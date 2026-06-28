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SP 2026

Šestnajstina finala SP: kdaj, kdo, s kom?

New York , 28. 06. 2026 08.03 pred 35 minutami 3 min branja 8

Avtor:
J.B.
Nogometaši Argentine

V igri za najbolj čislano lovoriko v svetu nogometa je ostalo še 32 reprezentanc, ki se bodo najprej merile v šestnajstini finala. Komu je spored najbolj prizanesel in koga čaka najzahtevnejša ovira?

Izločilni boji na SP 2026
Izločilni boji na SP 2026
FOTO: Sofascore.com

Prvi obračun izločilnih bojev bo na sporedu že nocoj, ob 21. uri po našem času se bo domačinka Kanada, ki velja za izrazito favoritinjo, pomerila z Južno Afriko.

Prvi težkokategorniki bodo na delu v ponedeljek. Brazilci bodo morali premostiti vselej zahtevno japonsko oviro, Nemce pa čakajo Paragvajci.

Iz ponedeljka na torek ponoči bomo spremljali enega najbolj zanimivih obračunov te faze tekmovanja, polfinalisti zadnjega prvenstva Maročani se bodo pomerili z Nizozemsko, ki je v svoji skupini suvereno osvojila prvo mesto.

Se bodo Francozi že v osmini finala pomerili z Nemci?
Se bodo Francozi že v osmini finala pomerili z Nemci?
FOTO: AP

Hrvaška forma se vzpenja, bo to dovolj za Portugalce?

V torek bi utegnilo biti zelo zanimivo na evropskem srečanju Francozov in Švedov, čeprav bi vse drugo kot zmaga galskih petelinov mejilo na senzacijo. Ta par se bo v osmini finala križal z zmagovalcem obračuna Nemčija – Paragvaj. Zelo verjetno je, da se nam obeta derbi reprezentanc, ki sodita v najožji krog favoritov.

Izjemno zanimivo bo prav gotovo na srečanju Hrvatov, za katere se zdi, da iz tekme v tekmo rastejo, in Portugalcev, ki imajo velike težave z neučinkovitostjo.

A ne pozabimo, da je bilo podobno tudi na evropskem prvenstvu pred desetimi leti. Cristiano Ronaldo in druščina so se takrat komaj izvlekli iz skupine, nato pa šli vse do konca. S kom so se tedaj pomerili na prvi stopnički izločilnih bojev? Prav s Hrvati.

Argentinci imajo na papirju odprto pot do polfinala.
Argentinci imajo na papirju odprto pot do polfinala.
FOTO: AP

Branilcem naslova se je nasmehnila sreča

Če je za Ronalda iz tekme v tekmo bolj jasno, da so njegova najboljša leta že mimo, tega za Lionela Messija še zdaleč ne moremo trditi. S šestimi goli je najboljši strelec turnirja doslej, za nameček pa ima Argentina verjetno najlažji razpored od vseh.

Aktualne prvake v šestnajstini finala čakajo Zelenortski otoki, v primeru napredovanja pa zmagovalec obračuna Avstralija – Egipt. Tudi vsi štirje možni nasprotniki gavčev v četrtfinalu ne sodijo med favorite, in sicer so to Švica, Alžirija, Gana in Kolumbija. Argentinska pot med štiri najboljše je torej na stežaj odprta.

Lahko Bosna preseneti domačo reprezentanco ZDA?
Lahko Bosna preseneti domačo reprezentanco ZDA?
FOTO: Profimedia

Ugoden spored tudi za Angleže

V noči na četrtek bodo skušali novo poglavje pravljice spisati tudi bosanski reprezentanti, ki jih čakajo Američani. Zmagovalec se bo križal z boljšim z dvoboja Belgija – Senegal.

Prvi del naloge so brez težav opravili tudi Angleži, ki so navdušili predvsem v prvem krogu z zmago nad Hrvaško (4:2). Po prvem mestu v skupini jih zdaj čaka Kongo, nato pa v primeru zmage še Mehika ali Ekvador.

Aktualni evropski prvaki Španci se bodo pomerili z Avstrijci. Ta par se nato križa z zmagovalcem obračuna Hrvaška – Portugalska. Derbi Iberskega polotoka je tako možen že v osmini finala. 

Španci niso več prvi favoriti za naslov.
Španci niso več prvi favoriti za naslov.
FOTO: AP

Francozi zdaj prvi favoriti, močno poskočili tudi Argentinci

Pred začetkom izločilnih bojev je zanimivo, da so stavnice v primerjavi z začetkom turnirja krepko spremenila svoje ponudbo. Španci so veljali za prve favorite, zdaj pa si tretje mesto delijo z Angleži. Po kvotah sodeč so glavni kandidati za naslov Francozi, ki so v skupinskem delu s Senegalom, Irakom in Norveško zares navdušili. Drugi favoriti pa so Argentinci, ki so pred prvenstvom kotirali šele na sedmem mestu med favoriti. 

Spored šestnajstine finala:

- nedelja, 28. junij:

21.00 Los Angeles: Južna Afrika - Kanada

- ponedeljek, 29. junij:

19.00 Houston: Brazilija - Japonska

22.30 Boston: Nemčija - Paragvaj

- torek, 30. junij:

03.00 Monterrey: Nizozemska - Maroko

19.00 Dallas: Slonokoščena obala - Norveška

23.00 New York: Francija - Švedska

- sreda, 1. julij:

03.00 Ciudad de Mexico: Mehika - Ekvador

18.00 Atlanta: Anglija - DR Kongo

22.00 Seattle: Belgija - Senegal

- četrtek, 2. julij:

02.00 San Francisco: ZDA - Bosna in Hercegovina 

21.00 Los Angeles: Španija - Avstrija

- petek, 3. julij:

01.00 Toronto: Portugalska - Hrvaška

05.00 Vancouver: Švica - Alžirija

20.00 Dallas: Avstralija - Egipt

- sobota, 4. julij:

00.00 Miami: Argentina - Zelenortski otoki

03.30 Kansas City: Kolumbija - Gana

nogomet svetovno prvenstvo šestnajstina finala spored

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KOMENTARJI8

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gullit
28. 06. 2026 09.56
Zdaj se šele začenja prvenstvo, kdor zgubi izpade, ni popravnih. Zanimivo bo.
Odgovori
0 0
tron3
28. 06. 2026 09.54
Ta kockasti izpadejo, to je jasno, Portugalci pa gredo naprej na vrh!!!, ker je tako dogovorjeno!!!!
Odgovori
+2
2 0
Vcashzlehtvcashposten
28. 06. 2026 09.52
Leva stran veliko močnejša polno favoritov medtem ko na desni Argentina skoraj prosta pot do finala
Odgovori
+1
1 0
markan3
28. 06. 2026 09.27
🙅‍♂️ suiii do 🏆
Odgovori
-4
0 4
NoriSušan
28. 06. 2026 09.46
kongota ni zmogu premagat frajer haha pa Kolumbije
Odgovori
+2
2 0
PetindvajsetUR
28. 06. 2026 09.02
Upam da Bih premaga ZDA..
Odgovori
+5
9 4
St. Gallen
28. 06. 2026 09.19
ali pa Svica Bih, Hrvasko
Odgovori
+2
3 1
NoriSušan
28. 06. 2026 08.39
Bosna bo huda za gledat, pa se mi zdi tud Hrvaška jim prvošm da zmagajo
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+0
6 6
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