Si bodo Angleži na tekmi proti Mehiki pomagali z viagro?

Četrtfinalni dvoboj med Anglijo in Mehiko bo potekal na legendarnem stadionu Azteca. Na prizorišču, ki sprejme kar 87.523 gledalcev in leži na 2.241 metrih nadmorske višine, Mehičani niso izgubili že dolgih trinajst let. Z nadmorsko višino bodo imeli težave predvsem Otočani, ki niso navajeni igranja na tako visoki nadmorski višini. Zaradi redkejšega zraka bodo imeli varovanci Thomasa Tuchela več težav z dihanjem, posledično se bodo hitreje utrudili in počasneje okrevali med samimi napori med tekmo.
Angleži bodo zato na igrišču izkoristili vsako priložnost, ki se jim bo ponudila pred glasnimi mehiškimi navijači. Kot ena izmed teh se je v zadnjem času v medijih omenjala tudi uporaba viagre, ki ni na seznamu prepovedanih snovi Svetovne protidopinške agencije (WADA). Čeprav je zdravilo najbolj znano za zdravljenje erektilne disfunkcije, deluje tudi tako, da širi krvne žile, kar lahko izboljša prekrvavitev, zato bi uporaba viagre lahko trem levom pomagala k lažjemu prenašanju visoke nadmorske višine.
Selektor Anglije Tuchel je na vprašanje enega izmed novinarjev na novinarski konferenci pred tekmo glede uporabe viagre za blaženje posledic igranja na visoki nadmorski višini dejal: "Ta informacija ni prišla do mene, zato to ni res."
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