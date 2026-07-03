Ronaldo tolažil Modrića in oblekel dres Jote: 'Zmagali smo za Dioga'

Portugalska reprezentanca z dresom Dioga Jote FOTO: AP

Na papirju najzanimivejša tekma šestnajstine finala svetovnega prvenstva je več kot navdušila. Portugalska je v prvem polčasu dominirala, a ni uspela zadeti, hitro po začetku nadaljevanja pa je Ivan Perišić naše južne sosede popeljal v prednost.

Rezultat je z uspešno izvedeno enajstmetrovko izenačil Cristiano Ronaldo, za preobrat pa je v 94. minuti poskrbel Goncalo Ramos. Sledil je nov pritisk Hrvaške, ki je prek Joška Gvardiola v 103. minuti poravnala izid, glavni sodnik pa je po ogledu posnetka razveljavil zadetek, ki je bil že četrti neregularen gol obračuna.

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Po koncu infarktne končnice je sledilo veliko slavje Portugalcev, najkoristnejši igralec tekme pa je pred tem pristopil do Luke Modrića, s katerim je v preteklosti skupaj navduševal v dresu Real Madrida. "Vrsto let sem igral z Modrićem in odlično je videti, da še vedno igra na vrhunski ravni. Čestital sem mu in mu zaželel veliko sreče v nadaljevanju kariere," je po obračunu povedal Ronaldo.

Luka Modrić in Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Vprašanje pa je, ali bo do nadaljevanja kariere hrvaškega zvezdnika sploh prišlo. Modrić naj bi namreč po slabem koncu sezone Milana resno razmišljal o koncu kariere, tako da je veliko možnosti, da je bila to njegova zadnja tekma v bogati profesionalni karieri. Po pogovoru z nekdanjim soigralcem je Ronaldo napredovanje proslavil s soigralci, pred tem pa oblekel portugalski dres s številko 21. To je na hrbtu vrsto let nosil Diogo Jota, ki je pred natanko enim letom v prometni nesreči mnogo prezgodaj izgubil življenje.

Cristiano Ronaldo v dresu Dioga Jote FOTO: Profimedia