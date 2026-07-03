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Ronaldo tolažil Modrića in oblekel dres Jote: 'Zmagali smo za Dioga'

Toronto, 03. 07. 2026 04.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Cristiano Ronaldo in Luka Modrić

Drama vseh dram v Torontu je pripadla Portugalski, ki je z izidom 2:1 s svetovnega prvenstva izločila Hrvaško. Za igralca tekme je bil izbran Cristiano Ronaldo, ki je po zadnjem sodnikovem žvižgu objel Luko Modrića, ki naj bi razmišljal o koncu kariere. Portugalski zvezdnik je nato oblekel dres Dioga Jote, ki je pred natanko enim letom v tragični prometni nesreči izgubil življenje.

Portugalska reprezentanca z dresom Dioga Jote
Portugalska reprezentanca z dresom Dioga Jote
FOTO: AP

Na papirju najzanimivejša tekma šestnajstine finala svetovnega prvenstva je več kot navdušila. Portugalska je v prvem polčasu dominirala, a ni uspela zadeti, hitro po začetku nadaljevanja pa je Ivan Perišić naše južne sosede popeljal v prednost.

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Rezultat je z uspešno izvedeno enajstmetrovko izenačil Cristiano Ronaldo, za preobrat pa je v 94. minuti poskrbel Goncalo Ramos. Sledil je nov pritisk Hrvaške, ki je prek Joška Gvardiola v 103. minuti poravnala izid, glavni sodnik pa je po ogledu posnetka razveljavil zadetek, ki je bil že četrti neregularen gol obračuna.

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Po koncu infarktne končnice je sledilo veliko slavje Portugalcev, najkoristnejši igralec tekme pa je pred tem pristopil do Luke Modrića, s katerim je v preteklosti skupaj navduševal v dresu Real Madrida. "Vrsto let sem igral z Modrićem in odlično je videti, da še vedno igra na vrhunski ravni. Čestital sem mu in mu zaželel veliko sreče v nadaljevanju kariere," je po obračunu povedal Ronaldo.

Luka Modrić in Cristiano Ronaldo
Luka Modrić in Cristiano Ronaldo
FOTO: AP

Vprašanje pa je, ali bo do nadaljevanja kariere hrvaškega zvezdnika sploh prišlo. Modrić naj bi namreč po slabem koncu sezone Milana resno razmišljal o koncu kariere, tako da je veliko možnosti, da je bila to njegova zadnja tekma v bogati profesionalni karieri.

Po pogovoru z nekdanjim soigralcem je Ronaldo napredovanje proslavil s soigralci, pred tem pa oblekel portugalski dres s številko 21. To je na hrbtu vrsto let nosil Diogo Jota, ki je pred natanko enim letom v prometni nesreči mnogo prezgodaj izgubil življenje.

Cristiano Ronaldo v dresu Dioga Jote
Cristiano Ronaldo v dresu Dioga Jote
FOTO: Profimedia

"Vsi vemo, kaj današnji datum pomeni za nas. Zmagali smo za Dioga, za nas in za celo Portugalsko," je dejal portugalski zvezdnik, ki je spregovoril tudi o svoji prihodnosti: "Ne sprejemam nepremišljenih odločitev. Odločil se bom po koncu prvenstva."

Po težki oviri v šestnajstini finala portugalsko izbrano vrsto čaka še veliko bolj zahtevno nadaljevanje mundiala. V osmini finala bo njena nasprotnica evropska prvakinja Španija. Reprezentanci sta se nazadnje pomerili v lanskem finalu Lige narodov, ko je po enajstmetrovkah še drugič v zgodovini omenjeno trofejo osvojila Portugalska.

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