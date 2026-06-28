Šestnajstina finala SP: kdaj, kdo, s kom?

Prvi obračun izločilnih bojev bo na sporedu že nocoj, ob 21. uri po našem času se bo domačinka Kanada, ki velja za izrazito favoritinjo, pomerila z Južno Afriko.
Prvi težkokategorniki bodo na delu v ponedeljek. Brazilci bodo morali premostiti vselej zahtevno japonsko oviro, Nemce pa čakajo Paragvajci.
Iz ponedeljka na torek ponoči bomo spremljali enega najbolj zanimivih obračunov te faze tekmovanja, polfinalisti zadnjega prvenstva Maročani se bodo pomerili z Nizozemsko, ki je v svoji skupini suvereno osvojila prvo mesto.
Hrvaška forma se vzpenja, bo to dovolj za Portugalce?
V torek bi utegnilo biti zelo zanimivo na evropskem srečanju Francozov in Švedov, čeprav bi vse drugo kot zmaga galskih petelinov mejilo na senzacijo. Ta par se bo v osmini finala križal z zmagovalcem obračuna Nemčija – Paragvaj. Zelo verjetno je, da se nam obeta derbi reprezentanc, ki sodita v najožji krog favoritov.
Izjemno zanimivo bo prav gotovo na srečanju Hrvatov, za katere se zdi, da iz tekme v tekmo rastejo, in Portugalcev, ki imajo velike težave z neučinkovitostjo.
A ne pozabimo, da je bilo podobno tudi na evropskem prvenstvu pred desetimi leti. Cristiano Ronaldo in druščina so se takrat komaj izvlekli iz skupine, nato pa šli vse do konca. S kom so se tedaj pomerili na prvi stopnički izločilnih bojev? Prav s Hrvati.
Branilcem naslova se je nasmehnila sreča
Če je za Ronalda iz tekme v tekmo bolj jasno, da so njegova najboljša leta že mimo, tega za Lionela Messija še zdaleč ne moremo trditi. S šestimi goli je najboljši strelec turnirja doslej, za nameček pa ima Argentina verjetno najlažji razpored od vseh.
Aktualne prvake v šestnajstini finala čakajo Zelenortski otoki, v primeru napredovanja pa zmagovalec obračuna Avstralija – Egipt. Tudi vsi štirje možni nasprotniki gavčev v četrtfinalu ne sodijo med favorite, in sicer so to Švica, Alžirija, Gana in Kolumbija. Argentinska pot med štiri najboljše je torej na stežaj odprta.
Ugoden spored tudi za Angleže
V noči na četrtek bodo skušali novo poglavje pravljice spisati tudi bosanski reprezentanti, ki jih čakajo Američani. Zmagovalec se bo križal z boljšim z dvoboja Belgija – Senegal.
Prvi del naloge so brez težav opravili tudi Angleži, ki so navdušili predvsem v prvem krogu z zmago nad Hrvaško (4:2). Po prvem mestu v skupini jih zdaj čaka Kongo, nato pa v primeru zmage še Mehika ali Ekvador.
Aktualni evropski prvaki Španci se bodo pomerili z Avstrijci. Ta par se nato križa z zmagovalcem obračuna Hrvaška – Portugalska. Derbi Iberskega polotoka je tako možen že v osmini finala.
Francozi zdaj prvi favoriti, močno poskočili tudi Argentinci
Pred začetkom izločilnih bojev je zanimivo, da so stavnice v primerjavi z začetkom turnirja krepko spremenila svoje ponudbo. Španci so veljali za prve favorite, zdaj pa si tretje mesto delijo z Angleži. Po kvotah sodeč so glavni kandidati za naslov Francozi, ki so v skupinskem delu s Senegalom, Irakom in Norveško zares navdušili. Drugi favoriti pa so Argentinci, ki so pred prvenstvom kotirali šele na sedmem mestu med favoriti.
Spored šestnajstine finala:
- nedelja, 28. junij:
21.00 Los Angeles: Južna Afrika - Kanada
- ponedeljek, 29. junij:
19.00 Houston: Brazilija - Japonska
22.30 Boston: Nemčija - Paragvaj
- torek, 30. junij:
03.00 Monterrey: Nizozemska - Maroko
19.00 Dallas: Slonokoščena obala - Norveška
23.00 New York: Francija - Švedska
- sreda, 1. julij:
03.00 Ciudad de Mexico: Mehika - Ekvador
18.00 Atlanta: Anglija - DR Kongo
22.00 Seattle: Belgija - Senegal
- četrtek, 2. julij:
02.00 San Francisco: ZDA - Bosna in Hercegovina
21.00 Los Angeles: Španija - Avstrija
- petek, 3. julij:
01.00 Toronto: Portugalska - Hrvaška
05.00 Vancouver: Švica - Alžirija
20.00 Dallas: Avstralija - Egipt
- sobota, 4. julij:
00.00 Miami: Argentina - Zelenortski otoki
03.30 Kansas City: Kolumbija - Gana
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