Rodri z maestralnim mundialom preprečil Messijev 'hat-trick'

Dve leti po tem, ko je stopil na individualni nogometni prestol in dvignil prestižno zlato žogo, je Rodrigo Hernandez Cascante, ki je ljubiteljem najpomembnejše postranske stvari na svetu poznan predvsem pod vzdevkom Rodri, znova pokazal, da sodi med najboljše obrambne veziste ne samo svoje generacije, temveč vseh časov. General v vezni liniji je s svojo izredno premetenostjo in po drugi strani fizično prezenco diktiral tempo igre. Začenjal je španske napade in ustavljal nasprotnikove, vse v isti meri.
Rodri je leta 2024 na tekmi proti Arsenalu utrpel hudo poškodbo kolenskih vezi, ki ga je pestila skoraj dve celi sezoni. Na Otoku ni manjkalo skepticizma o vlogi, ki jo lahko odigra trhli 30-letnik. Španec pa je onkraj Atlantika usta zaprl vsem dvomljivcem in z osmimi maestralnimi predstavami v žep pospravil nagrado za najboljšega igralca na največjem nogometnem odru.
Tako je dodobra razburkal že tako divje svetovne nogometne vode, ko je večina javnosti pričakovala, da bo nagrada romala v roke Lionela Messija. Genialni 39-letnik je osmim zadetkom dodal še štiri asistence in lastnoročno svojo državo spravil do zadnje stopničke. Tam jim je nasproti stala superiorna ekipa, ki za razliko od gavčev ni slonela na individualni kakovosti, temveč na uigrani in kohezivni igri, ki pa jo je dirigiral Rodri.
Messiju se je tako izmuznila še tretja nagrada za najboljšega igralca na mundialu. Argentinec je do čislanega naziva prišel že v Braziliji leta 2014 in pred tremi leti in pol v Katarju. Tokrat mu je pot prekrižala briljanca Rodrija, ki se je dokopal do praktično perfektnega individualnega in ekipnega izkupička. Podpisal se je pod zlato žogo, Ligo prvakov, evropsko in svetovno prvenstvo, zadnji dve tekmovanji pa je kronal še z nagrado za najboljšega posameznika.
S tem je oddal konkretno kandidaturo za naziv najboljšega obrambnega vezista vseh časov. Ponujajo se očitna imena: Lothar Matthäus, Sergio Busquets, Casemiro in še bi lahko naštevali, a noben se ne more pohvaliti z vsemi prej naštetimi lovorikami.
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