svetovnem odru, a njegove predstave ne pritičejo ugledu, ki si ga je priigral v zadnjih dveh sezonah. Jasno je, da gre za igralca, ki lahko z eno potezo popolnoma spremeni potek srečanja. 18-letnik je proti Portugalski zaman napadal Nuna Mendesa, ki ga je vse do poškodbe "držal v žepu". Kljub slabšim predstavam se španski selektor Luis de la Fuente še kako dobro zaveda njegove nevarnosti: "Najboljše različice Yamala v napadu še nismo videli na tem prvenstvu. Prave tekme zanj šele prihajajo."

Previden je tudi strateg belgijske izbrane vrste Rudi Garcia, ki Španijo obravnava kot nevarno celoto: "Ne obstaja 'anti-Yamal' načrt, saj je Španija ekipa 11 igralcev. Pozorni moramo biti na prav vse. Vsi že govorijo o polfinalu med Španijo in Francijo. Vsi nas vidijo na letalu na poti domov, a mi smo prepričani, da je pred nami še dolgo prvenstvo. Naredili bomo vse, da se uvrstimo v polfinale." Rdeči vragi so v osmini finala na izredno kontroverzni in zloglasni tekmi izločili gostiteljico ZDA, ki je pred srečanjem povzročila fiasko z zamrznitvijo rdečega kartona napadalca Folarina Baloguna.

Španija - Portugalska FOTO: AP