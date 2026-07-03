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SP 2026

Salahov zadnji ples? Avstralija in Egipt v lov za zgodovinsko zmago

Arlington, 03. 07. 2026 18.36 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Mohamed Salah

V šestnajstini finala mundiala si bosta nasproti stali Avstralija in Egipt. Obe reprezentanci sta se v izločilnih bojih merili že v preteklosti, a nista uspeli vpisati zmage. V primeru poraza faraonov bo letošnje tekmovanje skoraj zagotovo zadnje v karieri velikega Mohameda Salaha.

Belgija - Egipt
Belgija - Egipt
FOTO: AP

Egipt je skupinski del mundiala sklenil na drugem mestu. Poleg velike zmage nad Novo Zelandijo so vpisali še dva remija z rezultatom 1:1 proti Iranu in Novi Zelandiji. Zadnji preboj faraonov v izločilne boje svetovnih prvenstev sega v davno leto 1934. Pred 92 leti so bili boljši Madžari, danes pa imajo varovanci Hossama Hassana priložnost, da proti Avstraliji pridejo do prve zgodovinske zmage v izločilnih bojih.

Avstralci so prav tako končali na drugem mestu svoje skupine, uspeh, do katerega jih je ponesla predvsem zmaga na uvodni tekmi proti Turčiji. Kenguruji so v zadnjih nekaj desetletjih dodobra izboljšali svoj nogometni ugled v javnosti. Na prejšnjem tekmovanju so v osmini finala zelo namučili kasnejše svetovne prvake Argentince. Varovanci Tonyja Popovica prav tako lovijo prvo zmagoslavje v izločilnih bojih svetovnega odra.

ZDA - Avstralija
ZDA - Avstralija
FOTO: AP

V primeru poraza zna biti to zadnji nastop velikega Mohameda Salaha med svetovno elito. Zvezdniški 34-letnik se ponaša z nazivom najboljšega strelca svoje države, v dresu katere je zabil že 66 golov. Skoraj dvakrat več kot legendarni Mohamed Aboutrika, ki zaseda drugo mesto. Salah je vpisal že 117 nastopov, 118. pa bo eden najpomembnejših. Zmagovalec se bo v osmini finala udaril z zmagovalcem dvoboja med Argentino in Zelenortskimi otoki.

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