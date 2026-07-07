'S Portugalsko sem osvojil tri naslove, pred mano niso osvojili nič'

Cristiano Ronaldo je na mundialih odigral 27 tekem, več jih ima le njegov večni tekmec, Argentinec Lionel Messi, s katerim sta najbolj zaznamovala nogometni svet v zadnjih dveh desetletjih, za oba je letošnje SP že šesto.
"Da, to je bilo moje zadnje SP, toda imel bom čas razmisliti o drugem, o času z družino, o tem, da ne sprejmeš prehitrih odločitev, in nasploh o življenju," je povedal Ronaldo.
"To je nogomet in to je življenje nogometaša. Včasih zmagaš, včasih izgubiš, v vsakem primeru moraš naprej," je dodal in poudaril, da se od mundialov poslavlja s čisto vestjo.
"Resnica je ta, da sem največji naslov z reprezentanco osvojil leta 2016 na evropskem prvenstvu, ki je zame enako pomembno kot SP. Zato se poslavljam s čisto vestjo. S Portugalsko sem osvojil tri pomembne lovorike. Pred Cristianom Ronaldom reprezentanca Portugalske ni osvojila ničesar. Jutri je nov dan in življenje gre dalje," je zaključil Ronaldo, ki je z izbrano vrsto dvakrat slavil tudi v ligi narodov. V dresu reprezentance je skupaj zbral 146 zadetkov.
Njegov zadnji zadetek na SP, skupno 11., je prišel v šestnajstini finala tega SP proti Hrvaški. Messi vodi tudi v številu skupnih golov na mundialih z 20.
Napadalec savdskega Al-Nassra bi kaj lahko nadaljeval igranje za Portugalsko v prihajajoči ligi narodov, saj lovi mejo 1000 golov v karieri. Za zdaj mu večina statistik pripisuje 976 golov.
UEFA evropsko prvenstvo, pogosto imenovano kar Euro, je glavno nogometno tekmovanje evropskih državnih reprezentanc, ki ga organizira Zveza evropskih nogometnih zvez (UEFA). Turnir se odvija vsaka štiri leta in velja za enega najbolj gledanih in prestižnih športnih dogodkov na svetu, takoj za svetovnim prvenstvom. Zmagovalec tega turnirja pridobi naslov evropskega prvaka, kar je za vsako nogometno državo izjemen dosežek, saj se na tekmovanju pomerijo najboljše reprezentance stare celine.
UEFA Liga narodov je relativno mlado mednarodno nogometno tekmovanje, ki ga je UEFA uvedla leta 2018, da bi nadomestila večino prijateljskih tekem med reprezentancami. Namen tekmovanja je zagotoviti bolj tekmovalne in zanimive obračune skozi vse leto. Reprezentance so razdeljene v lige glede na svojo kakovost, kar omogoča, da se ekipe podobne moči merijo med seboj, hkrati pa tekmovanje ponuja dodatno priložnost za kvalifikacijo na velika tekmovanja, kot sta evropsko prvenstvo in svetovno prvenstvo.
Al-Nassr je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih nogometnih klubov iz Savdske Arabije, s sedežem v Rijadu. Klub je v zadnjih letih pridobil ogromno mednarodno pozornost, saj je postal ključni del strategije savdske nogometne lige za povečanje globalne prepoznavnosti in kakovosti športa v regiji. S podpisom svetovno znanih zvezdnikov, kot je Cristiano Ronaldo, je klub postal simbol ambicij savdskega nogometa, ki želi postati ena vodilnih nogometnih destinacij zunaj Evrope.
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