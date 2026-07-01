Rdeči vragi večni osmoljenci mundialov, kako bo proti Senegalu?

Prva belgijska nogometna zlata generacija sega v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, druga pa se je pojavila okoli leta 2014. Kevin De Bruyne , Eden Hazard , Romelu Lukaku in Thibaut Courtois so bili ključni akterji rdečih vragov, katerih navijači so se zagotovo nadejali veliko večjih uspehov. Na letošnjem mundialu Hazarda ni več v belgijskem kadru, De Bruyne zagotovo igra svoje zadnje svetovno prvenstvo, Lukaku pa pregovorno ne zabija na svetovnem odru. Rdeči vragi so skupinski del sicer sklenili na prvem mestu svoje skupine, a so bile njihove predstave daleč od suverenih. Senegal bo zagotovo predstavljal veliko oviro.

Zgodba levov iz Terange je skoraj popolno nasprotje. Afričani so se v skupini z razpoloženima Francijo in Norveško dobro borili, a končali na tretjem mestu in tako ujeli zadnji vlak za preboj v šestnajstino finala. Senegalci so bili edina tretjeuvrščena ekipa, ki se je uvrstila v izločilne boje. Njihov najboljši izkupiček na mundialu sega v leto 2002, ko so svetovno nogometno javnost prvič resno opozorili nase. Posebej se je v spomin vtisnila tista kultna zmaga na otvoritveni tekmi proti aktualnim svetovnim prvakom Francozom.

Zmagovalec obračuna med Belgijo in Senegalom bo v osmini finala igral proti boljšemu na srečanju ZDA ter Bosne in Hercegovine.