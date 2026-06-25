Se bodo Hrvati in Ganci 'dogovorili'? Remi bi obema prinesel napredovanje

Selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić pred sobotno odločilno tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini L z Gano poudarja, da morajo njegovi varovanci ostati pozitivni. Dalić sicer ob tem priznava, da hrvaška reprezentanca trenutno ni na želeni ravni igre.
Hrvaški selektor je to jasno izrazil že po zmagi nad Panamo (1:0). "Nismo na ravni, na kateri bi želeli biti, čeprav na treningih delujemo veliko bolje. Nimamo veliko časa za analizo, saj bo kmalu sledila tekma z Gano." Dalić se je v izjavi za hrvaške medije že dotaknil nekaterih značilnosti igre tekmecev.
"Panama je čakala na našo napako in podobno pričakujem tudi od Gane. Verjetno se bodo povlekli nekoliko nazaj in prežali na protinapade. Igrali bodo obrambno in čakali na priložnosti preko Antoinea Semenyja in Inakija Williamsa. Njihove namere moramo zatreti čim prej in se ne zanašati na posredovanje zadnje vrste."
Dalić znova priznal, da igra Hrvaške ni na želeni ravni
Podobno kot Hrvaška je tudi Gana na prvi tekmi v skupini L ugnala Panamo z 1:0, ob tem pa je iztržila veliko točko proti Angliji z remijem 0:0. Ognjeni so sicer proti Angliji izgubili uvodno tekmo z 2:4. Zaradi tega si tretjeuvrščeni z zadnjega SP za napredovanje bržkone ne bodo smeli privoščiti poraza.
Čeprav bo ob prvouvrščenih in drugouvrščenih reprezentancah v izločilnih bojih igralo tudi osem najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc, Hrvaški ob porazu grozi, da s tremi osvojenimi točkami in negativno gol razliko ne bo med temi osmimi. Hrvaški mediji ob tem izpostavljajo, da je letvico za tretje mesto nekoliko višje postavila Bosna in Hercegovina, ki si je kot prva tretjeuvrščena reprezentanca že zagotovila igranje v šestnajstini finala.
Reprezentanca BiH je osvojila štiri točke in na koncu imela gol razliko -1 s petimi doseženimi zadetki, Hrvaška pa ima po dveh tekmah tri točke in gol razliko -1 s tremi doseženimi zadetki. Slednje pomeni, da Hrvaško v nadaljnje tekmovanje zanesljivo vodi zmaga, zelo dobre možnosti pa bi imela v primeru remija, pri čemer bi si možnosti izboljšala z doseženim zadetkom.
"Remi bi zadovoljil prav vse akterje. Gana in Hrvaška na tem mundialu (še) ne blestita. Še posebej v napadu imata velike težave, zato je prvi 'pick' za končni razplet dvoboja izid 0:0," med drugim pišejo zagrebške Sportske novosti.
Zlatko Dalić je hrvaški nogometni trener, ki je od leta 2017 selektor hrvaške nogometne reprezentance. Pod njegovim vodstvom je Hrvaška dosegla največje uspehe v svoji zgodovini, vključno z osvojitvijo srebrne medalje na svetovnem prvenstvu leta 2018 v Rusiji in bronaste medalje na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Katarju. Preden je prevzel reprezentanco, je uspešno deloval kot trener v različnih klubih, predvsem v Združenih arabskih emiratih in Savdski Arabiji.
Šestnajstina finala je faza izločilnih bojev na nogometnih turnirjih, v kateri nastopa 32 ekip. To je krog tekmovanja, kjer se ekipe pomerijo v sistemu na izpadanje, kar pomeni, da poraženec takoj zapusti tekmovanje, zmagovalec pa napreduje v osmino finala. Na svetovnih prvenstvih s povečanim številom udeležencev ta faza postane ključna točka, kjer se po skupinskem delu začne neposreden boj za naslov prvaka.
Igrati na protinapade je taktična usmeritev moštva, ki se v obrambi postavi globoko na svojo polovico in čaka, da nasprotnik stori napako ali izgubi žogo. Ko pride do odvzema žoge, ekipa bliskovito in z visoko hitrostjo prenese igro proti nasprotnikovemu golu, še preden se nasprotna obramba uspe organizirati. Ta slog igre pogosto uporabljajo ekipe, ki so v podrejenem položaju ali pa želijo izkoristiti hitrost svojih napadalcev proti nasprotniku, ki ima večjo posest žoge.
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