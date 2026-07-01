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SP 2026

Rdeči vragi večni osmoljenci mundialov, kako bo proti Senegalu?

Seattle, 01. 07. 2026 20.45 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Romelu Lukaku je postavil končnih 1:4.

Belgija je v svoji novejši nogometni zgodovini že večkrat razočarala na svetovnem odru. Rdeči vragi so v skupini G zasedli prvo mesto, v šestnajstini finala pa jih zdaj čaka reprezentanca Senegala. Levi iz Terange jo lahko zagodejo ostareli zvezdniški ekipi Belgije in tako poskrbijo za nov izpad severnoevropske države.

Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
FOTO: AP

Prva belgijska nogometna zlata generacija sega v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, druga pa se je pojavila okoli leta 2014. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku in Thibaut Courtois so bili ključni akterji rdečih vragov, katerih navijači so se zagotovo nadejali veliko večjih uspehov. Na letošnjem mundialu Hazarda ni več v belgijskem kadru, De Bruyne zagotovo igra svoje zadnje svetovno prvenstvo, Lukaku pa pregovorno ne zabija na svetovnem odru. Rdeči vragi so skupinski del sicer sklenili na prvem mestu svoje skupine, a so bile njihove predstave daleč od suverenih. Senegal bo zagotovo predstavljal veliko oviro.

Francija - Senegal
Francija - Senegal
FOTO: AP

Zgodba levov iz Terange je skoraj popolno nasprotje. Afričani so se v skupini z razpoloženima Francijo in Norveško dobro borili, a končali na tretjem mestu in tako ujeli zadnji vlak za preboj v šestnajstino finala. Senegalci so bili edina tretjeuvrščena ekipa, ki se je uvrstila v izločilne boje. Njihov najboljši izkupiček na mundialu sega v leto 2002, ko so svetovno nogometno javnost prvič resno opozorili nase. Posebej se je v spomin vtisnila tista kultna zmaga na otvoritveni tekmi proti aktualnim svetovnim prvakom Francozom.

Zmagovalec obračuna med Belgijo in Senegalom bo v osmini finala igral proti boljšemu na srečanju ZDA ter Bosne in Hercegovine.

sp 2026 belgija senegal šestnajstina finala

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Luigi Taveri II.
01. 07. 2026 20.57
Sloni , levi, leopardi, kiviji, kenguruji ...za značilno obnašanje pa popolnoma nič
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