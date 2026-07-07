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SP 2026

'S Portugalsko sem osvojil tri naslove, pred mano niso osvojili nič'

Dallas, 07. 07. 2026 08.23 pred 1 uro 2 min branja 55

Avtor:
Marko Juvan STA
Objokani Cristiano Ronaldo

Nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi je bilo zadnje za portugalsko legendo, 41-letnega Cristiana Ronalda, ki se je po porazu v osmini finala proti Španiji (0:1) s solzami poslovil od mundialov. Prav naslov na SP je ob razkošni zbirki lovorik edini večji, ki mu manjka. "Zame ima osvojeni Euro 2016 enako veljavo kot mundial," za portugalsko A Bolo poudarja Ronaldo.

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Cristiano Ronaldo je na mundialih odigral 27 tekem, več jih ima le njegov večni tekmec, Argentinec Lionel Messi, s katerim sta najbolj zaznamovala nogometni svet v zadnjih dveh desetletjih, za oba je letošnje SP že šesto.

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"Da, to je bilo moje zadnje SP, toda imel bom čas razmisliti o drugem, o času z družino, o tem, da ne sprejmeš prehitrih odločitev, in nasploh o življenju," je povedal Ronaldo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je nogomet in to je življenje nogometaša. Včasih zmagaš, včasih izgubiš, v vsakem primeru moraš naprej," je dodal in poudaril, da se od mundialov poslavlja s čisto vestjo.

Skrušeni Cristiano Ronaldo po zadnjem nastopu na svetovnem odru
Skrušeni Cristiano Ronaldo po zadnjem nastopu na svetovnem odru
FOTO: AP

"Resnica je ta, da sem največji naslov z reprezentanco osvojil leta 2016 na evropskem prvenstvu, ki je zame enako pomembno kot SP. Zato se poslavljam s čisto vestjo. S Portugalsko sem osvojil tri pomembne lovorike. Pred Cristianom Ronaldom reprezentanca Portugalske ni osvojila ničesar. Jutri je nov dan in življenje gre dalje," je zaključil Ronaldo, ki je z izbrano vrsto dvakrat slavil tudi v ligi narodov. V dresu reprezentance je skupaj zbral 146 zadetkov.

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Njegov zadnji zadetek na SP, skupno 11., je prišel v šestnajstini finala tega SP proti Hrvaški. Messi vodi tudi v številu skupnih golov na mundialih z 20.

Statistika obračuna med Španijo in Portugalsko
Statistika obračuna med Španijo in Portugalsko
FOTO: Sofascore.com

Napadalec savdskega Al-Nassra bi kaj lahko nadaljeval igranje za Portugalsko v prihajajoči ligi narodov, saj lovi mejo 1000 golov v karieri. Za zdaj mu večina statistik pripisuje 976 golov.

Razlagalnik

UEFA evropsko prvenstvo, pogosto imenovano kar Euro, je glavno nogometno tekmovanje evropskih državnih reprezentanc, ki ga organizira Zveza evropskih nogometnih zvez (UEFA). Turnir se odvija vsaka štiri leta in velja za enega najbolj gledanih in prestižnih športnih dogodkov na svetu, takoj za svetovnim prvenstvom. Zmagovalec tega turnirja pridobi naslov evropskega prvaka, kar je za vsako nogometno državo izjemen dosežek, saj se na tekmovanju pomerijo najboljše reprezentance stare celine.

UEFA Liga narodov je relativno mlado mednarodno nogometno tekmovanje, ki ga je UEFA uvedla leta 2018, da bi nadomestila večino prijateljskih tekem med reprezentancami. Namen tekmovanja je zagotoviti bolj tekmovalne in zanimive obračune skozi vse leto. Reprezentance so razdeljene v lige glede na svojo kakovost, kar omogoča, da se ekipe podobne moči merijo med seboj, hkrati pa tekmovanje ponuja dodatno priložnost za kvalifikacijo na velika tekmovanja, kot sta evropsko prvenstvo in svetovno prvenstvo.

Al-Nassr je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih nogometnih klubov iz Savdske Arabije, s sedežem v Rijadu. Klub je v zadnjih letih pridobil ogromno mednarodno pozornost, saj je postal ključni del strategije savdske nogometne lige za povečanje globalne prepoznavnosti in kakovosti športa v regiji. S podpisom svetovno znanih zvezdnikov, kot je Cristiano Ronaldo, je klub postal simbol ambicij savdskega nogometa, ki želi postati ena vodilnih nogometnih destinacij zunaj Evrope.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI55

