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SP 2026

Scaloni po finalu v solzah predčasno zapustil novinarsko konferenco

New York, 20. 07. 2026 11.57 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
R.S.
Lionel Scaloni

Argentinska reprezentanca je bila blizu ubranitvi naslova svetovnih prvakov izpred štirih let, a so morali trikratni svetovni prvaki v finalu priznati premoč Španiji. Lionela Messija in druščino je do svetega grala nogometa ponovno skorajda pripeljal selektor Lionel Scaloni, ki so ga po tekmi prevzela čustva, obenem pa je Argentinec namignil, da bo po koncu letošnjega leta zapustil selektorski stolček gavčev.

Lionel Scaloni je na klopi Argentine poleg SP v Katarju osvojil tudi dva pokala Amerike.
Lionel Scaloni je na klopi Argentine poleg SP v Katarju osvojil tudi dva pokala Amerike.
FOTO: AP

Lionel Scaloni je na stolček argentinske nogometne reprezentance sedel avgusta 2018. 48-letnik je v osmih letih z argentinsko izbrano vrsto dvakrat osvojil pokal Amerike (2021, 2024) in naslov svetovnih prvakov na mundialu v Katarju leta 2022. Scaloni je bil s svojimi varovanci blizu ponovitve dosežka izpred štirih let, a jim je tokrat načrte v finalu pokvarila Španija, ki se veseli svojega drugega naslova svetovnih prvakov in prvega po letu 2010 v Južni Afriki.

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Scaloni je uspehe na klopi Argentine gradil skupaj z Lionelom Messijem, čigar prihodnost glede nadaljnjega igranja v reprezentančnem dresu ostaja negotova. Prav tako je negotova tudi prihodnost Scalonija, ki je na novinarski konferenci po porazu v finalu, ki jo je predčasno zapustil v solzah, namignil, da bi lahko po koncu letošnjega leta, ko se 48-letniku izteče pogodba, zapustil selektorski stolček. "Do decembra bom ostal selektor Argentine ... potem pa bom verjetno nehal," je dejal Scaloni.

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Izguba dveh ključnih mož, ki sta tvorila uspehe Argentine na velikih tekmovanjih v zadnjih petih letih, Messija in Scalonija, bi bila za argentinski nogomet velik šok. "Pogovoril se bom s predsednikom nogometne zveze. Imam zamisel o tem, kaj bi rad počel. Oddelal bom svojo pogodbo, hkrati pa čutim potrebo po razmisleku. Ne vem, ali je mogoče še enkrat doseči kaj tako velikega. O tem se moramo pogovoriti."

Bo poleg Scalonija odšel tudi Lionel Messi?

Messi je prvo reprezentančno upokojitev napovedal že leta 2016. Razlog za to je bilo ponovno razočaranje, ki ga je z reprezentanco doživel v finalu pokala Amerike, kjer je po streljanju enajstmetrovk slavil Čile. Le dva meseca kasneje je nekdanji nogometaš Barcelone naznanil, da si je premislil in preklical reprezentančno upokojitev. To je bila odločitev, ki je 39-letnik zagotovo ne obžaluje, saj je v tem času osvojil tri reprezentančne lovorike.

Lionel Messi je v solzah končal finalno tekmo na letošnjem mundialu.
Lionel Messi je v solzah končal finalno tekmo na letošnjem mundialu.
FOTO: AP

A zdaj po letošnjem končanem svetovnem prvenstvu bi lahko bili priča dokončni upokojitvi Messija od dresa z državnim grbom. O prihodnosti prvega zvezdnika reprezentance je na novinarski konferenci spregovoril tudi selektor Scaloni. Slednji je jasno povedal, da je Messi največji igralec v zgodovini športa in da si ga bomo za vedno zapomnili po njegovem vplivu na igro.

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"Zdaj je star 39 let. Bilo mi je kristalno jasno, da se bo trudil, dokler se ne bo odločil, da bo prenehal. Upam, da so vsi ponosni nanj, na to, kar je dosegel, saj je najboljši nogometaš, kar jih je kdaj stopilo na igrišče. O tem ne dvomim, in to, kar je naredil med tem svetovnim prvenstvom, je bilo neverjetno. Pa tudi to, kar je naredil pred tem," je z izbranimi besedami o Messiju spregovoril Scaloni.

