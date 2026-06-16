Rodri po debaklu jezen na nasprotnike: Vso tekmo so se branili

Rodri FOTO: Profimedia

"Težko je bilo. Šlo je za tekmo, ki je zahtevala veliko mero potrpežljivosti. Od prve minute so se postavili v t. i. bunker in se branili. Proti takšnim ekipam je zahtevno igrati. Ustvarili smo si nekaj priložnosti, a nas je na cedilu pustila suverenost pred vrati," je svoje misli po zgodovinskem remiju strnil Rodri, ki pa ni popolnoma pravilno povzel dogajanja. Zelenortski otoki so v tekmo seveda krenili defenzivno, kar je bilo od njih tudi pričakovati, bolj je bila presenetljiva impotentnost aktualnih evropskih prvakov v napadu. Edine resne priložnosti so si Španci priigrali ob koncu prvega polčasa, ko bi najbrž moral zadeti Ferran Torres, nekajkrat pa se je izkazal 40-letni afriški vratar Vozinha.

Španija v prve pol ure enostavno ni imela odgovora na fizičen pristop nasprotnika, ki se hudo favorizirane tekmice ni ustrašil. Igralci rdeče furije so bili premalo agresivni in preveč površni. Številni igralci, ki v klubih kažejo izjemne predstave, Pedri, Fabian Ruiz in posledično tudi Mikel Oyarzabal niso prišli do izraza, saj je Španija redkokdaj žogo spravila v zadnjo tretjino.

Luis de la Fuente FOTO: Profimedia

Rodri je bil v nadaljevanju izjave še naprej nekoliko pokroviteljski do nasprotnika: "S tako taktiko ne prideš čez polovico. Izgubili smo izključno po svoji krivdi, moramo se izboljšati pred golom." Podobnega mnenja je bil tudi španski selektor Luis de la Fuente, ki pa je vseeno pohvalil tudi disciplinirane Afričane: "Zelenortski otoki so bili zelo dobro organizirani. Igrali so v nizkem bloku in se branili z desetimi igralci. Morda bi morala žoga več krožiti, da bi prišli do več prostora pred njihovim golom. Bila je težka tekma, ki bi jo morali dobiti, a če nadaljujemo s podobno igro, verjamem, da bodo kmalu sledili tudi rezultati."

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