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Lastniki česarkoli
07. 07. 2026 10.17
Če bi tudi na SP navijal s klopi kot je na EURO, bi mogoče tudi bili prvaki
Odgovori
0 0
mackon08
07. 07. 2026 10.15
Kar se mene tiče in lestvice najboljših vseh časov ni niti med prvimi tremi. je pa dejstvo , da je odličen napadalec kot tudi dejstvo, da je daleč od kompletnega nogometaša kot so pred njim na lestvici.
Odgovori
0 0
Lastniki česarkoli
07. 07. 2026 10.15
Ob le dveh španskih naslovih mu verjetno tudi oba pomenita enako kot naslov svetovnega prvaka
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0 0
Maxx365
07. 07. 2026 10.15
Hvalisavac. Zdaj pa v jok pa na drevo. Tamalega z osmimi zlatimi žogami ne bo nikoli dosegel ne po individualnih, ne po ekipnih dosežkih, pa če špila do 60-ih.
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0 0
SpamEx
07. 07. 2026 10.14
Samo Messi se je veliko lepše "nogometno postaral" od Ronalda. Mogoče je razlog v tem da se v USA igra bolj kvaliteten nogomet kot v Savdski Arabiji. ne vem samo razmišljam
Odgovori
0 0
MiLjBo
07. 07. 2026 10.10
Evropski naslov ne more biti isto kot svetovni naslov, jabolko pač ni ananas.:D
Odgovori
+1
2 1
Maxx365
07. 07. 2026 10.17
Halar pravi, da je evropski prvak edimo, kar Messi ne bo nikoli dosegel 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
annonymo95
07. 07. 2026 10.08
2018 je v intervjuju povedal, da je zmaga na svetovnem prvenstvu uresnicitev sanj. Letos, ko ve da nima vec moznosti,je pa rekel da zmaga na mundialu kar na enkrat niso vec sanje, da je to zgolj le turnir s sedmimi tekmami. To pove veliko
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+2
2 0
mptour
07. 07. 2026 10.02
Zakaj se hvali z naslovom EP, če je pa soigralce pustil na cedilu in odsimuliral poškodbo po 10 minutah.
Odgovori
+2
2 0
mptour
07. 07. 2026 10.01
Portugalsko je izločil CR, ne Španija.
Odgovori
+2
2 0
PetindvajsetUR
07. 07. 2026 10.00
Ego!! Prem mano niso osvojili nic. Kolkr se spomnim, nisi igral v finalu...🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
drimtim
07. 07. 2026 10.00
Vsako tekmo se nekaj briše.Tokrat solze.
Odgovori
+1
1 0
Yeah mwa
07. 07. 2026 09.59
Neverjetno kako antipaticen nogometas.
Odgovori
+3
3 0
Wolf85
07. 07. 2026 09.55
Ko pride do resnega tekmovanja ala svetovno prvenstvo portugalska pogrne na celi črti.lani so se fani ronalda veselili prijatelskega turnirja lige narodov,kjer samo 2 reprezentanci jemleta to tekmovanje resno.letos pa glede na ekipo ki jo ima portugalska bi morala z lahka priti vsaj do polfinala.
Odgovori
+3
3 0
mackon08
07. 07. 2026 09.59
Wolf85 ja seveda kot da drugi ne igrajo, kakšen polfinale.
Odgovori
+1
1 0
Petarda10
07. 07. 2026 09.55
Hahahha adijo ronci, penzija klice, portugalska z njim enostavno preslaba skoda da so morali zaradi njegovega ega izpasti
Odgovori
+1
1 0
Lastniki česarkoli
07. 07. 2026 09.51
Ko se mu je odpovedal Cripstoned je bilo jasno še zadnjim zaljubljenim
Odgovori
+4
4 0
Sir Oliver
07. 07. 2026 09.42
Težko ga gledaš, res je. Res pa je tudi, da je podaril ogromno denarja v dobodelene namene. Mesica se lahko pri tem skrije v primerjavi z njim.
Odgovori
-4
0 4
Lastniki česarkoli
07. 07. 2026 09.47
Res?
Odgovori
+3
3 0
Kolllerik
07. 07. 2026 09.38
Konec nekega obdobja. Sem mnenja, da bo zdaj po Ronaldu Portugalska lahko igrala bolje
Odgovori
+3
5 2
Vladimir.Krutov
07. 07. 2026 09.59
👍
Odgovori
0 0
Lastniki česarkoli
07. 07. 2026 10.13
Eno SP, potem pride sin
Odgovori
0 0
Primula1
07. 07. 2026 09.36
Pri trumpu kupi zlato kartico za 5 milijonov, pa bo poklical infantilneža in te razglasil za prvaka.
Odgovori
+3
4 1
Loptass
07. 07. 2026 09.33
Hja, pa naj Messi zabije 11 golov Luxemburgu v kvalifikacijah za EURO ali SP, če lahko.
Odgovori
+5
5 0
wsharky
07. 07. 2026 09.30
lepo je videt objokano Kristino
Odgovori
+6
7 1
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