Rodri z maestralnim mundialom preprečil Messijev 'hat-trick'

Dve leti po tem, ko je stopil na individualni nogometni prestol in dvignil prestižno zlato žogo, je Rodrigo Hernandez Cascante, ki je ljubiteljem najpomembnejše postranske stvari na svetu poznan predvsem pod vzdevkom Rodri, znova pokazal, da sodi med najboljše obrambne veziste ne samo svoje generacije, temveč vseh časov. General v vezni liniji je s svojo izredno premetenostjo in po drugi strani fizično prezenco diktiral tempo igre. Začenjal je španske napade in ustavljal nasprotnikove, vse v isti meri.

Rodri je leta 2024 na tekmi proti Arsenalu utrpel hudo poškodbo kolenskih vezi, ki ga je pestila skoraj dve celi sezoni. Na Otoku ni manjkalo skepticizma o vlogi, ki jo lahko odigra trhli 30-letnik. Španec pa je onkraj Atlantika usta zaprl vsem dvomljivcem in z osmimi maestralnimi predstavami v žep pospravil nagrado za najboljšega igralca na največjem nogometnem odru.