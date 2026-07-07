'S Portugalsko sem osvojil tri naslove, pred mano niso osvojili nič'

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Cristiano Ronaldo je na mundialih odigral 27 tekem, več jih ima le njegov večni tekmec, Argentinec Lionel Messi, s katerim sta najbolj zaznamovala nogometni svet v zadnjih dveh desetletjih, za oba je letošnje SP že šesto.

"Da, to je bilo moje zadnje SP, toda imel bom čas razmisliti o drugem, o času z družino, o tem, da ne sprejmeš prehitrih odločitev, in nasploh o življenju," je povedal Ronaldo.

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"To je nogomet in to je življenje nogometaša. Včasih zmagaš, včasih izgubiš, v vsakem primeru moraš naprej," je dodal in poudaril, da se od mundialov poslavlja s čisto vestjo.

Skrušeni Cristiano Ronaldo po zadnjem nastopu na svetovnem odru FOTO: AP

"Resnica je ta, da sem največji naslov z reprezentanco osvojil leta 2016 na evropskem prvenstvu, ki je zame enako pomembno kot SP. Zato se poslavljam s čisto vestjo. S Portugalsko sem osvojil tri pomembne lovorike. Pred Cristianom Ronaldom reprezentanca Portugalske ni osvojila ničesar. Jutri je nov dan in življenje gre dalje," je zaključil Ronaldo, ki je z izbrano vrsto dvakrat slavil tudi v ligi narodov. V dresu reprezentance je skupaj zbral 146 zadetkov.

Njegov zadnji zadetek na SP, skupno 11., je prišel v šestnajstini finala tega SP proti Hrvaški. Messi vodi tudi v številu skupnih golov na mundialih z 20.

Statistika obračuna med Španijo in Portugalsko FOTO: Sofascore.com

Napadalec savdskega Al-Nassra bi kaj lahko nadaljeval igranje za Portugalsko v prihajajoči ligi narodov, saj lovi mejo 1000 golov v karieri. Za zdaj mu večina statistik pripisuje 976 golov.