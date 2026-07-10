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SP 2026

Rdeči vragi proti rdeči furiji: Pedri ostal na klopi

Inglewood, 10. 07. 2026 20.04 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Lamine Yamal in Cristiano Ronaldo

Na zahodni obali Združenih držav Amerike bomo danes dobili novega potnika v polfinale svetovnega prvenstva. Nasproti si bosta stali reprezentanci Španije in Belgije. Aktualni evropski prvaki držijo vlogo favorita, a Belgijcev ne gre odpisati. Nogometna javnost pričakuje prvo zares odlično predstavo Lamina Yamala na letošnjem mundialu.

Luis de la Fuente je poskrbel za presenečenje, ko je na klopi pustil Pedrija. Mladega vezista Barcelone je v udarni enajsterici zamenjal Fabian Ruiz. Razen tega je španska zasedba ostala nespremenjena napram zadnji tekmi proti Portugalski.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lamine Yamal je sicer na tekmi skupinskega dela proti Savdski Arabiji vpisal prvi zadetek na svetovnem odru, a njegove predstave ne pritičejo ugledu, ki si ga je priigral v zadnjih dveh sezonah. Jasno je, da gre za igralca, ki lahko z eno potezo popolnoma spremeni potek srečanja. 18-letnik je proti Portugalski zaman napadal Nuna Mendesa, ki ga je vse do poškodbe "držal v žepu". Kljub slabšim predstavam se španski selektor Luis de la Fuente še kako dobro zaveda njegove nevarnosti: "Najboljše različice Yamala v napadu še nismo videli na tem prvenstvu. Prave tekme zanj šele prihajajo."

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Previden je tudi strateg belgijske izbrane vrste Rudi Garcia, ki Španijo obravnava kot nevarno celoto: "Ne obstaja 'anti-Yamal' načrt, saj je Španija ekipa 11 igralcev. Pozorni moramo biti na prav vse. Vsi že govorijo o polfinalu med Španijo in Francijo. Vsi nas vidijo na letalu na poti domov, a mi smo prepričani, da je pred nami še dolgo prvenstvo. Naredili bomo vse, da se uvrstimo v polfinale." Rdeči vragi so v osmini finala na izredno kontroverzni in zloglasni tekmi izločili gostiteljico ZDA, ki je pred srečanjem povzročila fiasko z zamrznitvijo rdečega kartona napadalca Folarina Baloguna.

Španija - Portugalska
Španija - Portugalska
FOTO: AP

Španci pa so domov poslali portugalsko izbrano vrsto na čelu s Cristianom Ronaldom. Rdeča furija sicer ni navdušila nevtralnih navijačev, a jasno je, da gre za izredno disciplinirano in pragmatično zasedbo, ki nasprotniku najbolj škoduje z ekipno igro. Če pa se končno "zbudi" Yamal, pa Belgijce v Kaliforniji čaka prava nočna mora.

sp 2026 četrtfinale španija belgija lamine yamal

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KOMENTARJI2

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manucao
10. 07. 2026 19.32
Vsekakor preseneča,da bo Pe... na klopi.To mi je sicer malce čudno a trener verjetno ve kaj dela.
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Vladimir.Krutov
10. 07. 2026 19.45
uf..
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