Španija - Argentina
Španija - Argentina
FOTO: Sofascore.com
nogomet sp2026 lionel scaloni trener argentina finale lionel messi

Nesojeni veterinar, ki je nekoč ljubil hči slavnega trenerja

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KOMENTARJI20

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Wolfman
20. 07. 2026 13.08
Tutankamovci so tudi razbili argentince, zato pa gaučiji joikajo k neposlušni otroci, k jim vzameš igraćo.
Odgovori
0 0
klop12
20. 07. 2026 13.03
sej je sam žoga, žizs, sej ni lih sfalil zdravilo za raka
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
20. 07. 2026 13.03
Solze sreče.
Odgovori
0 0
Tako pac je
20. 07. 2026 12.59
Argentina je bila blizu? Niti priblizno.Absolutna premoc Spanije v vseh elenentih. Zanimivo je samo,kako je Argentina prilezla do finala?
Odgovori
+1
1 0
rdeči2020
20. 07. 2026 12.58
ja, kaj so pa mislili, s tako igro še dolgo ne bo nič...
Odgovori
+2
2 0
realist9000
20. 07. 2026 12.56
grobjani, zreli za rdeči karton že pred finalom
Odgovori
+4
4 0
SpamEx
20. 07. 2026 12.53
Ta argentinski odnos do nogometa mi ne izgleda zdrav. Mental
Odgovori
+6
6 0
Martinović
20. 07. 2026 12.52
V kakšnem smislu je bila argentinska reprezentanca blizu ubranitvi naslova??? V finalu so 115 minut igrali izključno Španci, Argentinci niso imeli niti enega strela na gol. Dlje ne bi mogli biti…
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+5
5 0
FERDO9
20. 07. 2026 12.50
V "kletko" naj pelje svoje fuzbalerje - mogoče bodo tam uspešnejši - itak pa tako kot igrajo niso niti za med živali! SRAMOTA!
Odgovori
+0
1 1
Esprit
20. 07. 2026 12.49
Joj, kakšne solze in tragedije.....povprečen človek v življenju doživi veliko hujše in veliko eksistencialnih kriz, težav, tragedij...nekateri kot po tekočem traku, ampak takšnih prizorov ne delajo ob vsaki težavi da se jim svet podere....Kaj če bi ti razvajeci malo opravljali običajna dela navadnega človeka...in zaslužili tudi toliko..zagotovo ne bi cmerili, če več žoge ne morajo brcat, ker so prestari in komaj letijo po travi. Zberite se, in nehajte jamrtat v vaših miljonskih vilah. Mogoče boste zdaj celo kaj pametnega v žviljenju skupaj spravili kot samo žogo brcali.
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+0
1 1
Kreden2
20. 07. 2026 12.46
Macho v pravem pomenu besede ... ženske padajo v nezavest. Vsak moški bi moral znat kontrolirat svoja čustva. Vsaj toliko, da se ne zjoka, ko izgubi tekmo. Saj je lepo, da moški ne skriva svojih čustev, samo tip predstavlja državo. Poraz je del življenja. Pa saj niso bili niti blizu ... 0 strelov na gol na celi tekmi v rednem delu, zakaj joka? Ker ne more prenest fer poraza?
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+1
3 2
Wolfman
20. 07. 2026 12.44
Kkao lepa reklama bi to bila Palomo- WC toaletni papir.
Odgovori
+0
1 1
baldahin
20. 07. 2026 12.39
Škoda za Messija, da se je moral podrejati tolpi nasilnežev.
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+5
5 0
Zvedavi_norec
20. 07. 2026 12.37
Arhentinske peechke
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
20. 07. 2026 12.36
Jah zasluženo so izgubili
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+4
4 0
ho?emVšolo
20. 07. 2026 12.34
Pravilno. Huligani pač ne morejo biti prvaki.
Odgovori
+8
8 0
olimpijaolimpija
20. 07. 2026 12.27
IN kaj se zdaj cmerajo... saj celo prvenstvo niso pokazali bog ve kaj. Veseli naj bodo, ker so igrali v finalu.
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+6
6 0
prost1
20. 07. 2026 12.17
Edini Gospod v argentinski reprezentanci.
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
20. 07. 2026 12.16
Pa za božjo voljo, to je samo nogomet. Življenje danes teče naprej in tudi jutri bo teklo naprej. Ni se ustavilo in se še lep čas ne bo ustavilo. V športu niso samo zmage ampak so tudi porazi. Včasih zmagaš, včasih pač zgubiš. Zaradi nekega poraza pa res ni konec sveta.
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+6
6 0
MiLjBo
20. 07. 2026 12.23
Hja, vendar je tako.Vrhunski šport je v prvi vrsti tekmovanje, tekmovalnost pa je lastnost ega in ko ne gre po načrtih ega, se le ta razjezi, užali...dobesedno se obnaša kot štiriletnik, ko mu vzameš igračo.Odrasel človek to največkrat pokaže z izbruhom raznoraznih, pretežno negativnih čustev, da vsaj delno ''pomiri'' ego.
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+2
2 0
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