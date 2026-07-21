Sestra Leandra Paredesa sprožila novo dramo le nekaj ur po bratovem pretepu

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Pri družini Paredes je kontroverznost očitno v krvi. Barbara Paredes, sestra enega najbolj kontroverznih in osovraženih nogometašev ta trenutek Leandra Paredesa, je tudi sama poskrbela za burne odzive s svojo sporno izjavo. "Morda nimamo četrte zvezdice, ampak Falklandske otoke imamo zase," je dejala po porazu Argentine v finalu, navezujoč se na zmago gavčev v polfinalu nad Anglijo, ki je znova obudila stare napetosti. Spomin na vojno za Falklandske otoke (Malvinske otoke) je v Argentini tudi po 44 letih še vedno zelo živ.

Argentinski igralec Lo Celos s kontroverznim napisom FOTO: AP

Že po polfinalni zmagi nad Anglijo so nekateri argentinski igralci na igrišču dvignili napis z besedami "Falklandski otoki so argentinski," kar je sprožilo burne odzive. Zaradi strogih pravil Fife, ki prepovedujejo vpletanje političnih sporočil v nogomet, so nekateri celo pričakovali, da bodo igralci Argentine zaradi tega ostali brez nastopa v finalu. Do tega sicer ni prišlo, zagotovo pa kaznim ne bodo ušli akterji pretepa, ki je nastal po zadnjem sodnikovem žvižgu Slavka Vinčića v finalu.

Nasilen izpad Paredesa po finalu

Izjave Barbare Paredes imajo še dodatno težo zaradi nasilnega izpada njenega brata po koncu finala, v katerem se je praktično stepel s španskima nogometašema Ericom Garcio in Gavijem. Vezist Boce Juniors je bil nato izključen. Napetosti je najprej zakuhal Nahuel Molina, ki je po zadnjem sodnikovem žvižgu z Rodrijem sprožil prerivanje. V dogajanje se je nato vmešal Garcia, kmalu zatem pa je proti španskemu branilcu stopil še Paredes. Sledilo je več prerivanj, v katera so bili vpleteni tudi Gavi, Thiago Almada in številni drugi člani argentinske reprezentance.

Agresivna poteza Paredesa po finalu FOTO: AP

Situacija je sprožila burne reakcije številnih analitikov in nekdanjih nogometašev, ki so namenili ostre besede na račun Argentincev. "Paredes je nekomu zadal dva ali tri močne udarce v obraz," je za BBC povedal Alan Shearer. "Tekma je končana, ne morejo imeti absolutno nobenih pritožb glede tega, kar se je danes zgodilo. Gnusno vedenje," je dodal Joe Hart. So pa dogodki po koncu velikega finala sprožili val memov, burnih razprav in polarizirajočih reakcij med navijači na spletu.