Salahov zadnji ples? Avstralija in Egipt v lov za zgodovinsko zmago

Egipt je skupinski del mundiala sklenil na drugem mestu. Poleg velike zmage nad Novo Zelandijo so vpisali še dva remija z rezultatom 1:1 proti Iranu in Novi Zelandiji. Zadnji preboj faraonov v izločilne boje svetovnih prvenstev sega v davno leto 1934. Pred 92 leti so bili boljši Madžari, danes pa imajo varovanci Hossama Hassana priložnost, da proti Avstraliji pridejo do prve zgodovinske zmage v izločilnih bojih.

Avstralci so prav tako končali na drugem mestu svoje skupine, uspeh, do katerega jih je ponesla predvsem zmaga na uvodni tekmi proti Turčiji. Kenguruji so v zadnjih nekaj desetletjih dodobra izboljšali svoj nogometni ugled v javnosti. Na prejšnjem tekmovanju so v osmini finala zelo namučili kasnejše svetovne prvake Argentince. Varovanci Tonyja Popovica prav tako lovijo prvo zmagoslavje v izločilnih bojih svetovnega odra.