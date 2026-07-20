Scaloni po finalu v solzah predčasno zapustil novinarsko konferenco

Lionel Scaloni je na klopi Argentine poleg SP v Katarju osvojil tudi dva pokala Amerike. FOTO: AP

Lionel Scaloni je na stolček argentinske nogometne reprezentance sedel avgusta 2018. 48-letnik je v osmih letih z argentinsko izbrano vrsto dvakrat osvojil pokal Amerike (2021, 2024) in naslov svetovnih prvakov na mundialu v Katarju leta 2022. Scaloni je bil s svojimi varovanci blizu ponovitve dosežka izpred štirih let, a jim je tokrat načrte v finalu pokvarila Španija, ki se veseli svojega drugega naslova svetovnih prvakov in prvega po letu 2010 v Južni Afriki.

Scaloni je uspehe na klopi Argentine gradil skupaj z Lionelom Messijem, čigar prihodnost glede nadaljnjega igranja v reprezentančnem dresu ostaja negotova. Prav tako je negotova tudi prihodnost Scalonija, ki je na novinarski konferenci po porazu v finalu, ki jo je predčasno zapustil v solzah, namignil, da bi lahko po koncu letošnjega leta, ko se 48-letniku izteče pogodba, zapustil selektorski stolček. "Do decembra bom ostal selektor Argentine ... potem pa bom verjetno nehal," je dejal Scaloni.

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Izguba dveh ključnih mož, ki sta tvorila uspehe Argentine na velikih tekmovanjih v zadnjih petih letih, Messija in Scalonija, bi bila za argentinski nogomet velik šok. "Pogovoril se bom s predsednikom nogometne zveze. Imam zamisel o tem, kaj bi rad počel. Oddelal bom svojo pogodbo, hkrati pa čutim potrebo po razmisleku. Ne vem, ali je mogoče še enkrat doseči kaj tako velikega. O tem se moramo pogovoriti."

Bo poleg Scalonija odšel tudi Lionel Messi?

Messi je prvo reprezentančno upokojitev napovedal že leta 2016. Razlog za to je bilo ponovno razočaranje, ki ga je z reprezentanco doživel v finalu pokala Amerike, kjer je po streljanju enajstmetrovk slavil Čile. Le dva meseca kasneje je nekdanji nogometaš Barcelone naznanil, da si je premislil in preklical reprezentančno upokojitev. To je bila odločitev, ki je 39-letnik zagotovo ne obžaluje, saj je v tem času osvojil tri reprezentančne lovorike.

Lionel Messi je v solzah končal finalno tekmo na letošnjem mundialu. FOTO: AP

A zdaj po letošnjem končanem svetovnem prvenstvu bi lahko bili priča dokončni upokojitvi Messija od dresa z državnim grbom. O prihodnosti prvega zvezdnika reprezentance je na novinarski konferenci spregovoril tudi selektor Scaloni. Slednji je jasno povedal, da je Messi največji igralec v zgodovini športa in da si ga bomo za vedno zapomnili po njegovem vplivu na igro.

"Zdaj je star 39 let. Bilo mi je kristalno jasno, da se bo trudil, dokler se ne bo odločil, da bo prenehal. Upam, da so vsi ponosni nanj, na to, kar je dosegel, saj je najboljši nogometaš, kar jih je kdaj stopilo na igrišče. O tem ne dvomim, in to, kar je naredil med tem svetovnim prvenstvom, je bilo neverjetno. Pa tudi to, kar je naredil pred tem," je z izbranimi besedami o Messiju spregovoril Scaloni.