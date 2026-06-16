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SP 2026

Rodri po debaklu jezen na nasprotnike: Vso tekmo so se branili

Atlanta, 16. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Rodri

Španska reprezentanca prvič po letu 2010 ni zadela na uvodni tekmi mundiala. Takrat je bila z 1:0 boljša Švica, letos pa so jim jo zagodli Zelenortski otoki, ki so uspeli izvleči remi. Aktualni evropski prvaki so bili po tekmi seveda razočarani, a odločeni, da niso igrali slabo. Rodri je bil, kot že mnogokrat, kritičen do nasprotnikove obrambne igre.

Rodri
Rodri
FOTO: Profimedia

"Težko je bilo. Šlo je za tekmo, ki je zahtevala veliko mero potrpežljivosti. Od prve minute so se postavili v t. i. bunker in se branili. Proti takšnim ekipam je zahtevno igrati. Ustvarili smo si nekaj priložnosti, a nas je na cedilu pustila suverenost pred vrati," je svoje misli po zgodovinskem remiju strnil Rodri, ki pa ni popolnoma pravilno povzel dogajanja. Zelenortski otoki so v tekmo seveda krenili defenzivno, kar je bilo od njih tudi pričakovati, bolj je bila presenetljiva impotentnost aktualnih evropskih prvakov v napadu. Edine resne priložnosti so si Španci priigrali ob koncu prvega polčasa, ko bi najbrž moral zadeti Ferran Torres, nekajkrat pa se je izkazal 40-letni afriški vratar Vozinha.

Preberi še Španska sramota v Atlanti: Zelenortski otoki prišli do točke

Španija v prve pol ure enostavno ni imela odgovora na fizičen pristop nasprotnika, ki se hudo favorizirane tekmice ni ustrašil. Igralci rdeče furije so bili premalo agresivni in preveč površni. Številni igralci, ki v klubih kažejo izjemne predstave, Pedri, Fabian Ruiz in posledično tudi Mikel Oyarzabal niso prišli do izraza, saj je Španija redkokdaj žogo spravila v zadnjo tretjino.

Luis de la Fuente
Luis de la Fuente
FOTO: Profimedia

Rodri je bil v nadaljevanju izjave še naprej nekoliko pokroviteljski do nasprotnika: "S tako taktiko ne prideš čez polovico. Izgubili smo izključno po svoji krivdi, moramo se izboljšati pred golom." Podobnega mnenja je bil tudi španski selektor Luis de la Fuente, ki pa je vseeno pohvalil tudi disciplinirane Afričane: "Zelenortski otoki so bili zelo dobro organizirani. Igrali so v nizkem bloku in se branili z desetimi igralci. Morda bi morala žoga več krožiti, da bi prišli do več prostora pred njihovim golom. Bila je težka tekma, ki bi jo morali dobiti, a če nadaljujemo s podobno igro, verjamem, da bodo kmalu sledili tudi rezultati."

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Pričakovano in upravičeno navdušen pa je bil po zgodovinskem uspehu 40-letnik v vratih otoške državice. Vozinha je bil kronan za igralca tekme, svoji ekipi pa je pomagal do prve točke na svetovnem odru: "Zelo smo ponosni. Trdo smo delali, da smo prišli do te točke, ta uspeh pa je nagrada. Vedeli smo, da bo tekma težka, a se nismo ustrašili. Sem smo prišli tekmovat, vem, da veliko ljudi misli, da smo majhna in nenevarna ekipa. Današnji izid lahko služi kot opozorilo vsem, ki podcenjujejo Zelenortske otoke."

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